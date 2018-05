Es hat, nach dem Umzug ins neue Marionettentheater im Januar 2013 recht lange gedauert, aber nun ist es endlich soweit und die Puppenführer können ihrem Publikum am 12. und 13. April 2014, jeweils um 15.00 Uhr, eine ganz neue Geschichte präsentieren. Diese hat, wie man schon am Titel erkennen kann, tatsächlich etwas mit dem Lesen, bzw. mit Büchern zu tun. Linda und Philip, die traditionell, wie alle anderen Marionetten, Bühnenbilder und Requisiten, in mühevoller Handarbeit selbst hergestellt werden, sind zusammen mit ihren Eltern in ein neues Zuhause umgezogen. Ihr Vater hat dort einen neuen Job gefunden und die Familie kann es sich leisten in eine alte Villa einzuziehen.

Wer Lust bekommen hat sich die Geschichte anzuschauen, der hat ab sofort die Möglichkeit unter der der Karten- und Infohotline 06262/915819 jederzeit seine Teilnahme zu sichern. (Hinweis: Die Sitzplätze sind nummeriert und begrenzt, daher wird eine telefonische Vorabreservierung empfohlen) Im Anschluss an die Vorstellungen besteht, wie gewohnt die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, bei Bewirtung noch etwas zu verweilen und auf dem Büchertisch unter fachkundiger Anleitung und Beratung zu stöbern. Weitere Informationen auch unter: www.stefans-marionettentheater.de