Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Die Talente des Citigo sind unbestritten, der kleine Tscheche ist in der Innenstadt ein ganz Großer. Mit nur 3,6 Längenmetern flutscht er in Parklücken, die für durchschnittliche SUV nicht einmal ansatzweise in Frage kommen. Und auch in enge Parkhäuser, wie es sie in Heidelberg ja durchaus gibt, rollt der Citigo problemlos. Los geht’s ab 9870 Euro.

Am Start hat Skoda den Citigo aktuell mit zwei Otto-Motoren, Ende des Jahres bekommt er zudem das Stromern beigebracht. Auch einen Erdgasantrieb offerierten die Tschechen noch bis vor kurzem, wobei der CNG-Antrieb dem wuseligen Kleinwagen bestens steht, und die Verbrauchswerte ein steter Quell der Freude sind. Betrachtet man die reinen Kraftstoffkosten, dann liegt der Citigo G-TEC, CNG kostet zumeist etwa einen Euro das Kilo, bei rund 3,50 Euro auf einhundert Kilometer.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Skoda Citigo

Kleinwagen, Drei-/Fünftürer, 4 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 3597/1641-1645/1480-1481/2420-2421 mm; Kofferr.: 213-959 l, Leergew.: 934-1 033 kg.

Motor: 3-Zyl.-Ottomotor 1 l, 44 kW/60 PS bei 5000-6000 U/min und 55 kW/75 PS bei 6200 U/min, CNG: 50 kW/68 PS bei 6 200 U/min, Preise [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN

Skoda Citigo

Kleinwagen, Drei-/Fünftürer, 4 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 3597/1641-1645/1480-1481/2420-2421 mm; Kofferr.: 213-959 l, Leergew.: 934-1 033 kg.

Motor: 3-Zyl.-Ottomotor 1 l, 44 kW/60 PS bei 5000-6000 U/min und 55 kW/75 PS bei 6200 U/min, CNG: 50 kW/68 PS bei 6 200 U/min, Preise Škoda Citigo: ab 9870 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Das ist ein Wort, zumal der im Handel noch erhältliche CNG-Zwerg auch noch richtig Laune macht, auch wenn er gar nicht erst vorgibt, Rennen gewinnen zu wollen. Doch auch derjenige, der am Lenkrad dreht, steht spätestens nach dem ersten Tankstopp, im Schnitt gönnt sich der Kleine 3,5 Kilo, über den Dingen. Dann nämlich, wenn auf einmal sanfte zwölf Euro für einmal Volltanken reichen, alleine mit Gas kommt man bis zu 350 Kilometer weit. Für ein quirliges Stadtauto genügt das vollkommen, zumal für alle Fälle auch noch zehn Liter Benzin an Bord sind. Das reicht bei einem Schnitt von 4,8 Litern noch einmal lässig für 200 Kilometer.

Die beiden Benziner, sie leisten 60 und 75 PS, schöpfen ihren Treibstoff aus einem 35 Liter messenden Tank, die Verbrauchswerte werden hier mit 4,2 bis 4,6 Litern angegeben. Drehmomentgebirge errichtet aber keiner der drei Verbrenner, maximal 95 Newtonmeter stehen im Datenblatt.

Fleißiges Rühren im 5-Gang-Getriebe, das Flaggschiff kann auch mit einem automatisierten 5-Gang-Schaltgetriebe geordert werden, ist deshalb Pflicht.

Angeboten wird der Citigo als Drei- wie als Fünftürer, wobei der Dreitürer eine Kofferraumkapazität von 251 Litern hat, die durch das Umklappen der Rücksitze auf derer 951 erweitert werden kann. Beim Fünftürer sind es bis zu 959 Liter, zudem kann die Beifahrersitzlehne umgeklappt werden, das sorgt für zusätzliche Flexibilität des Kleinwagens, der mit einem Wendekreis von 9,8 Metern punkten kann. Dabei sollte man, hat man es ab und an mit engen Parklücken zu tun, eher zum Fünftürer greifen, die kürzeren Vordertüren machen das Aussteigen etwas leichter, weil sie nicht so weit ausklappen.

Und für den Fall, dass hinten auch mal zwei Leute mit auf die Reise gehen, der Citigo ist ein Viersitzer, dann haben die halt auch noch einen eigenen Zugang zur geteilt umlegbaren Rückbank, die sich mit einem Griff umklappen lässt. Und weil der Citigo so kurz baut, greift man mit ein bisschen Geschick vom vorderen Gestühl bis fast in den Kofferraum. Zumindest, wenn man etwas größer gewachsen ist, wobei es sich vorne auch dann noch bequem sitzt, misst man mehr als 1,80 Meter.

Hinten hingegen schaut das ein wenig anders aus, aber das liegt in der Natur der Sache. Immerhin reden wir hier von einem Stadtwägelchen, das sich vornehmlich im urbanen Umfeld tummelt.

Für diesen Einsatzbereich ist auch die rein batterieelektrische Version des Citigo gedacht, die dieser Tage im slowakischen Bratislava vorgestellt wurde, und "den Beginn der Elektromobilität bei Škoda" markiert, wie es Alain Favey, Vorstand für Vertrieb und Marketing, erklärte, der die Weichen für eine positive Zukunft der Marke aus Mladá Boleslav gestellt sieht. Dass der Citigo dabei alleine im April mit 3500 in Europa verkauften Einheiten seinen Beitrag leistet, das sei nicht unterschlagen.

So klein er auch sein mag - verstecken muss er sich nicht, der Citigo.