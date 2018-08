Von Ricarda Dieckmann

Der Jackenknopf will einfach nicht in das Loch passen. Schwups, rutscht er zwischen den kleinen Kinderfingern hindurch. Sollen Mama oder Papa sofort eingreifen? Nein, rät die Diplom-Pädagogin Susanne Mierau. Sie empfiehlt Eltern, ihre Kinder eigenständig Erfahrungen sammeln zu lassen. Denn: Wenn die Kinder kleine Aufgaben übernehmen können, spart das Zeit und Nerven.

Auch die Kinder ziehen Vorteile daraus, wenn sie sich den kleinen und großen Herausforderungen des Alltags stellen. Wenn eine Aufgabe zum ersten Mal gelingt, wird das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. "Außerdem lernen sie Selbstwirksamkeit, was für die Entwicklung sehr wichtig ist", sagt Mierau. Das heißt: Die Kinder merken, dass sie durch ihr Verhalten etwas erreichen können.

Doch wann ist für ein Kind der richtige Zeitpunkt, um eine Aufgabe anzugehen? Eltern können ihr Kind beobachten: "Wo steht es? Womit beschäftigt es sich? Und sich dann fragen: Wie könnte ich es herausfordern?", erklärt Anika Wittkowskiwissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Elementar- und Grundschulpädagogik der Universität Bremen.

Der Nachwuchs sollte weder unter- noch überfordert werden. Außerdem sollten Eltern die Signale des Kindes ernst nehmen: Wenn das Kind den Schuh und den Schnürsenkel sieht und den Wunsch äußert, das selbst zu probieren, sollten die Eltern das nicht ignorieren. Kleine Herausforderungen lassen sich dabei gut in den Familienalltag einbauen. Das Zusammenlegen der Wäsche etwa kann für das Kind zu einer Art Memory werden. Es bekommt zum Beispiel den Auftrag, die passenden Socken zu finden und anschließend ineinander zu stülpen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, das Kind beim Kochen einzubeziehen. "Es gibt extra Messer und Gemüseschäler für Kinder, die nicht so scharf sind", sagt Mierau. Auch die Salatschleuder kann für die Kleinen ein spannendes Küchengerät sein. Wichtig: Eltern sollten ihrem Kind die Möglichkeit geben, den neuen Gegenstand zu erforschen - auch, wenn das bedeutet, dass das Essen erst fünf Minuten später auf dem Tisch steht.

Aber immer gelassen dabei zusehen, wie das Kind einfach macht? Das fällt vielen Eltern schwer. Was, wenn sich der Nachwuchs verletzt oder die teure Vase umreißt? Gegen die Angst hilft Vertrauen: "Das Kind wird nur Aufgaben angehen wollen, für die es sich auch bereit fühlt. Das hat die Natur so eingerichtet", erläutert Graf.

Wenn der Nachwuchs beschließt, erstmals einen Treppenaufstieg zu wagen, solle man als Mutter oder Vater also nicht reflexartig mit einem "Nein" reagieren. Die Lösung? Eltern können Stufe für Stufe hinter dem Nachwuchs hergehen, um ihn notfalls aufzufangen. Das ist ein Kompromiss, der dem Kind die eigene Erfahrung lässt, zugleich aber auch Mamas und Papas Nerven schont.

Was aber ist mit Situationen, in denen es schnell gehen muss? Wenn der Bus zur Kita in zehn Minuten abfährt, bleibt keine Zeit, um sich zum Beispiel ewig mit dem Jackenknopf aufzuhalten. In so einer Situation dürfen Eltern ruhig eingreifen und das Ausprobieren und Erforschen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.