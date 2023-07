Von Dorothée Waechter

Der Garten ist frisch angelegt. Die Profigärtner mit Bagger und Schubkarren haben sich zurückgezogen. Jetzt wächst der Rasen, Sträucher und Stauden entwickeln sich gut. Doch - was nun? Was ist alles zu tun und was ist gut für die Pflanzen?

Die gute Nachricht: Die Pflanzen zeigen oft an, was sie brauchen. "Pflegen heißt, sich in die Pflanzen hineinversetzen und verstehen", sagt Anja Maubach, Staudengärtnerin und Gartengestalterin aus Wuppertal. Ihr Rat: sich auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen und zugleich sich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen. "So lernt man zu erfühlen, ob ein Rückschnitt erforderlich ist oder dicht stehende Pflanzen geteilt werden müssen."

Ein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt entwickeln

Ein Beispiel: Im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, ist es grundsätzlich Zeit für einen Rückschnitt der Stauden. Der exakte Zeitpunkt kann aber abhängig von der Witterung sein. "Die trockenen Triebe und Blätter sind für die Pflanze eine Art Wintermantel. Man spürt, wann es für die Pflanze Zeit wird, diesen wegzuhängen", sagt Anja Maubach.

Beim ersten Mal muss man sich vielleicht einfach trauen, loszulegen. "Jeder Schritt wird zur Erfahrung und führt dazu, dass man sicherer wird", so die Gartengestalterin Maubach.

Noch ein Beispiel: Ab dem Frühjahr werden die Pflanzen gedüngt. Setzt daraufhin beim Rasen das Wachstum ein und man muss ihn regelmäßig mähen, kann man ihn auch vertikutieren. Dabei wird abgestorbenes oder überflüssiges Material wie Moos zwischen den Gräsern entfernt. Die Maßnahme ist wichtig, sonst verfilzt die Fläche. Ob das Vertikutieren in einem Jahr erneut notwendig ist, kann man sehen: wenn sich so viel Moos gebildet hat, dass die Entwicklung der Gräser gehindert wird.

Auf Automatisierung verzichten

Im Sommer ist natürlich das Gießen eine Aufgabe. Aber auch hier gilt der Rat: "Das A und O der Gartenpflege besteht darin, mit offenem Auge durch den Garten zu gehen und darin zu leben", sagt Uschi App, stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg. Weder sie noch Anja Maubach raten daher zur Automatisierung mit einem ...