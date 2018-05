Von Doris Burger

Vom Bahnhof Allensbach sind es nur wenige Schritte bis zur Seepromenade. Sommers werden hier Konzerte gegeben, direkt am Ufer des Bodensees, genau gegenüber der Klosterinsel Reichenau - mit einem Traumblick auf den Sonnenuntergang.

"Umsonst und draußen" heißt die beliebte Konzertreihe, am 24. Mai 2018 geht es in diesem Jahr wieder los. "The Velvet Bobs" sind angekündigt, und sie starten mit eigenen Songs, aber auch mit Cover-Versionen von Bob Dylan, Underground und weiteren Bands. Zuhörer können sich vom Getränkestand oder dem Restaurant Seegarten noch eben ein frisches Weizen oder einen Rotwein holen und gegen ein Pfand Decken ausleihen, sollte es kühler werden. Entspannt sitzen sie dann auf dem Mäuerchen am Schilf und lassen die Beine baumeln.

Zu den Open-Air-Konzerten reisen auch Gäste aus Radolfzell und Konstanz gerne an, genau wie zum "Jazz am See". Fürs ambitionierte Programm sorgt Kultur- und Tourismuschefin Sabine Schürnbrand, die auch die "Blind Dates" erfunden hat. Die Karten werden gekauft, ohne dass die Besucher wissen, was aufgeführt wird. Doch sie sind immer rasch vergriffen, denn auf die Kulturerlebnisse in Allensbach ist Verlass.

Sabine Schürnbrand war auch die treibende Kraft für eine Attraktion im ersten Stock des Bahnhofs: Das Mühlenweg-Museum Allensbach, beziehungsreich MMA genannt. Das Literaturmuseum besteht seit gut fünf Jahren, und ein Besuch sei unbedingt empfohlen.

"In der Eile sind Fehler" war der Leitspruch von Fritz Mühlenweg, gelernter Drogist, Kaufmann und Mongolei-Reisender, der in den 50er-Jahren zum Bestseller-Autor wurde. "In geheimer Mission durch die Wüste Gobi", heißt sein berühmtestes Buch, in dem er seine Erfahrungen aus den Ostasien-Expeditionen in den 30er-Jahren verarbeitete. In acht Sprachen wurde es übersetzt, und noch heute wird der Autor neu verlegt und gelesen.

Zusammen mit seiner Frau Elisabeth, einer Illustratorin und Malerin, verfasste Mühlenweg auch liebenswerte Kinderbücher, "Der Familienausflug" erschien frisch und zweisprachig im Libelle-Verlag: in deutsch und in mongolisch. Höhepunkt der Geschichte ist ein übrig gebliebenes Marmeladenbrot: "Ein Brot zu viel heißt ein Kind zu wenig!", sagt der Vater im Buch. - Ein Junge war verschwunden, er hatte sich unbemerkt im tiefen Wald verlaufen, und musste in einer aufwendigen Rettungsaktion wiedergefunden werden. Am nächsten Tag hat Sabinchen, das Nesthäkchen der Familie, ihren ersten Schultag.

Die Geschichte basiert auf einem wahren Erlebnis. Die Familie Mühlenweg hatte tatsächlich sieben Kinder, dazu kam Besuch aus der ganzen Welt, und man lebte auf bescheidenem Raum: "Enges Haus, offen für alle," ist denn auch das Motto eines Museumsraums.

Seit vorletztem Sommer hängt im sogenannten Familienzimmer eine besondere Leihgabe: Ein Bild von Elisabeth Mühlenweg, "Der Tod und das Mädchen" heißt es. Auf der Rückseite der Leinwand fand sich beim Rahmen ein Aquarell aus der Familie Otto Dix. "Von meinem Bruder Ursus wahrscheinlich", meinte Jan Dix bei der feierlichen Übergabe. So ganz sicher war er sich aber nicht.

Was jedoch ganz sicher ist: Die Familien Mühlenweg und Dix waren eng befreundet. Man besuchte sich gegenseitig und wohnte auch mal hier oder dort. In Hemmenhofen auf der Halbinsel Höri - oder eben in Allensbach.

Eingerichtet wurde das Museum in der früheren Bahnhofsvorsteherwohnung. Gezeigt werden raffiniert geschnittene Original-Filme aus der Mongolei, zu hören sind Originalstimmen, zu entdecken sind Notizbücher und Dokumente der Zeit. Alle Objekte wurden von der Grafikerin Claudia Gnädinger in Schubladen oder Klapptafeln aufgeräumt oder in Stelen integriert, sodass das kleine Museum hell und übersichtlich wirkt.

