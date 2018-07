Der Tauchgang startet am Dach der Kathedrale der "Haven". So werden die Aufbauten mitsamt den Decks heute bezeichnet. Fotos: Marc Vorsatz

Von Marc Vorsatz

In puncto Sicherheit versteht Guiseppe "Pippo" Di Piazza gar keinen Spaß. Der ansonsten so humorvolle Chef des Haven Diving Centers in Arenzano hat gute Gründe für seine Akribie. Selbst ein Vierteljahrhundert nach ihrem Untergang fordert die "Königin des Mittelmeeres" immer wieder ihren Tribut. Fast jedes Jahr verunglücken leichtsinnige und unzureichend vorbereitete Taucher in ihrem Bauch. Doch was genau geschah eigentlich vor 25 Jahren?

Tag 1, Donnerstag, den 11. April 1991, 12:38 Uhr: Kapitän Petros Grigorakakis dreht seine obligatorische Runde. Überall herrscht geschäftiges Treiben an Bord, es wird geschraubt, geschweißt, gepinselt, geputzt. Friedlich liegt die Haven im Golf von Genua vor Anker. Die wechselhafte Aprilsonne lugt ab und zu zwischen dunklen Wolken hindurch. Der 47-Jährige ahnt in diesem Moment nicht, dass ihm nur noch wenige Augenblicke bleiben.

Pippo kontrolliert eigenhändig jedes Brevet. Wer keine Deep Diver Lizenz in der Tasche hat, geht nicht mit runter. Und seit 2014 gilt außerdem: Ohne Wreck Diver ID darf man nicht ins Innere des Havaristen tauchen. Das verlangt der italienische Gesetzgeber. Und das ist gut so.

12:39 Uhr: Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr so, wie es einmal war. Im Innern des Schiffes gerät etwas aus den Fugen, was nicht aus den Fugen geraten darf. Es habe sich angehört, als ob monströse Stahlträger mit unvorstellbarer Wucht gegeneinander schlugen, werden später die Überlebenden zu Protokoll geben. Die Havarie löst eine Kettenreaktion aus, die durch Menschenhand nicht mehr zu stoppen ist.

Als das Tauchboot die Haven ansteuert, hängen schwere Wolken tief über dem Wasser. Minuten später ist die kleine Gruppe dann von einer fremden Welt umfangen. Eine Führungsleine, die sich irgendwo im Dunklen verliert, leitet sie direkt zu dem gigantischen Stahlkoloss.

12:40 Uhr: Plötzlich verpufft Gas in gelöschten Tanks. Andere - volle - Öltanks bersten. Schon bricht ein Feuerinferno über das Schiff herein. Der Himmel brennt, bis zu 400 Meter schießen die Flammen empor und eine tiefschwarze, hochtoxische Rauchwolke wächst rasant bis in die Stratosphäre. 32 Seeleute können sich mit einem Sprung über Bord retten.

Kurze Zeit später zeichnet sich das Dach der sogenannten Kathedrale ab. So werden die Aufbauten mitsamt den Decks heute bezeichnet. Das rostige Stahldach 33 Meter unter Wasser ist das neue Zuhause von verschiedensten Algen und unzähligen Muscheln. Tausende kleine Fahnenbarsche leuchten im Schein der Lampen knallrot. Hier sammeln sich auch die Taucher.

Das Geländer entlang der Kante scheint den Menschen noch immer Halt zu geben. Kein Wunder, links und rechts der Aussichtsplattform fällt der Blick ins schwarz-blaue Bodenlose und die Strömung an diesem gigantischen Wrack hat schon so manchen Taucher abgetrieben. Erst jetzt beginnen die "Neuen" zu begreifen, wie unfassbar groß dieser Supertanker wirklich ist. Liegend erreicht das Wrack die Höhe eines 18-stöckigen Hauses. Selbst die elegante Titanic wäre heute nur ein Zwerg gegen den schmucklosen Riesen.

21:00 Uhr: Als sich die Nacht wie ein dunkles Tuch über die See legt, erleuchtet eine brennende Fackel den Golf von Genua. Die Fackel heißt Haven und lässt sich nicht mehr löschen. Alles bei diesem Unfall scheint das Maß des Normalen und Vorstellbaren zu sprengen. Der Mensch ist winzig und hilflos angesichts dieser entfesselten Dimensionen, die er doch selbst kreiert hat. Das Mittelmeer erlebt die größte Umweltkatastrophe seiner Geschichte.

