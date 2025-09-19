Freitag, 19. September 2025

zurück
Plus Für Abwechslung sorgen

Wie Sie Ihren Hund beim Schnüffeln unterstützen

Suchspiele, Schnüffelteppiche und Naturpfade: Mit einfachen Tipps können Hundebesitzer die Nasenarbeit ihrer Tiere fördern und für Abwechslung sorgen.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:26 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Schnüffeln als Grundbedürfnis: Hunde erkunden ihre Umwelt vor allem mit der Nase. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn​

Stuttgart. (dpa-tmn) Pflanzen, Erde, Hinterlassenschaften anderer Tiere: Das Schnüffeln gehört für Hunde beim Spaziergang einfach dazu. Ihr Geruchssinn hilft ihnen dabei, Informationen zu sammeln und mit Artgenossen zu kommunizieren.

Für den Freund auf vier Pfoten ist Schnüffeln ein Grundbedürfnis. Halter sollten es beim Gassigehen nicht nur zulassen, sondern auch fördern, rät

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote