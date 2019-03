Von Stephan Brünjes

Inez strahlt. Und legt los: Sie klemmt den bleistift-dicken Holzstab zwischen die Handflächen und reibt sie gegeneinander - im Tempo eines High-Speed-Schlagzeugers. Die dicke, unregelmäßig geformte Spitze des Holzstabs steckt in einem Glas und schäumt darin eine gelbliche Flüssigkeit auf. "Caralhinho heißt dieser Quirl", sagt Inez auf Portugiesisch und grinst verschmitzt. "Pimmelchen auf Deutsch", raunt ein landeskundiger Besucher im "Mercadora", Inez’ und Antonios Krämerladen gegenüber der Markthalle in Madeiras Hauptstadt Funchal.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Lufthansa fliegt mehrmals in der Woche nach Madeira. Ab Frankfurt dauert der Flug rund 4 Stunden 15 Minuten. Übernachten: Quintinha de Sao Joao ist ein schönes Hotel mit kleinem tropischen Garten und Swimmingpool in Funchal. DZ ca. 155€. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Lufthansa fliegt mehrmals in der Woche nach Madeira. Ab Frankfurt dauert der Flug rund 4 Stunden 15 Minuten. Übernachten: Quintinha de Sao Joao ist ein schönes Hotel mit kleinem tropischen Garten und Swimmingpool in Funchal. DZ ca. 155€. www.quintinhasaojoao.com. Hotel Belmond Reid’s Palace, DZ 275 Euro; www.belmond.com/de/reids-palace-madeira. Erleben: Korbschlittenfahrten starten im Ort Monte, kosten 25 Euro (eine Person) oder 30 Euro für zwei Personen und führen zwei Kilometer hinab in den Stadtteil Livramento. Von dort sollte man lieber den Bus oder das Taxi zurück nach Funchal nehmen. www.carreirosdomonte.com. High Tea im Reid’s Palace: Täglich 15 bis 17.30 Uhr, 26 Euro pro Person. Food & Wine-Touren mit Sophia Maul: dienstags und donnerstags, 10.15 bis 1.30 Uhr, 60 Euro pro Person. www.winetoursmadeira.com.

[-] Weniger anzeigen

Was Inez da zubereitet, ist ein Poncha - der überall auf Madeira servierte Drink aus Honig, Zitrone und Rum. Erfunden angeblich von Seeleuten, die für ihre langen Törns reichlich Vitamine gegen Skorbut bunkerten und diese mit Alkohol haltbar machten. Woher der Name stammt? Aus dem Indischen, sagen die einen - dort gebe es einen süßen Schnaps namens Panche. Davon seien nach einem Schiffbruch ein paar Fässer auf Madeira angespült worden - mit unleserlichem Namen, sodass Poncha draus wurde. Viel lieber aber erzählen Madeiraner diese Story: Einer der ihren und ein Brite waren in Streit geraten, tranken sich Mut an für die folgende Schlägerei. Der Brite - Whisky-geschwängert - wurde vom ersten Faustschlag des mit Poncha gedopten Madeiraners niedergestreckt und schrie: "What a Punch - aaah!" - was für ein Kinnhaken. Woraus angeblich Poncha wurde.

Trotz dieses Knock-outs, seit dem 18. Jahrhundert lieben Briten die vulkanische, tief zerklüftete Insel, die bis zu 1800 Meter aus dem Atlantik ragt und heute zu Portugal gehört: Madeira ist das Exil vom britischen Dauerregen - mit ganzjährig mildem Klima, ideal zum Wandern. Madeira ist ein 55 Kilometer langer und 22 Kilometer breiter Botanischer Garten, mit etwa 800 verschiedenen Tropenpflanzen, darunter purpurne Bougainvilleen, orangefarbenen Strelitzien und XXS-Bananen, angebaut von den Insulanern auf zum Teil abschüssigen Terrassenfeldern oder vielerorts kaum badelaken-großen Beeten.

Und die Briten haben ihre Spuren hinterlassen. So auch mit einer Erfindung, die es den Madeiranern ermöglichte, ihre Avocados, das Zuckerrohr und Salate aus Höhenlagen wesentlich kräfteschonender und schneller runter zum Markt schaffen zu können: Ein gewisser Russell Manners Gordon führte im Jahre 1758 Schlitten ein, die fortan durch Gassen übers Kopfsteinpflaster runter nach Funchal schlitterten. Rodeln ohne Schnee - aus dieser schrägen Erfindung wurde Portugals erstes öffentliches Verkehrsmittel, denn ab 1850 nutzten immer mehr Madeiraner die Korbschlitten als Taxi. Gesteuert von Carreiros - Männern mit Strohhüten auf den hinteren Kufen balancierend - sind sie fast täglich im Einsatz für hunderte von Touristen und längst eine von Madeiras Top-Attraktionen.

