Gute Erfolge durch Behandlung

HR. Psychische Krankheiten werden immer noch nicht genauso ernst genommen, wie körperliche Erkrankungen. Am deutlichsten wird dies bei der Altersdepression. Dabei ist die behandlungsbedürftige Erkrankung gut in den Griff zu bekommen. Prof. Lutz Frölich, Abteilungsleiter der Gerontopsychiatrie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim, beantwortet drei Fragen zum Thema.

Was hat das Älterwerden mit Depression zu tun?

Mit dem Älterwerden gehen nicht nur körperliche Veränderungen einher. Auch das Risiko an einer psychischen Störung zu erkranken steigt. Ängste und Depressionen sind die häufigsten seelischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Oft jedoch bleibt dieses Krankheitsbild unerkannt und unbehandelt, da rund 70 Prozent der Patienten mit Depression ihren Hausarzt ausschließlich wegen körperlicher Beschwerden aufsuchen, die mit der Depression einhergehen.

Was sind die Ursache und die Folgen, wenn Depressionen nicht erkannt und nicht behandelt werden?

Unerkannte und damit nicht angemessen behandelte Depressionen neigen dazu chronisch zu werden. Eine Depression ist eine gewichtige Ursache für die hohe Suizidrate bei älteren Menschen. Im Jahr 1997 nahmen sich von 100.000 der über 60-jährigen Männer in Baden-Württemberg 55 das Leben. Eine Depression ist auch etwas grundsätzlich anderes als eine alltägliche Verstimmung. Antriebslosigkeit und erschwerte Alltagsbewältigung gehören in der Regel dazu. Etwa 25 Prozent aller älteren depressiven Patienten erleben nur eine Episode, aber bei 10 Prozent bildet sich die Depression nicht wieder zurück. Häufige Ursachen sind Medikamentenkombinationen oder soziale Belastungsfaktoren.

Welche Therapien helfen?

Für jeden Patienten ist ein individuelles Therapiekonzept wichtig und nötig. Dazu gehört die Behandlung mit Antidepressiva ebenso wie die Klärung belastender Faktoren. Und aktivierende Maßnahmen sind ein großer Schlüssel zum Therapieerfolg. Leider wird die Depression im Alter viel zu selten psychotherapeutisch behandelt. Nur weniger als zwei Prozent der Psychotherapie-Anträge werden für Über-60-Jährige gestellt, obwohl Psychotherapie gerade bei älteren Menschen mit Depressionen nicht nur möglich ist und sehr gut angenommen wird, sondern auch in der Regel nachhaltig erfolgreich ist.

Info: Prof. Lutz Frölich spricht am Dienstag, 20. November, um 17 Uhr, im Agaplesion Bethanien Krankenhaus (Rohrbacher Str. 149, Heidelberg) über "Depressionen im Alter - Symptombesonderheiten und therapeutische Möglichkeiten".