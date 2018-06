Mannheim. (boo) Das Thema Mobilität wird für die Tourismusbranche immer wichtiger. Daher steht es auch im Fokus des heute im Kongresszentrum Rosengarten beginnenden Deutschen Touristiktages. Über 400 Teilnehmer aus ganz Deutschland, darunter zahlreiche Fachjournalisten, beschäftigen sich auf der Fachtagung heute und morgen mit der Zukunft des Tourismus, vor allem unter dem Gesichtspunkt des umweltschonenenden Tourismus.

So beleuchtet der Trendforscher Oliver Puhe das Thema "Autonom, vernetzt, grün und smart - die Mobilität von morgen." Justizminister Guido Wolf, der auch Präsident des Tourismusverbandes im Ländle ist, referiert über "Touristische Mobilität in Baden-Württemberg".

Die Stadt Mannheim, die sich seit ein paar Jahren über wachsende Übernachtungszahlen freut, präsentiert sich als aufstrebende Destination im Städtetourismus. Dazu passt das bunte Programm "Alla Hopp - Monnems Mischung", das den Tagungsteilnehmern je nach Gusto die Teilnahme an Fachexkursionen anbietet. Beispielsweise in die Kreativwirtschaftsszene, in die Musikwelt, als historischer Spaziergang zum Barockschloss oder zum Zukunftsprojekt Bundesgartenschau 2023.

Die Touristiker beschäftigen sich zudem mit der Frage, was autonomes Fahren und Elektromobilität für den Tourismus bedeutet und wie Online-Plattformen von Reiseanbietern mit ihren innovativen Geschäftsideen den Markt verändern. Zudem wollen die Teilnehmer analysieren, wo Handlungsbedarf besteht, um besser zu werden.