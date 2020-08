Haigerloch (dpa) - Es ist oft die letzte Tat am Arbeitsplatz, bevor Berufstätige sich in den Urlaub verabschieden: Die Abwesenheitsnotiz einstellen. Regelmäßig kniffelt man wieder an der korrekten Formulierung.

Den Text sollte man mit dem Tagesgruß, eventuell einer Anrede und dem Dank beginnen, empfiehlt Etikette- und Kommunikationstrainerin Kristin Koschani-Bongers.

"In die zweite Zeile schreiben Sie gleich die wichtigste Information: Ab wann Sie wieder erreichbar sind sowie wahlweise den Grund für Ihre Abwesenheit", erklärt die Expertin weiter. Die Information, wann man wieder erreichbar ist, mache dabei immer einen besseren Eindruck als die Angabe der Abwesenheitszeit.