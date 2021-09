(csw). Wem Rot- und Weißkohl gerne mal schwer im Magen liegt, der kann es mal mit Chinakohl probieren. Er schmeckt mild und ist laut Bundeszentrum für Ernährung auch für empfindlichere Menschen in der Regel gut bekömmlich. Roh schmeckt der kalorienarme Chinakohl gut in Salaten – beispielsweise in fruchtiger Kombination mit Apfel, Birne oder Orange – oder auch mit Nüssen wie etwa Walnüssen. In warmen Gerichten passt Chinakohl gut in Eintöpfe aller Art, besonders gut lässt er sich aber auch mit asiatischen Aromen verbinden (s. Rezept). Beispielsweise als Bestandteil in asiatischen Gemüsepfannen. Wer es gerne herzhafter mag, kann den Chinakohl fein schneiden und mit Zwiebelwürfeln, einer Prise Zucker, Kreuzkümmel oder Kümmel, Salz und Pfeffer schmoren.

Asiatische Chinakohl-Pfanne

Zutaten für 4 Portionen:

1 Chinakohl

400 g Karotten

1 Bund Lauchzwiebeln

150 g Schinken oder Räuchertofu

500 g Reis-Bandnudeln

2 EL Öl

3 EL Sojasoße

2 TL Sambal Oelek

Nudeln entsprechend der Packungsanweisung garen, abgießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Den Chinakohl der Länge nach vierteln, den Strunk herausschneiden und die Blätter in etwa einen Zentimeter breite Streifen schneiden. Karotten in dünne Stifte und Schinken in Streifen oder alternativ Räuchertofu in mundgerechte Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln in diagonale Ringe schneiden.

Öl stark erhitzen, Chinakohl, Schinken oder Tofu, und Karotten anbraten, gegebenenfalls kurz den Deckel auflegen. Dann die Nudeln und Frühlingszwiebeln hinzufügen, mit Sojasoße und Sambal Oelek würzen. Wenn alles schön mit Soße überzogen ist, das Ganze heiß servieren.