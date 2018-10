Köln (dpa/tmn) – Schwerter, Schusswaffen und viel Getöse: Wer sich in den Messehallen der Gamescom in Köln (noch bis 25. August) nur flüchtig umsieht, bekommt den Eindruck, dass dort vor allem Computer- und Konsolenspiele für Jugendliche und Erwachsene gezeigt werden. Tatsächlich gibt es aber auch viele kinder- und familienfreundliche Titel zu sehen. Darunter sind zum Beispiel auch «Disney Infinity» und «Skylanders Swap Force», die echte Plastikfiguren mit virtuellen Abenteuern kombinieren.

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, besser bekannt als Pippi Langstrumpf, ist seit über 60 Jahren bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Kein Wunder, dass es mit «Pippi Langstrumpf: Villa Kunterbunt» vom Oetinger Verlag das passende Spiel für Android-Tablets, iPhone und iPad gibt. Darin müssen Spieler zunächst eine Verkleidung für Pippi und ihre Freunde Tommy und Annika auswählen. Haben sie ein passendes Outfit gefunden, startet die Entdeckungsreise durchs Haus.

In jedem Raum der Villa sind drei Spiele versteckt. In einem muss zum Beispiel der Weihnachtsbaum mit allerlei skurrilen Dingen geschmückt werden, anderswo geht es darum, Plätzchen für Pippis Gäste zu backen. Etwas länger dauert die Suche nach Pippis Goldmünzen, die im ganzen Haus verteilt sind. Android-Nutzer zahlen für die Spielesammlung für Kinder ab vier Jahren 3,25 Euro. Auf dem iPhone werden 2,69 Euro fällig, die HD-Version fürs iPad kostet 3,69 Euro.

Ebenfalls für Kinder ab vier Jahren geeignet ist «Hello Kitty und Freunde – Rund um die Welt» von Koch Media für Nintendos 3DS. Zusammen mit der kleinen rosa Katze können die Spieler in die verschiedensten Länder der Erde reisen. Vorher muss Kitty allerdings zunächst schick eingekleidet werden. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt - manche Kostüme und Accessoires gibt es aber nur gegen Spielgeld, dass sich die Nutzer erst verdienen müssen.

Dafür stehen 25 Minispiele in verschiedenen Ländern zur Wahl: In Australien müssen Kinder zum Beispiel die Flagge in einem Puzzle zusammensetzen. In England backen sie lustige Kuchen, in Brasilien trommeln sie Samba-Rhythmen nach. «Hello Kitty und Freunde – Rund um die Welt» kommt für knapp 30 Euro in den Handel.

Wer Bienen lieber als Katzen mag, kann statt zu Kitty auch zu «Maja» von Ubisoft greifen, das für Nintendos DS erschienen ist. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Sammlung kleinerer Spiele, die sich alle um den Alltag der berühmten Biene Maja drehen. So können Nutzer zum Beispiel Blütenstaub einsammeln, zum Wettrennen gegen Majas Freund Willi antreten oder Verstecken spielen. Spieler ab fünf Jahren sollten sich davon nicht überfordert fühlen, den älteren Geschwistern könnte «Maja» aber schnell langweilig werden. Eine höhere Schwierigkeitsstufe gibt es für sie leider nicht. «Maja» steht ab sofort in den Läden und kostet etwa 30 Euro.

In ganz andere Spielwelten können Kinder ab sechs Jahren mit «Disney Infinity» abtauchen, das pünktlich zur Gamescom erscheint. Erhältlich ist es für eine Reihe von Plattformen, darunter Xbox 360 und Playstation 3, Wii und Wii U sowie der 3DS. Zum Leben erwacht der Titel erst mit Plastikfiguren berühmter Disney-Figuren. Zum Start sind zum Beispiel das Rennauto Lightning McQueen aus «Cars» und Sheriff Woody aus der «Toy Story» erhältlich. Werden diese Figuren auf ein sogenanntes Portal gestellt, das an die Konsole angeschlossen wird, tauchen sie sofort im Spiel auf.

Dort müssen sie verschiedene zunächst verschiedene Aufgaben in ihrer eigenen Welt erledigen. Grafik und Gameplay ändern sich dabei je nach Figur und nach dem Film, aus dem sie stammt. Jedes erfolgreich überstandene Abenteuer schaltet neue Figuren, Fahrzeuge und Gegenstände für die sogenannte Toy Box frei. Dort können Spieler die Objekte wild miteinander kombinieren und sich so ihre ganz eigene Disney-Welt erschaffen. Ein Starter-Set von «Disney Infinity» mit Spiel, Figuren und Portal soll für Playstation 3, Xbox 360 und Wii U rund 70 Euro kosten, die anderen Versionen sind etwas günstiger.

Ein ähnliches Prinzip bietet auch die Serie «Skylanders». Auf der Gamescom zeigt Hersteller Activision mit «Swap Force» nun den neuesten Teil der Reihe. Hier ziehen allerdings keine Disney-Figuren ins Abenteuer, sondern zahlreiche skurrile Monster, darunter etwa ein säbelschwingender Oktopus. Neu bei «Swap Force» ist, dass jedes Monster aus einem Ober- und einem Unterteil besteht, die Spieler jederzeit neu kombinieren können. So kann der Oktopus plötzlich auch Feuerbälle werfen oder Windhosen erzeugen. «Skylanders Swap Force» erscheint am 18. Oktober für alle Konsolen, für die es auch «Disney Infinity» gibt, außerdem soll es im November ebenfalls für die neuen Geräte Xbox One und Playstation 4 erhältlich sein. Der Preis liegt je nach Version bei 60 bis 80 Euro.