Ebenso wie ein pinkes Palais am anderen Ende der Stadt mit ähnlich kuriosem Weg zum Ruhm. Man nehme: Einen schroffen Felsen und lasse dort von der Meeresbrandung bis auf’s 50 Meter höhere Plateau einen tropischen Garten mit exotischen Pflanzen aus aller Welt anlegen. Und baue dann ein Luxushotel mitten rein. Auch auf so eine Idee kann wohl nur ein Brite kommen: William Reid, 1836 mit 14 Jahren und fünf britischen Pfund in der Tasche auf die Insel gekommen, arbeitete zunächst als Bäcker und Weinhändler, verfolgte beharrlich seinen Traum eines Grand Hotels. Die Eröffnung seines "Reid’s New Hotel" 1891 erlebte er aber nicht mehr.

Bis heute hat das später umbenannte Reid’s Palace reichlich High Society-Gäste: Österreichs Kaiserin Sissi 1894 und Gregory Peck 1956 während der Dreharbeiten von "Moby Dick". Später dann Roger Moore, Claudia Cardinale, das schwedische Königspaar oder Prinz Albert von Monaco. So richtig bekannt wurde das Reid’s erst ab 1949. "Da schwächelten die Besucherzahlen etwas", erzählt Patricia Duarte, die PR-Frau, beim Gang durch das zwischen klassischem Interieur und Kitsch-Plüsch changierenden Haus. "Weshalb man damals Winston Churchill einlud. Und höchst überrascht war über die Zusage des britischen Ex-Premiers. Er war gerade nicht im Amt, wollte wiedergewählt werden und diktierte zum Zeitvertreib seine Memoiren. Das klappt im milden Klima Madeiras sicher besser, mag er sich gesagt haben und meldete sich mit reichlich Entourage im Reid’s für Januar 1950 an. Was dort zu hektischer Betriebsamkeit führte: Das Hotel lieh sich auf der ganzen Insel Möbel bei reichen Exil-Briten zusammen und einen Rolls Royce, um Sir Winston standesgemäßes Ambiente zu bieten.

Heute sind auch Nicht-Übernachtungsgäste willkommen zum täglichen High Tea, einer britischen Institution, auf der halbrunden Säulen-Veranda. Zum Meerblick werden Scones, Avocado-Tomaten-Sandwiches und Passionsfrucht-Tarte gereicht. Dazu Crémant, aber kein Madeira-Wein. Vielleicht, weil der Churchill-Schock noch nicht überwunden ist? Der Politiker bekam bei seinem Aufenthalt vom Hotel-Chef persönlich den wohl wertvollsten Tropfen aus dem Weinkeller kredenzt: Einen Madeira, angeblich aus Napoleons Nachlass. Churchill kostete, warf eine weiße Serviette über seinen Arm, schnappte sich die Madeira-Flasche und schenkte sie zum Entsetzen des Hoteliers an alle Gäste im Saal aus. Um nach wenigen Tagen wieder abzureisen - in den britischen Wahlkampf.

Anders als der Premier blieb eine Britin namens Irene in den 1920er Jahren auf Madeira. Mit Folgen für die Getränke-Auswahl und den heutigen Fremdenverkehr der Insel. Doch der Reihe nach: Irene verkehrte regelmäßig in einem Country Club, wo sie sich in den deutschen Biologen Günther Maul verliebte. Maul blieb, heiratete Irene und etablierte sich als Naturforscher, Entdecker zahlreicher Tierarten auf Madeira und Museumschef.

Seine Enkelin Sophia Maul besucht heute bei ihren spannenden Food & Wine-Touren in Funchal kleine Restaurants, Schokoladen-Manufakturen und Weinhandlungen, lässt Spezialitäten wie Degenfisch mit Banane und Pitanga-Pralinen probieren, um dann kurz an der nach ihrem Großvater benannten Rua Guenther Maul zu stoppen und zum Drink zu bitten. Ihre Gäste sollen hier "Coral", Madeiras beliebtestes Bier, probieren oder "Brisa", die populäre Passionsfrucht-Limo. "Beide Getränke hat mein Vater erfunden", erzählt Sophia stolz.

"Mit einer seiner Erfindungen hat er meiner Mutter mal aus der Patsche geholfen", schiebt sie noch hinterher. Sie hatte ihren Gästen Kaviar angekündigt, aber keinen bekommen. "Da hat Papa den Rogen vom Degenfisch mit Farbstoff eingepinselt und als Kaviar serviert."