Von Daniel Hund

Heidelberg. Sie sind extrem beliebt, haben aber auch Gegner. An den SUVs scheiden sich die Geister. Die einen schwärmen vom erhabenen Fahrgefühl, vom rollenden Thron. Die anderen ärgern sich über die Größe der Geländegänger und den damit verbundenen höheren Spritverbrauch, der in der Regel eben auch für einen höheren CO2-Ausstoß sorgt. Das ist nachvollziehbar, passt aber auch nicht ganz zum aktuellen SUV-Zeitgeist. Denn der Trend geht weg von den Brechern, hin zu den Mini-SUVS. Die sind wie es der Name schon sagt, deutlich kleiner. Quasi ein Golf in hoch.

Seat Arona XCellence 1.0 TSI Motor: Dreizylinder-Turbobenziner Hubraum (ccm): 999 Leistung (PS): 115 Maximales Drehmoment (Nm): 200 Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 10,0 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 182 CO2-Emissionen (g/km): 113 Länge/Breite/Höhe/Radstand (m): 4,14/1,78/1,55/2,57 Leergewicht (kg): 1210 Gepäckraumvolumen (l): 400 - 1280 RNZ-Testverbrauch (l): 5,6 Antriebsart: Frontantrieb Preis (Euro): 21.620 Einstiegspreis Arona (Euro): 15.990

Der Seat Arona passt da perfekt ins Bild. Seit dem Herbst 2017 ist der auf dem Markt und ist die SUV-Antwort von Seat auf den Ibiza. Einen Tick höher kommt er daher. Sitzt man erst einmal drin, erfreut man sich am tollen Raumgefühl. Richtig breit machen kann man sich, was auch mit der Frontscheibe zusammenhängt, die ist steiler als beim Ibiza - und das macht sich bezahlt. Wie nah Ibiza und Arona beisammen liegen, verdeutlicht auch die Höhe des neuen Sterns am Seat-Himmel: 1,55 Meter ist der Arona hoch, also gerade mal zehn Zentimeter höher als der Ibiza. Das Ein-und Aussteigen wird so zum Kinderspiel.

Motoren haben die Spanier einige im Programm. Los geht es mit einem Dreizylinder-1.0-Benziner, der es auf 95 PS bringt. Wer es hingegen hin und wieder mal etwas schneller angehen lassen will, könnte mit dem Topbenziner glücklich werden. 150 Pferdestärken hat der unter der Haube. Legt man es darauf an, knackt der Arona die 100-km/h-Marke so in acht Sekunden.

Die RNZ pendelte sich bei den Testfahrten genau in der Mitte ein, kurvte mit einem 115 PS starken Benziner durch den Odenwald und die Heidelberger Innenstadt. Eins vorne weg: Bei einem Leergewicht von gerade mal 1,2 Tonnen reicht die Power locker aus. Der Spaßfaktor war hoch, die Straßenlage sehr gut. Was auch mit der straffen Federung zusammenhängt. Kurzum: Beim Fahrwerk und der Lenkung haben die Seat-Ingenieure ganze Arbeit geleistet.

Der Innenraum knüpft nahtlos an andere Seat-Modelle an. Alles wirkt aufgeräumt, die Tasten und Knöpfe sind logisch angelegt. Auch als Seat-Neuling findet man sich schnell zurecht.

Kommen wir zum Außendesign: Von vorne ist der Arona sofort als Seat-Sprössling zu identifizieren. Auch LED-Scheinwerfer sind auf Wunsch zu haben. In Sachen Farbkombinationen sind übrigens kaum Grenzen gesetzt. Rund 70 verschiedene Looks sind möglich. Der RNZ-Testwagen rollte in einem schicken Weißton und grauem Dach an. Das hat was, wirkt so frisch, so flott.

Ausstattungsversionen gibt es vier: Reference, Style, Xcellence und FR. Die Xcellence-Version hat eigentlich bereits alles an Bord, was das Herz begehrt. Hier ein kleiner Auszug: Ein Keyless-System, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Seat Full Link, das Media System Plus mit 8"-Touchscreen, abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule, Licht- und Regensensor, Tempomat, die Multkollisionsbremse, der Frontassist mit City-Notbremsfunktion. Ordert man den Arona mit dem 115 PS Benziner und Xcellence-Ausstattung pendelt man sich bei rund 22.000 Euro ein. Der Startpreis des Arona liegt bei 15.990 Euro. Und der kann sich sehen lassen.

Fazit: Der Arona ist gewissermaßen der kleine Bruder des Ateca. Das Platzangebot ist gut, das Fahrverhalten top. Seats neues Mini-SUV bringt somit alles mit, was es braucht, um sich im Kampf gegen die Konkurrenz zu behaupten.