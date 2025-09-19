Wie Sie Ihren Hund beim Schnüffeln unterstützen
Suchspiele, Schnüffelteppiche und Naturpfade: Mit einfachen Tipps können Hundebesitzer die Nasenarbeit ihrer Tiere fördern und für Abwechslung sorgen.
Stuttgart. (dpa-tmn) Pflanzen, Erde, Hinterlassenschaften anderer Tiere: Das Schnüffeln gehört für Hunde beim Spaziergang einfach dazu. Ihr Geruchssinn hilft ihnen dabei, Informationen zu sammeln und mit Artgenossen zu kommunizieren.
Für den Freund auf vier Pfoten ist Schnüffeln ein Grundbedürfnis. Halter sollten es beim Gassigehen nicht nur zulassen, sondern auch fördern, rät
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+