"Das Geheimnis liegt in der Reduktion," räumte Kurator und Verleger Ekkehard Faude bei einem Gespräch zur Eröffnung ein. Natürlich wollte er viel mehr zeigen, aber so ist es angenehm für den Besucher, der doch die Fülle von Mühlenwegs Leben und Werk versteht. Auf seine Lesereisen nahm der Autor übrigens stets einen schweren Holzkasten voller glasgerahmter Dias mit, und natürlich reiste er in den 1950er Jahren mit der Bahn zu seinen Lesern.

Vor großem Gepäck scheute der sportliche Mann nie zurück, in der Mongolei waren ein Paar Skier dabei, für alle Fälle. Auch sie sind ein Exponat im Museum, eine Nachbarin der Mühlenwegs hatte sie auf dem Dachboden aufbewahrt und dem Museum geschenkt.

Bundesweit bekannt ist Allensbach jedoch als Wiege der Meinungsforschung, 1947 gründete Elisabeth Noelle-Neumann hier das "Institut für Demoskopie Allensbach". Hochbetagt starb sie 2010, und ihr Institut wird selbstredend weitergeführt. Seit zwei Jahren lässt sich diese Arbeit mithilfe einer Ausstellung studieren: Dienstag und Donnerstag nachmittags hat sie geöffnet, genau wie samstags früh. Ebenso am diesjährigen Internationalen Museumstag, am Sonntag, den 13. Mai 2018, an dem auch das Mühlenweg-Museum zum Gratisbesuch einlädt. Durch den kleinen Ort ist der Besucher schnell spaziert, einmal an der hübschen Promenade entlang bis zum Anleger Allensbach, wo sommers die Fähre zur Insel Reichenau ablegt. In Mittelzell landet sie an, wo das Münster geöffnet hat, wenige Schritte vom Bootssteg entfernt. Wie die gesamte frühere Klosterinsel steht es als Welterbe unter dem Schutz der UNESCO.

Ein besonderes Kleinod liegt unten am Strandweg, noch innerhalb der Klostermauern: Der "Hortolus", der Garten des Abtes Walahfrid Strabo, zuerst im 9. Jahrhundert angelegt und als Wiege des europäischen Gartenbaus berühmt. 1991 wurde er rekonstruiert, und er kann jederzeit besucht werden. Die Heil- und Gewürzpflanzen duften aufs Feinste, und oben im Inselladen kann für wenig Geld die lehrreiche Schrift des Abtes erworben werden. Auf der Insel lässt sich trefflich spazieren - aber natürlich auch Rad fahren. Wie im gesamten Bodenseeraum sind die Wege gut ausgeschildert und abwechslungsreich.

Zurück auf der anderen Seite des Gnadensees, wie dieser schmale Teil des Untersees genannt wird: Zur Gemeinde Allensbach gehört der Ortsteil Hegne mit dem gleichnamigen Kloster, zu dem sich über einen Panoramaweg schön spazieren lässt. Es ist nicht nur Kloster, sondern auch Tagungsort, ein Ort der Einkehr und des Urlaubs. Die Schwestern und weltliche Lehrerinnen bieten Kurse an, zum Tanzen oder zur Meditation, zum Malen oder Gestalten. Das moderne Hotel mit Drei-Sterne-Plus-Komfort sollte rechtzeitig reserviert werden, denn es ist gut gebucht.

Auch die Unterkunft im Schloss Freudental, einem Barockschloss in erhabener Lage wird gerne angenommen. Es liegt, anders als der Name vermuten lässt, nicht im Tal, sondern oben auf dem Bodanrück im Ortsteil Freudental. Der Hausherr heißt Philipp Schwander, und er ist der einzigen Master of Wine der Schweiz. Der Zürcher hat das Schloss vor sechs Jahren gekauft und komplett renovieren lassen. Selbstverständlich steht für Hausgäste eine Bar mit ausgewählten Weinen zur Verfügung, erstklassige Beratung inklusive.

Die meisten Familien schätzen wiederum eine Ferienwohnung unten am See, da es die Kinder bekanntlich immer zum Wasser zieht. Alternativ zu den Tieren, im schattigen Wald wartet der Wild- und Freizeitpark Allensbach. Bald jedes Haus im Ort vermietet eine Wohnung, manchmal auch zwei. Denn sie haben es sehr schön am See, die Allensbacher. Und so sind sie auch gerne bereit, die Schönheit mit neuen Bürgern und Feriengästen zu teilen.