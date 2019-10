Von Axel F. Busse

Innsbruck. Innovative Spitzentechnologie, beeindruckende Fahrleistungen, zukunftsweisendes Design: Der Porsche Taycan macht seinem voraus geeilten amerikanischen Konkurrenten Tesla auf Anhieb die Führungsrolle streitig. Doch an einer Aufgabe wird selbst der Stark-Stromer aus Zuffenhausen scheitern: Ein Beitrag zur elektrifizierten Massen-Mobilität ist er nicht. Vielmehr zeigt Porsche seine Kompetenz im Sportwagenbau auch ohne Verbrennungsmotor. Noch atemlos von den schier unglaublichen Beschleunigungswerten, die - von je einem Elektromotor an Vorder- und Hinterachse - die Insassen in die Sportsitze pressen, fragt man sich, wer wohl die Kunden sein mögen, die bereits in großer Zahl einen Taycan bestellt haben, ohne je einen Meter mit ihm gefahren zu sein. Viele Chinesen sind darunter, Amerikaner auch, in Europa Norweger, Niederländer, Deutsche.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Porsche Taycan Turbo Länge x Breite x Höhe (m): 4,96 x 1,97 x 1,38 Radstand (m): 2,90 Motor: zwei permanenterregte Synchronmotoren Leistung: 426 kW (625 PS) Max. Drehmoment: 850 Nm Batterie: [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Porsche Taycan Turbo Länge x Breite x Höhe (m): 4,96 x 1,97 x 1,38 Radstand (m): 2,90 Motor: zwei permanenterregte Synchronmotoren Leistung: 426 kW (625 PS) Max. Drehmoment: 850 Nm Batterie: Hochvolt-Lithiumionenbatterie, 93,4 kWh Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h (abgeregelt) Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,2 Sek. Reichweite (Herstellerangabe): 450 km WLTP-Durchschnittsverbrauch: 26,0 kWh / 100 km Effizienzklasse: A+ Leergewicht/Zuladung: min. 2305 / 575 kg Kofferraumvolumen: 366 Liter (hinten), 81 (vorne) Wendekreis: 11,7 (mit Hinterachslenkung: 11,2) m Bereifung: 245/45 R 20 vorn, 285/40 R 20 hinten Luftwiderstandsbeiwert: 0,22 Basispreis: 152.136 Euro

Sie vereint eine Kombination aus mindestens zwei Eigenschaften: Sie haben Faible für Technik und Fahrspaß und sie verfügen über finanzielle Mittel, die ein Großteil der Bevölkerung ihres Landes nicht hat. Die beiden gegenwärtig verfügbaren Varianten des Taycans kosten 152.136 Euro bzw. 185.456 Euro. Und die Modellversionen heißen - man reibt sich verwundert die Augen - "Taycan Turbo" und "Taycan Turbo S". Das klingt zunächst verwirrend, denn wo kein Verbrennungsmotor ist, gibt es natürlich auch keine Luftverdichtung per Schaufelrad.

Obwohl dem Viertürer zu fünf Metern nur eine Streichholzlänge fehlt, möchte Porsche ihn dem C-Segment zurechnen. Das ist die Fahrzeugkategorie, in der sich VW Golf und andere Kompakte tummeln. Die Karosserie vereint geschickt die innovativen Elemente der 2015 vorgestellten Studie Mission E mit der Linienführung eines 911ers. Nur 1,38 Meter flach, gestreckt und elegant mit unübersehbaren Familien-Proportionen, lässt der Taycan aus keinem Blickwinkel Zweifel an seiner Herkunft aufkommen.

Das Cockpit präsentiert sich reduziert und reichhaltig zugleich. Der frei stehende und gewölbte Träger für die Hauptinstrumente, die an die klassische Uhrensammlung erinnern, verzichtet auf eine Schatten spendende Abdeckung. Die spezielle Beschichtung nach Art eines Polaroid-Filters für Kamera-Objektive sorgt dafür, dass störende Reflexe vermieden werden. So sparsam Knöpfe und Schalter vorhanden sind, so üppig wurden Monitore auf Konsole und Armaturenbrett verteilt. Sogar der Beifahrer bekam einen ab. Er kann in der Mediathek blättern, während Fahrer oder Fahrerin weiter Ladezustand oder Tempolimits im Blick behält.

