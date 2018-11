Von Stefan Kern

Es sieht nach Umweltkatastrophe aus. Das Wasser leuchtet rosa und das Ufer ist gesäumt von in der Sonne glitzernden Kristallen. Vor dem inneren Auge sieht man einen leckgeschlagenen Chemietanker, der mit seiner giftigen Fracht das Wasser verschmutzt und Fauna wie Flora zerstört. Doch weit gefehlt. Dieses rosa glitzernde Wasser der Camargue, direkt neben dem malerischen Ort Aigues Mortes, Südfrankreich, ist das Ergebnis monatelanger Arbeit. Millionen Liter Wasser wurden aus dem Mittelmeer über ein rund 60 Kilometer labyrinthisch anmutendes Kanal- und Teichsystem ins Landesinnere geleitet und der Sonne ausgesetzt.

Zu Beginn stehen in diesen flachen Gewässern noch tausende Flamingos. Für sie offensichtlich das Paradies. Doch mit der Zeit scheint die rosa Farbe aus dem Gefieder der Vögel ins Wasser zu wandern. Es ist der Moment, auf den Luc Vernhes gewartet hat. Ist das doch der Augenblick, in dem der Salzgehalt im Wasser bei mindestens 290 Gramm pro Liter liegt und sich dank des Mistral-Windes kleine Salzkristalle in Ufernähe gebildet haben. Jetzt kann der Salzbauer mit seinen Helfern endlich loslegen und das weiße Gold der Camargue, besser bekannt als "Fleur de Sel", ernten. Wobei das Wort ernten nichts mit den modernen Ernteverfahren heutiger Zeit zu tun hat. Auf dem Land lösten Hightechmaschinen die Sense ab. In den Salzgärten der Camargue wird das Fleur de Sel noch wie vor Jahrhunderten Gramm für Gramm von Hand, genauer per Schaufel, gewonnen.

Hintergrund

Am Anfang dieser jährlichen Ernte steht der Einlass von mehreren Millionen Kubikmetern Mittelmeerwasser in die Salinenlandschaft von Aigues-Mortes. An genau 50 Tagen im Jahr öffnet Luc die Pforten und flutet das Kanalsystem mit je einer Million Kubikmeter Wasser. Über dreieinhalb Monate leitet Luc das Wasser dann von Teich zu Teich. Nach und nach verdunstet das Wasser, dementsprechend steigt der Salzgehalt. Zu Beginn finden sich rund 29 Gramm Salz in einem Liter Meerwasser. Zur Ernte sind es dann mindestens 290 Gramm pro Liter. Dabei muss Luc den Salzgehalt nicht aufwendig prüfen. Die Flamingos und die Farbe des Wassers sind untrügliche Zeichen.

Die von Menschen geschaffene Landschaft ist ein Paradies für Flamingos. In den flachen und warmen Gewässern findet die Alge "Dunalilella Salina" hervorragende Wachstumsbedingungen, was zum einen der kleinen Garnele "Artemias" und in der Folge auch den Flamingos einen reich gedeckten Tisch beschert. Doch mit steigendem Salzgehalt werden die Lebensbedingungen für die Garnelen zunehmend unwirtlich, sodass sich die Alge nun ohne Fressfeinde stark vermehren kann. Es ist der Moment, in dem das Wasser beginnt, sich langsam rosa zu verfärben und die Männer um Luc sich an die Salzernte machen.

Es ist eine schweißtreibende Arbeit, die Luc und seine Männer jedoch irgendwie zufrieden, wenn nicht sogar glücklich zu machen scheint. Die Arbeit ist monoton. Mit einer Schaufel stehen die Männer drei bis vier Meter von der Uferlinie entfernt in knöcheltiefem Wasser und schieben die weißen Kristalle langsam gen Ufer auf vorbereitete Paletten.

Für vier bis fünf Wochen im Jahr, immer rund um Mitte Juli bis Mitte August, heißt das um fünf Uhr morgens aufstehen. So früh morgens sei die Hitze noch erträglich. Wobei das einem Nordeuropäer so kaum zu vermitteln ist. Hat das Thermometer die 25 Grad Marke doch auch zu dieser frühen Stunde schon längst hinter sich gelassen. Angesichts der 35 bis 38 Grad zur Mittagszeit erscheint die Temperatur früh morgens dann jedoch trotzdem geradezu kühlschrankverdächtig. Die Arbeit selbst hat etwas von Zen-Buddhismus oder Joga. Selbstversunken, fast bedächtig schieben die Männer das Fleur de Sel auf die Paletten. Langsamkeit, so Luc, sei hier oberste Pflicht. So werde sichergestellt, dass die Kristallstruktur des Fleur de Sel nicht zerstört werde. Im Hochgeschwindigkeitsbereich arbeiten hier allein die Schweißdrüsen. Im Ergebnis schaffen die zwölf Mann hier rund 20 Tonnen pro Tag. Pro Saison sind es rund 600 Tonnen Fleur de Sel aus der Camargue.

