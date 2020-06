Von Daniel Hund

Heidelberg. Dreht sich ein Gespräch um Elektroautos, dauert es in der Regel nicht lange und man landet irgendwie zwangsläufig immer bei der Marke Tesla. Diesen schicken Flitzern mit dem Saubermann-Image. Mittlerweile fahren sie einem immer häufiger über den Weg. Gut, meistens trifft man sie vor allem an den Ladesäulen – aber das ist ein anderes Thema.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Renault Zoe R135 Z.E. 50 Motor: 100 kW/135 PS, 245 Nm ab 1500 U/min Fahrleistungen: 9,5 s auf 100 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Renault Zoe R135 Z.E. 50 Motor: 100 kW/135 PS, 245 Nm ab 1500 U/min Fahrleistungen: 9,5 s auf 100 km/h Beschleunigung, 80–120 km/h: 7,1 s Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h Batteriekapazität: 52 kWh Testverbrauch: 20 kWh Reichweite nach WLTP: 383 km Test-Reichweite: 362 km Maße: L 4,09/B 1,79/H 1,56 m Kofferraumvolumen: 338 – 1225 l Preis: ab 25.900 + Battiere-Miete bzw. Kauf

Doch es gibt auch andere Stromer. Zum Beispiel den Renault Zoe. Und der rollt immer mehr ins Rampenlicht. Das beliebteste Elektroauto Deutschlands ist er schon länger, doch mittlerweile ist er auf Rekordjagd: Von Januar bis März 2020 wurden 4234 Zoes neu zugelassen. Macht eine Steigerung um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Elektromarkt-Anteil des kleinen Flitzers lag Ende März somit bei 15,8 Prozent. Eine weitere Zahl, die den Zoe-Boom untermauert: Seit dem Marktstart im Jahr 2013 wurde der Zoe in Deutschland bereits knapp 32.000 Mal zugelassen.

Erfolgsgeschichte hin oder her, ausruhen ist bei Renault nicht. Im Gegenteil: Trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen haben die Franzosen beim Zoe nachgelegt. Seit Anfang des Jahres steht die nächste Generation beim Händler. Und die punktet vor allem in einem Bereich, der bei vielen E-Autos noch der Knackpunkt ist: die Reichweite. Bis zu 390 Kilometer sollen nun drin sein. Hört sich vielversprechend an, aber wie heißt es doch so schön: die Wahrheit liegt immer auf der Straße.

Die RNZ durfte die Spitzenversion, R135 genannt, rings um Heidelberg testen. An Bord ist dann eine 52-kWh-Batterie. 135 PS sorgen für einen recht flotten Auftritt. Von 0 auf 100 km/h geht es in 9,5 Sekunden. Klar ist jedoch: Wer auch wirklich in Richtung der knapp 400 Kilometer kommen möchte, der sollte den Gasfuß eher zuhause lassen und sich vorzugsweise im Eco-Modus von A nach B bewegen.

Während der Testfahrten schaffte die RNZ 362 Kilometer am Stück. Ein guter Wert, der im Hochsommer noch ausbaufähig sein dürfte. Beim Sparen hilft übrigens auch der neue B-Modus. Er sorgt bei der Gaswegnahme für stärkeres rekuperieren und verbessertes bremsen. Gerade Fahrer, die ganz bewusst sehr vorausschauend unterwegs sind, kommen hier auf ihre Kosten. Ein weiterer Fortschritt der Neuauflage: Um Schnell-Ladesäulen muss kein Bogen mehr gemacht werden. Mit bis zu 50 kW kann geladen werden – beim Vorgänger war bei 22 kW Schluss. Der Testverbrauch pendelte sich bei knapp 20 kWh ein.

Zur Optik: "Das ist aber ein schicker kleiner Wagen", grinst eine Frau auf dem Supermarkt-Parkplatz und läuft lächelnd am Zoe vorbei. Natürlich ist das immer Geschmackssache, doch dieser Franzose gefällt. Pfiffige Front, markante Motorhaube, Voll-LED-Scheinwerfer mit Chrom-Elementen und die markentypischen Tagfahrlichter in C-Form. Klein, aber oho – trifft es wohl ganz gut.

Weniger praktisch: Wer in die zweite Reihe einsteigen möchte, hat es nicht ganz so leicht. Die Klapptür-Griffe sehen zwar schick aus, weil sie komplett in der Karosserie versenkt sind, aber das Öffnen ist dann doch etwas umständlich. Der Innenraum gefällt wiederum, wirkt aufgeräumt. Über ein zehn Zoll großes Display lässt sich so gut wie alles steuern. In Chrom gehaltene Schalter werten das Cockpit auf. Hartplastik findet man auch, allerdings im überschaubaren Rahmen.

> Fazit: Der Renault Zoe gehört zu den günstigeren Elektroautos, ist aber dennoch kein Schnäppchen. Los geht es bei rund 22.000 Euro. Hinzu kommt allerdings noch die Batterie-Miete, die sich – je nach Fahrleistung – zwischen 74 und 129 Euro pro Monat einpendelt. Alternativ kann sie auch für rund 8000 Euro gekauft werden. Ansonsten ist der Zoe ein praktischer Kleinwagen, der voll alltagstauglich ist und sich vor vergleichbaren Benzin- oder Diesel-Modellen nicht zu verstecken braucht.