Die Taucher lassen sich zur Kapitänsbrücke durchsacken. Die einstige Schaltzentrale liegt 36 Meter unter Normalnull und ist fast vollkommen leer. Das gesamte Interieur hatte sich damals buchstäblich in Rauch aufgelöst. In der Mitte des Raumes steht heute ein kleines Podest mit einer noch kleineren Statue darauf. Es ist ein Replikat des Prager Jesuleins. Die italienischen Taucher gehen nacheinander auf die Knie und beten für die Seelen der fünf verstorbenen Seeleute, bevor sie sich bekreuzigen und in den düsteren Katakomben aus Stahl entschwinden.

Tag 2, Freitag, 12. April 1991: Zwar legen Bergungsteams endlich kilometerlange Barrieren aus, doch immer wieder schwappt das Rohöl darüber hinweg. Wochen später wird die gesamte Küste von Ligurien über Monaco bis hin zur Côte d’Azur verseucht sein. Gegen Mittag erschüttert eine weitere gewaltige Explosion das brennende Schiff. Einlaufendes Wasser drückt die Haven mittschiffs unter und hebelt dabei 95 Meter Vorschiff ab Bruchstelle gespenstisch langsam in die Höhe. Um 13:20 Uhr reißt der Bug vollständig ab und versinkt. Es sind die Tanks, die die Schiffsruine über Wasser halten. Noch.

Über eine steile Stahltreppe geht es ein Stockwerk tiefer in einem fensterlosen dunklen Gang. Kein Ort für Klaustrophobiker. Der Maschinenkontrollraum liegt auf 39 Meter und die kahlen Wände wirken bedrückend. Ins Offiziersdeck eine Etage tiefer schauen sie nur von außen. Auf dem Boden liegt unter einem halb zusammengebrochenen Metalltisch eine beindicke grüne Muräne. Kampfbereit giftet sie die Eindringlinge an. An diesem Tisch möchte niemand Platz nehmen.

Tag 3, Samstag, 13. April 1991: Die Hitze ist so gewaltig, dass sie selbst schwere Stahltrassen wie Kaugummi verformt. Gegen 10:35 Uhr ereignen sich erneut mehrere schwere Explosionen. Ein Loch von der Größe eines Einfamilienhauses klafft achtern in der Außenwand. Wieder bersten volle Tanks, wieder haben die Flammen zig-Millionen Liter neues Futter. Die Bilanz wird rückblickend ernüchternd sein: Über 90 000 Tonnen Rohöl verbrennen. Geschätzte 16 000 verdampfen, 1000 bis 1500 Tonnen werden bis an die französische Riviera gespült, lediglich 2000 Tonnen können von der Oberfläche gefischt werden, rund 5000 treiben hinaus aufs offene Meer, ungefähr 25 000 Tonnen sinken und 3000 Tonnen gehen zusammen mit dem Wrack unter. Der Meeresboden wird auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern kontaminiert, der Fischbestand sinkt auf 43 Prozent.

Auf dem Weg nach achtern zum Schornstein erwischt die Taucher eine heftige Strömung. Zentimeter für Zentimeter kämpfen sie sich nun voran. Pause machen geht nicht. Und trotzdem hat das seinen ganz eigenen Reiz, passt irgendwie zu diesem Spielplatz der Superlative. Die Haven ist das größte und meistbetauchte Wrack des gesamten Mittelmeeres. Dank der groß angelegten Reinigungen damals und der Selbstheilungskräfte der Natur hat sich die Umwelt inzwischen wieder vollständig regenerieren können.

Ach so, und die Eigner? Die Staatsanwaltschaft forderte für die Reeder Lucas und Stelios Haji-Ioannou eine siebenjährige Haftstrafe wegen fünffachen Totschlags sowie Schadensersatz, da sie ein absolut marodes Schiff betrieben hätten. Die Milliardäre wurden in letzter Instanz freigesprochen. Heute fliegt easyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou mit seiner Billig-Airline auch Taucher zur Haven.

Tag 4, Sonntag, 14. April 1991: Nach 70 Stunden Todeskampf bäumt sich das brennende Schiff ein letztes Mal auf. 10:05 Uhr, die Haven versinkt für immer in den Fluten.

Für Wracktaucher aus aller Welt ist die Königin des Mittelmeeres nie gestorben. Sie schläft nur friedlich - in einem Bett aus Sand.