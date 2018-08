Oft stehen Dutzende Totenbretter - wie hier in St. Englmar - nebeneinander am Wegesrand. Foto: Joachim Hauck

Von Joachim Hauck

Das Schicksal hat den Wanninger Hans arg gebeutelt, damals in den 1990er Jahren, als erst sein gerade mal 16-jähriger Sohn ums Leben kam und ein paar Monate später auch noch seine Frau vor lauter Kummer starb. Lang hat der Wanninger getrauert. Und er hat, wie Generationen von Bayerwaldlern vor ihm, seiner Trauer ein Gesicht gegeben: Für Frau und Sohn hat er schmucke Totenbretter fertigen und in der Nähe seines Hauses aufstellen lassen. Den Wanninger Hans erinnern sie fast täglich an seine Lieben - und den Wanderern, die zwischen der Bayerwaldgemeinde St. Englmar und dem Weiler Hügelhof unterwegs sind, erzählen sie in Versform die traurige Geschichte.

"Als junge Frau zog ich in dieses Haus/ mit 42 Jahren trug man mich tot hinaus/Lieber Wanderer bleib stumm/frag nicht warum" - schon beim Lesen dieser Zeilen kullern manchem Vorübergehenden ein paar Tränen über die Wange, erst recht, wenn ein zweites Brett, das der Vater gerade restauriert hat, noch das Warum verrät: "Zum Andenken an den Schüler Thomas Wanninger, welcher am 4. 7. 1991 im Alter von 16,5 Jahren bei einem Verkehrsunfall starb ... O traurig ist das Sterben, wenn kurz das Leben war."

Hintergrund Reiseziel: Die Gemeinde St. Englmar bietet jeweils montags ab 10.30 Uhr einen eineinhalbstündigen Ortsspaziergang an, bei dem auch viel über die Totenbretter-Tradition zu erfahren ist. Weitere Auskünfte erteilt die Tourist-Information St. Englmar, Rathausstraße 6, 94379 Sankt Englmar (Tel.: 09965/84 03 20, [+] Lesen Sie mehr Reiseziel: Die Gemeinde St. Englmar bietet jeweils montags ab 10.30 Uhr einen eineinhalbstündigen Ortsspaziergang an, bei dem auch viel über die Totenbretter-Tradition zu erfahren ist. Weitere Auskünfte erteilt die Tourist-Information St. Englmar, Rathausstraße 6, 94379 Sankt Englmar (Tel.: 09965/84 03 20, www.urlaubsregion-sankt-englmar.de). Tourismusverband Ostbayern, Im Gewerbepark D04, 93059 Regensburg (Tel.: 0941/ 58 53 90 , www.bayerischerwald.de).

Zu Hunderten stehen solche Toten- und Gedenkbretter an den Wegen von St. Englmar, ein paar tausend dürften es im Bayerischen Wald insgesamt sein. Dort, in Teilen der Oberpfalz und Südbayerns, wird bis heute eine uralte Tradition gepflegt, die bis ins siebte Jahrhundert zurückgeht. Neugierigen Sommerfrischlern erzählen die Einheimischen meist nur, dass die Totenbretter früher halt waren, was ihr Name besagt: Bretter, auf denen mal Tote ruhten. Genaueres wissen vor allem jüngere Bayerwaldler aber oft selber nicht.

In Urlaubsprospekten kommen die Totenbretter, obwohl sie eine Attraktion für sich sind, nur selten und durchweg knapp vor. Wer Glück hat und auf einen schon ziemlich alten "Englmarer Heimatbogen" stößt, erfährt mehr: Dass das Totenbrett auf die Größe des Verstorbenen zugeschnitten ist, meist über zwei Stühle gelegt und der in ein Leintuch gehüllte Leichnam daraufgelegt wurde. Auf dem Brett ging es auch zum Friedhof, doch nicht immer wurde der Tote mit ihm begraben. Oft ließ man den Verstorbenen nur ins Grab gleiten, das Brett zog man wieder hoch.

