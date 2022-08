Eine ganze Reihe von Fällen sexueller Gewalt an Kindern schockiert das Land: im Tatkomplex Münster, im Fall Lügde, die Taten von Bergisch Gladbach. Und der brutale Fall von Wermelskirchen, bei dem nach neusten Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft inzwischen gegen 85 Beschuldigte ermittelt wird. Um die Verbrechen aufzuklären und Täter zu verurteilen, brauchen Ermittlungsbehörden und Gerichte oft auch die Aussagen der Opfer. Wie lässt sich verhindern, dass den an Körper und Seele verletzten Jungen und Mädchen dann erneut Qualen zufügt werden?

"Es gilt, eine weitere Traumatisierung der jungen Geschädigten zu verhindern", sagt der Kölner Staatsanwalt Christoph Hebbecker. Im Fall Wermelskirchen, bei dem viele Opfer sehr jung und einige geistig beeinträchtigt seien, werde von einer Befragung teilweise auch abgesehen. Es werde vorher individuell geprüft, "ob mit hoher Wahrscheinlichkeit wichtige Aussagen für einen Tatnachweis zu gewinnen sind". Kleine Kinder könnten zu jung sein, um eine Erinnerung zu haben. Schwierig sei auch, dass häufig ein Verdrängungsmechanismus einsetze. Sei ein Tatnachweis auf andere Weise möglich, also etwa Bildmaterial von den Gewalttaten vorhanden, könne im Einzelfall auf die Vernehmung verzichtet werden.

Das Kindeswohl muss Ausgangspunkt aller Verfahren sein, betont Astrid Helling-Bakki, Geschäftsführerin von Childhood Deutschland. Das sei aber "nicht flächendeckend verinnerlicht", auch wenn das Bewusstsein dafür in den letzten Jahren zunehme. Der Umgang müsse kindzentriert und altersgerecht sein. Kinder und Jugendliche sollten entsprechend ihrer Entwicklung angesprochen und über das anstehende Verfahren aufgeklärt werden, warum man ihre Aussagen brauche.

In den bisher acht Childhood-Häusern in Deutschland erhalten Kinder und Jugendliche, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben, im geschützten Umfeld alle wichtigen Hilfen. Sie werden in kinderfreundlicher Atmosphäre über den gesamten Verlauf hinweg - auch bei Untersuchung und Vernehmung - begleitet, medizinisches und psychologisches Personal ist vor Ort. Polizei, Justiz und Jugendamt kooperieren, die Befragung des Kindes wird unter einem Dach auf ein Minimum reduziert und zeitlich gestrafft. Die Vernehmung des Opfers wird aufgezeichnet - um "konserviert" zu werden bis zur Gerichtsverhandlung, wie Helling-Bakki erläutert.

Beim Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen heißt es, in Deutschland seien die Vorgaben ...