Das Wort Turbo stand seit der Einführung aufgeladener Pkw-Motoren immer für eine doppelte Bedeutung: technisch erklärte es die Verwendung eines leistungssteigernden Zusatzaggregats, symbolisch stand es für die druckvolle Kraftentfaltung, die so kein Saugmotor zustande bringen konnte. Insofern signalisiert die sinnfreie Verwendung des Begriffs Turbo beim Elektroauto Taycan genau das richtige - Vortrieb ohne Ende. Und außerdem steht es für die traditionelle Porsche-Nomenklatur, in der Turbo und Turbo S immer auch spezielle Ausstattungs-Varianten darstellten.

Beide Modelle trennt weit mehr, als der Buchstabe "S" vermitteln kann. Auf der einen Seite sind es rund 33.000 Euro Preisunterschied, auf der anderen 60 Kilowatt Leistung, die mittels Overboost-Funktion aktiviert werden. Dieser "Nachbrenner" steigert die Nennleistung von 460 kW oder 625 PS noch einmal erheblich. Damit es niemand für einen Druckfehler hält, sei die schiere Kraft hier ausnahmsweise in Worten ausgedrückt: Der Turbo bringt es so auf maximal sechshundertachtzig PS, die "S"-Version auf bis zu siebenhunderteinundsechzig. Das sind 500 bzw. 560 kW.

Der Allradantrieb hat kein spürbares Problem damit, die bis zu 1050 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße zu bringen. Wie vom sprichwörtlichen Gummiband gezogen, schießt der Taycan auf die Überholspur, gefühlt völlig anstrengungsfrei, denn die Geräuschentwicklung ist minimal. Die beiden Synchronmotoren haben gegenüber Asynchron-Maschinen den Vorteil einer kompakteren Bauweise sowie eines höheren Wirkungsgrades. Eine Besonderheit betrifft die E-Maschine im Heck, die an der Hinterachse mit einem Zwei-Gang-Getriebe gekoppelt ist. Der kurz übersetzte erste Gang verspricht noch mehr Agilität beim Beschleunigen aus dem Stand.

Die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit dieses Kraftpaketes behält Porsche für sich, ein elektronischer Riegel greift bei 260 km/h. Das Trainingspaket für die Nackenmuskulatur liefert der Hersteller kostenfrei mit: Wer rund 10 Sekunden auf dem Fahrpedal bleibt, schafft es aus dem Stand auf 200 km/h. Gewaltig beschleunigen können andere Elektroautos auch. Deshalb liegt es den Zuffenhausener Entwicklern besonders am Herzen, auf die Wiederholbarkeit dieser Übung hinzuweisen. Kein Taycan-Fahrer soll in die Verlegenheit kommen, dass nach mehrmaligem Zünden des Beschleunigungsinfernos der Batterie die Puste ausgeht.

Zu den erstaunlichsten Erfahrungen einer ausgedehnten Testrunde mit dem Taycan gehören die Leichtfüßigkeit und die Präzision, mit der sich der immerhin 2,3 Tonnen schwere Viertürer durch schmale Fluchten und spitze Kehren dirigieren lässt. Eine Erklärung liegt in der zwischen den Achsen angebrachten 800-Volt-Batterie. Zwar ist der konkrete Schwerpunkt über dem Boden ein Porsche-Geschäftsgeheimnis, doch verrät der Hersteller immerhin, dass er 41 Millimeter tiefer als beim Modell 911 liegt.

In Thermo- und Lademanagement hat Porsche immens viel Entwicklungsarbeit gesteckt. Das führt unter anderem dazu, dass die Batterie vor dem Nachtankprozess konditioniert, das heißt auf die jeweils herrschenden Fahrzeug- und Temperaturbedingungen eingestellt wird. An der Schnell-Ladesäule soll man in etwas mehr als 20 Minuten von fünf auf 80 Prozent Füllstand kommen. Da die gesetzlichen Bedingungen zur Ermittlung der Reichweite von den praktischen Erfordernissen der meisten Nutzer abweichen, sind die genannten bis zu 450 Kilometer allerdings schwierig zu erreichen. 300 "echte" Kilometer dürften aber drin sein.