Vor allem arme Familien hoben das Brett auf für den nächsten Todesfall, andere machten ein einfaches, meist mit nur drei Kreuzen versehenes Gedenkbrett daraus. Für den Umgang damit gab es ein paar ungeschriebene, doch streng befolgte Gesetze: Wer daran vorbeiging, hatte zumindest den Hut zu ziehen und sich zu bekreuzigen - und lange durften die Bretter in früheren Zeiten auf keinen Fall stehen bleiben. Nach altem Volksglauben nämlich fand die Seele des Verstorbenen erst dann Erlösung, wenn das Brett, auf dem der Tote einst ruhte, zerfallen oder zumindest so morsch geworden war, dass die Inschrift nicht mehr zu lesen war. Wer der armen Seele wohlgesonnen war, sorgte also dafür, dass das Brett möglichst bald zerfiel.

Für Restauratoren wie Hans und Peter Piermeier, die in ihrer Englmarer Schreinerwerkstatt alte Totenbretter wieder herrichten, bedeutet das heute extra viel Arbeit: "Manchmal kann man fast gar nichts mehr lesen, manchmal gibt es alte Farbaufträge aus Ruß, Kalk und Quark", erzählen die Piermeiers, die dann doch erstaunlich oft Erfolg mit geduldigem Abpausen haben. Bis zu drei Tage werkeln die Hobby-Restauratoren an einem Brett, ehe es in neuer Pracht zurück an den alten Standort geht.

Zur Freude der Urlauber haben die Menschen im Bayerischen Wald Sinn für Tradition. Viele Vereine kümmern sich um den Erhalt der Totenbretter und die Aufstellung neuer Tafeln, die an ihre verstorbenen Mitglieder erinnern. Nur auf den ältesten, die heutzutage am Wegrand stehen, hat tatsächlich noch ein Toter gelegen. Die allermeisten sind Gedenkbretter, die liebevoll und aufwendig bemalt, mit frommen Sprüchen versehen und für die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte haltbar gemacht werden. Es lohnt sich, die Bretter, die vor vielen Kirchen, vor Bauernhöfen und an Wald- und Wegrändern stehen, in Ruhe zu betrachten und die Lebensgeschichten darauf zu lesen. Oft werden sie, mit Namen und Sterbedatum des Verblichenen versehen, knapp und recht allgemein erzählt ("Nur Arbeit war ihr Leben/fast ein Jahrhundert lang/Ruhe hat ihr Gott gegeben/Rasten hat sie nie gekannt"). Mitunter verraten sie deutlich mehr: Die Heldentaten des "ehrengeachteten Michael Hoffmann" beispielsweise, "welcher die Schlachten bei Sedan mitgekämpft hat, und im Alter von 74 Jahren am 20. April 1925 selig im Herrn verschied".

Dass man im Bayerischen Wald mit dem Tod nicht immer todernst umgeht, ist durchaus üblich. Das erlaubt den Waldlern und ihren Urlaubsgästen durchaus ein herzhaftes Lachen über das irdische Dasein der Bauersfrau, die "über 96 Jahr eine tugendsame Jungfrau war". Oder einen kleinen Seitenhieb auf den "Knogl Toni", den letzten Einsiedler im Bayerischen Wald, der vor ein paar Jahren einsam in seiner Behausung am Gipfel des 1000 Meter hohen Knogl starb und manches Geheimnis um sich und sein Leben machte. Ihm schrieb man ein Gedenktaferl, auf dem die am Lebensende entscheidende Frage offengehalten wird: "Er war ein armer Schreinergesell/ob er in den Himmel kommt oder in die Höll? Zum Glück war er ledig/Herrgott sei ihm gnädig." Humor ist den Verse-Schmieden vom Bayerwald ohnehin nicht fremd. Ziemlich derbe wie im Fall der "Theres Gschwendtner/sie wog zweieinhalb Zentner/ Gott gebe ihr in der Ewigkeit/ nach ihrem Gwicht Glückseligkeit." Deutlich feinsinniger geriet dieser Spruch am Aufstieg zum zweithöchsten Berg im Woid, dem Rachel: "Wanderer steh und bet für mich/ich glaub, wir brauchens, du und ich/Zum Dank dafür tu ich dir kund/zum Rachel sind’s dreiviertel Stund."

Trauriges mit Nützlichem zu verbinden, ist ein Kunststück, das bayerische Gedenkbrett-Dichter recht gut beherrschen.