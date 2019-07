Von Daniel Hund

Heidelberg. Sein Revier? Genau dort, wo derzeit viele auf die Jagd gehen. Der neue DS3 Crossback, der erst Ende 2018 präsentiert wurde und seit Anfang Mai auf dem deutschen Markt ist, rollt im Segment der Mini-SUVs an. Kommt, um zu bleiben. Und das in einer Sparte, in der die Konkurrenz groß ist. Der Audi Q2, der BMW X1 oder auch der Mazda CX-3 sind längst dick im SUV-Geschäft. Da braucht man gute Argumente, echte Kaufanreize, um sich zu etablieren.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Hubraum (ccm): 1199

Zylinder: 3

Maximale Leistung (PS): 155

Maximales Drehmoment (Nm): 240

Antrieb: Front

Getriebe: Acht-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 208

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 8,2

Leergewicht (kg): 1280

RNZ-Testverbrauch (l): 7,1

CO2-Emission (g/km): 124

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 31.090

Startpreis DS3 Crossback (Euro): 23.490

[-] Weniger anzeigen

Und die bringt der DS3 Crossback auch mit. Punkten kann er vor allem mit seiner Optik. Die ist nämlich alles, nur nicht langweilig. Erfrischend trifft es ganz gut. Es gefällt, was einem da vor die Nase fährt. Gleichzeitig ist nur unschwer zu erkennen, dass DS Automobiles ein Teil der PSA-Gruppe ist. Gerade die Ähnlichkeit zu Fahrzeugen der Firma Citroën ist nicht wegzudiskutieren. Beide setzen immer mehr auf modische Akzente beim Autobau, heben sich so von einer Vielzahl der Mitbewerber ab.

Zurück zum DS3 Crossback: Kraftvoll steht er da, wirkt auf den ersten Blick deutlich größer als er ist. 1,53 m hoch, 1,79 m breit und 4,12 m lang - das sind die Eckdaten des Neulings. Die sichelförmig verlaufenden Lichter des Crossbacks wurden in die vorderen Kotflügel integriert. Besonders schick: Der schnittige Franzose verfügt über versenkbare Türgriffe. Dank schlüssellosem System fahren die Griffe aus, sobald man sich dem Auto nähert oder klappen sich ein, wenn man sich vom DS3 Crossback entfernt. Stimmt, eigentlich nur eine Spielerei, die niemand wirklich braucht. Aber eine schöne - mit extravagantem Touch.

Motoren hat DS ein paar im Angebot. Drei Benziner mit jeweils 100, 130 und 155 PS. Zwei Diesel mit 102 und 130 Pferdestärken. Sowie den E-Tense, eine Elektro-Variante, die 136 PS zu bieten hat und für eine maximale Reichweite von 320 Kilometern stehen soll. Der E-Tense ist bereits bestellbar, wird aber erst Ende des Jahres an die Käufer ausgeliefert werden können.

Die RNZ war mit dem stärksten Benziner unterwegs. Schnell wurde klar, 155 PS sind im DS3 Crossback mehr als ausreichend. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 208 km/h, der Sprint von 0 auf 100 km/h klappt in 8,2 Sekunden. Die Acht-Gang-Automatik macht ebenfalls einen guten Job. Das zeigte sich während der Testfahrten vor allem auf der Autobahn. LKW’s überholen? Im DS3 Crossback kein Problem. Die Automatik spricht sofort an, switcht nahezu perfekt durch die einzelnen Gänge. Als Sportskanone geht der DS3 trotzdem nicht unbedingt durch, eher als sehr komfortabler Begleiter. Bodenwellen oder ähnliches werden gekonnt ausgebügelt, in etwas forsch anvisierten Kurven untersteuert das Crossover-Modell hingegen etwas.

Weiter mit dem Innenraum. Hier hat DS ordentlich rangeklotzt. Edle Materialien, darunter viel Leder, schmücken Sitze, Armaturen, Lenkrad und Türverkleidungen. Das Platzangebot in der ersten Reihe ist sehr gut. Dahinter kann dann aber auch der DS3 Crossback nur schwer verbergen, dass er eher zu den Kleinwagen zu zählen ist: Große Menschen müssen mit begrenzter Beinfreiheit klar kommen. Aber auch das kennt man schon von der Konkurrenz im Mini-SUV-Segment.

> Fazit: Der DS3 Crossback ist ein Auto mit Stil. Optisch schafft er es Akzente zu setzen und das in einer Fahrzeug-Klasse, in der man eigentlich dachte, man hätte schon alles gesehen. Wer also ein Gefährt mit einem besonderen Charme sucht, der könnte mit dem DS3 Crossback glücklich werden.