Es ist eine Arbeit, die fast etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Man stehe damit, so Luc sichtlich stolz, im Grunde auf den Schultern diverser Hochkulturen wie Ägyptern, Babyloniern und Römern. Salz sei eines der Fundamente jeder Zivilisation. Über Jahrtausende galt Salz gar als weißes Gold. So wertvoll, dass römische Legionäre es als Bezahlung akzeptierten. Noch heute erinnert das Wort Sold an diese goldene Zeit des Salzes.

Ein Römer war es auch, der die Bedeutung des Salzes für den Menschen ins rechte Licht rückte. Cassiodorus (485 bis 580), ein römischer Politiker und Schriftgelehrter, erklärte vor rund 1500 Jahren, dass der Mensch ohne Gold leben könne, nicht aber ohne Salz. Ein Satz, den die moderne Wissenschaft bestätigt. Ohne Salz gibt es kein Leben. Trotz dieses Werts ist Salz heute billiges Allerweltsgut. Und die Zeit vorbei, dass Salz Reichtum verheißt. Eine Einschätzung, die auch für das teurere Fleur de Sel aus Südfrankreich gilt. Doch das scheint Luc und seinen Mannen ziemlich egal zu sein. Bei dieser Arbeit gehe es um weit mehr als nur Geld. Es geht um Kultur und Landschaft. Oder in einem Wort, um Heimat.

Die Salzwirtschaft schuf hier über die Jahrhunderte denn auch eine eigentümliche Kulturlandschaft für Mensch, Tier und Pflanze. Vor allem Vogelliebhaber dürften auf ihre Kosten kommen. Neben den Flamingos rasten in der rund 80 Hektar umfassenden Salinenlandschaft Tausende von Zugvögeln. Bis zu 200 verschiedene Arten wurden schon registriert. Dabei betonte Luc, dass er den Schutz der Pflanz- und Tierarten als zentrale Aufgabe verstehe. "Die Salinenlandschaft besteht aus einem empfindlichen Gleichgewichtssystem, das wir erhalten wollen." Gegen die Natur, davon ist der Salzbauer aus Leidenschaft überzeugt, könne der Mensch nicht lange erfolgreich sein. Und erfolgreich sind sie hier. Die beiden Salzmarken "La Baleine" und "Le Saunier de Camargue" kennt in Frankreich jedenfalls jedes Kind.

Vielleicht ist es dieses Denken, dass dieses Gebiet um Aigues Mortes mit seiner imposanten Stadtmauer über die Salzwirtschaft hinaus zu einem auch aus touristischer Sicht sehr attraktiven Gebiet macht. Rund um das Salz der Camargue ist beeindruckend viel Kultur gewachsen. Von der Geschichte und den Festen über die Küche bis zum Handel hat das Salz tiefe Spuren hinterlassen. Die zentrale historische Figur ist Ludwig IX (1214 bis 1270), auch bekannt als Ludwig der Heilige. Er war der Impulsgeber für den Aufstieg des kleinen Städtchens.

Und so steht heute, auf dem zentral gelegenen Place St. Louis eine Statue, die an den großen König erinnert. Rund herum finden sich viele kleine Cafés, Restaurants und Geschäfte, die zum Verweilen und Genießen einladen. Sehenswert ist auch die wahrlich imposante und komplett erhaltene Stadtmauer mit dem "Tour de Constance". Ein mächtiger Turm, der in Frankreich unrühmlich bekannt ist. War hier doch die Protestantin Marie Durand 38 Jahre, von 1730 bis 1768, eingekerkert, da sie sich weigerte, ihrem protestantischen Glauben abzuschwören.

Ein Ausflug der besonderen Art ist die kulinarische Stippvisite im Restaurant "Les Cois Vert" in Saintes Marie de la Mer. Nicht nur gibt es hier vom ersten bis zum letzten Gang Köstlichkeiten rund um das Fleur de Sel. Der Gast kocht auch mit. Und das macht richtig Spaß, weil Roger Merlin nicht nur ein sterneverdächtiger Koch ist, sondern auch ein begabter Lehrer. Das kulinarische Erlebnis sind die 30 Minuten von Aigues Mortes nach Saintes Marie de la Mer jedenfalls mehr als wert.

Das Land, das Meer, das Salz und die daraus geronnene Kulturlandschaft verdichten sich hier zu einem Wohlfühlort im ursprünglichsten Sinne. Kein künstlich aufgeblasener Trubel oder erzwungenes Eventfeuerwerk, sondern viel schönes und entspanntes Leben rund um Salz und viele sehr hervorragende Weine.