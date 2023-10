Von Constanze Werry

Heidelberg. Es gibt Tage und Phasen, da ist einfach alles zu viel, die Stimmung gedrückt – weil es im eigenen Leben kriselt und die weltpolitische Lage trägt ein Übriges dazu bei. Das kann einen schon mal mutlos zurücklassen. Doch die gute Nachricht ist: Man kann gezielt und aktiv gegensteuern.

> Selbstreflexion stärken: "Wie wir eine Krise wahrnehmen hat vor allem auch mit der persönlichen Einstellung zu tun. Das gilt für alles – wie blicke ich auf mich und das Leben", erklärt die Psychologin Bettina Schleidt. Worauf konzentriere ich mich – sind es eher die negativen Aspekte oder die positiven? Etwas, wobei sich jeder selbst beobachten und vielleicht auch Freunde und Verwandte dazu befragen kann, um seine Selbstreflexion zu stärken. Krisen seien meist auch Chancen, erklärt Schleidt. Schön zu sehen sei das an dem chinesischen Schriftzeichen Wei Ji. Es bestehe aus zwei Teilen: dem für Krise und dem für Chance. Für eine positivere Sicht der Dinge kann auch ein Dankbarkeitstagebuch hilfreich sein (siehe unten).

> In die Gegenwart zurückholen: "Viel Lebenszeit verbringen wir gedanklich in der Vergangenheit oder in der Zukunft," erläutert die Psychologin, die Mitglied im Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen ist. Man ärgert sich, wie es gestern wieder bei der Arbeit lief , für morgen steht vor dem Arztbesuch noch der Einkauf an – was wird gebraucht, was darf ich nicht vergessen… Und wie geht es in Israel und der Ukraine weiter? Droht eine neue Eskalation? Ein Durcheinander im Kopf, die Angst vor Dingen, die noch gar nicht eingetreten sind, Verunsicherung – das sind nur einige Folgen, die daraus resultieren können. Wichtig sei, sich immer wieder in die Gegenwart zu holen, indem man sich bewusst auf das Jetzt konzentriert.

So banal es klingt: Es hilft einfach mal ganz bewusst mehrfach tief durchzuatmen. Etwa so: Vier Sekunden einatmen, den Atem dann vier Sekunden halten und sieben Sekunden ausatmen. Das Ganze kann in der Länge auch variiert werden. Ebenfalls hilfreich: Einfach mal ganz bewusst den Boden unter den Füßen spüren – da ist es auch ganz egal, ob man gerade geht, steht oder sitzt.

> Autopilot aus: Oft rauschen wir im Autopilot-Modus durchs Leben. Ein Beispiel ist etwa das Autofahren. Oft wissen wir gar nicht mehr, wie wir von A nach B gekommen sind – weil wir abgelenkt waren. Durchs Autoradio, Hörbücher oder auch Gedanken, die sich mit allem beschäftigen, nur nicht mit dem, was wir gerade tun. "Es ist wichtig, regelmäßig im Moment zu bleiben", erklärt die Professorin für Angewandte Psychologie an der SRH Heidelberg und beschreibt, was sie meint: "Wenn ich Auto fahre, fahre ich Auto. Wenn ich koche, koche ich – einfach mal auf das fokussieren, was ich gerade mache." Genau das ist auch ein wichtiger Bestandteil dessen, was der Begriff Achtsamkeit bedeutet. Das will natürlich regelmäßig geübt werden. Mit einem Mal ist es nicht getan. "Stressbewältigung ist auch Training – je öfter es geübt wird, desto besser funktioniert es", so Schleidt.

> Akku aufladen: Stressbewältigung erfordert Aktion und Aktivität. "Man muss sich mit selbst auseinandersetzen, um sich weiterzuentwickeln", erklärt Schleidt. Dazu gehört auch herauszufinden, was einem bei der persönlichen Regeneration hilft. "Arbeit, Familie, Krieg und so viel mehr – es geht darum einen Lebensstil zu entwickeln, der dem Stress etwas entgegensetzt", so die Psychologin. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Für den einen ist es ein Spaziergang durch die Natur, für den anderen, Yoga, Malen nach Zahlen, gärtnern, backen, Sport, kochen, stricken – es gibt vieles, was einem dabei helfen kann, den Akku aufzuladen. Wichtig ist, nicht aufzugeben – auch wenn es ein bisschen dauert, bis man das Richtige für sich gefunden hat.

> Wortwörtlich abschalten: Oft steckt hinter Anspannung, Gedankenchaos und Ängsten Überforderung. Schließlich werden wir Tag für Tag mit Informationen überflutet. "Weniger ist mehr – man kann sich regelmäßig eine Auszeit von Nachrichten und auch Digitalem nehmen, um zur Ruhe zu kommen", rät die Psychologin. "Die Welt bricht davon nicht zusammen."

> Dankbarkeitstagebuch schreiben: Dankbarkeit ist ein großes Thema, wenn es um eine positive Lebenseinstellung geht. Konkret kann man ein Dankbarkeitstagebuch führen. Wer jeden Tag drei Dinge notiert, für die er sie dankbar ist, nimmt mit der Zeit sich selbst und das Umfeld positiver wahr. Wer das vor dem Schlafengehen macht, schläft oft auch besser. Beim Aufschreiben hilft es, den Tag vor dem geistigen Auge Revue passieren zu lassen und sich dabei die Dinge bewusst zu machen, für die man dankbar ist. Das müssen keine Großereignisse sein – es können vermeintliche Kleinigkeiten sein, die ein ganz persönliches, positives Gefühl hervorgerufen haben – etwa, dass man angelächelt wurde.