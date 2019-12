Von Daniel Hund

Heidelberg. Geht es um Autos der Marke Subaru, ist man relativ schnell beim Thema Allrad. Denn es ist sicher nicht übertrieben, wenn man die Japaner als Spezialisten auf diesem Gebiet bezeichnet. Subaru gilt als Allrad-Pionier, als extrem zuverlässiges Auto – auf und abseits befestigter Pisten. Das "Erfolgsgeheimnis": Die Fahrzeuge werden nicht nachträglich mit einem Allradantrieb aufgerüstet, nein, sie werden direkt als ein solches gebaut.

Ein Teil der Erfolgsgeschichte ist längst auch der Forester. Seit 1997 hat ihn Subaru im Programm und seit Mitte 2019 ist nun auch die fünfte Generation des "Försters" – so heißt er ins Deutsche übersetzt – in Europa erhältlich. Die RNZ war mit dem kleinen Benziner, der aus einem Hubraum von zwei Litern 150 PS schöpft, unterwegs. Dieselvarianten hat Subaru keine mehr im Angebot. Dafür aber in Kürze einen 2.0 e-Boxer mit Hybridantrieb, der Anfang 2020 auf den deutschen Markt kommen soll.

Zur Optik: Für ein Gefährt, das den Förster über holprige Waldwege und schwer passierbare Pfade bringen soll, ist der Forester ganz schön stylish. Vorbei sind die Zeiten, in denen er noch wie ein Kasten auf vier Rädern wirkte. Alles ist runder. Moderner. Eben so, wie man sich heutzutage ein Auto vorstellt, das im SUV-Zeitalter eine gute Figur machen soll.

Zum Motor: Bei einem Leergewicht von rund 1,6 Tonnen sind 150 PS keine Wucht, aber sie reichen aus. Selbst auf der Autobahn sind zügige Überholvorgänge kein Problem. Von 0 auf 100 km/h geht es in 11,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 192 km/h und der Durchschnittsverbrauch bei erfreulichen 7,5 Litern.

Aufgerüstet wurde bei der fünften Generation auch in Sachen Assistenzsysteme und anderer technischer Helferlein. Ein echtes Highlight ist ein spezieller Monitor, der im Außen-Rückspiegel verbaut wurde und das Einparken merklich erleichtert. Er liefert gestochen scharfe Bilder, die auf den Bildschirm in der Mittelkonsole übertragen werden. Das Verkratzen der Alufelgen gehört somit endgültig der Vergangenheit an.

Ebenfalls praktisch – und mehrfach ausgezeichnet: das von Subaru entwickelte Assistenzsystem "Eye-Sight". Mittels zweier Objektive, die auf Höhe des Innen-Rückspiegels fixiert sind, wird die Fahrt überwacht. Getreu dem Motto: Vier Augen sehen mehr als zwei, schaltet sich das System bei Gefahr durch andere Autos oder plötzlich kreuzende Fußgänger unvermittelt ein, warnt oder leitet selbstständig den Bremsvorgang ein.

Auch deshalb hat der Forester kürzlich beim Euro-NCAP-Crashtest mal wieder kräftig abgeräumt. Es reichte zum achten Mal in Folge zum Bestwert. Der robuste Japaner bietet unter anderem den besten Insassenschutz für Kinder in seiner Klasse.

> Fazit: Mit dem Forester hat Subaru ein schickes SUV im Programm, das im Gegensatz zu vielen Konkurrenten nicht nur aussieht wie ein Geländegänger, sondern wirklich auch einer ist.