Stuttgart. (dpa-tmn) Pflanzen, Erde, Hinterlassenschaften anderer Tiere: Das Schnüffeln gehört für Hunde beim Spaziergang einfach dazu. Ihr Geruchssinn hilft ihnen dabei, Informationen zu sammeln und mit Artgenossen zu kommunizieren.

Für den Freund auf vier Pfoten ist Schnüffeln ein Grundbedürfnis. Halter sollten es beim Gassigehen nicht nur zulassen, sondern auch fördern, rät