Von Heiko P. Wacker

Frankfurt. Elektroautos? Sieht man im Alltagsverkehr auf der Straße immer öfter: Anfangs noch als exotisch belächelt werden sie im Moment in gewissem Umfang zur Normalität. Denn die Preise werden moderater, die Reichweiten höher - und das ist die beste Grundlage für eine Akzeptanz durch den Kunden. Gerade deutsche Autofahrer haben nämlich die Angst, mit leerem Akku liegen zu bleiben, eine Sorge, der Kia mit kräftigen Reichweiten Rechnung trägt, wie sie dem e-Niro mit auf den Weg gegeben werden. Der startet ab 35.290 Euro - und kommt laut Werksangabe bis zu 455 Kilometer weit. Man muss aber erst einmal einen haben, die Lieferzeiten nämlich sind beachtlich!

Kia gibt derzeit ordentlich "Gas", wenn es um Elektro-Autos geht, und setzt sowohl beim e-Niro wie auch beim deutlich mehr polarisierenden Bruder e-Soul auf alltagstaugliche Technik. Die beiden teilen sich ihr Fundament zudem mit dem Kona Elektro, der aber hat das Emblem von Hyundai auf dem Kühlergrill. Und hinter dem tut sich beim e-Niro eine ganze Menge, auch wenn man nach dem Öffnen der Motorhaube fast nichts anderes sieht als eine Kunststoff-Maske. Wäre diese in Schmiedeeisen ausgeführt, könnte sie auch als Requisite im "Hobbit" dienen, als Wand-Dekoration im Zwergenreich nämlich. Rechts daneben sitzt übrigens noch eine "normale" Autobatterie mit zwölf Volt für Beleuchtung, Radio und Trallala.

Alles andere als zwergenhaft sind die Reichweiten, die Kia offeriert, und die sich auch in der Realität zu bewahrheiten scheinen, wie erste Testfahrten auf deutschen Straßen zeigten - vor allem, wenn man sich, und das tun fast alle Kunden, für die größere der beiden Varianten entscheidet. Und damit sind jetzt keine Ausstattungslinien gemeint, denn hier hat man noch einmal die Wahl zwischen derer drei, sondern die beiden Grundausführungen. Denn der Einstiegspreis von 35.290 Euro bezieht sich auf den schwächeren e-Niro mit 136 PS und einer Batteriekapazität von 39,2 Kilowattstunden, was laut Datenblatt für Reichweiten von 289 Kilometern genügt.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Kompakt-SUV, 4-Türer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4375/1805 (ohne Außenspiegel)/1560 (1570 mit Dachreeling)/2700 mm; Kofferr.: 451-1405 Liter; Leergew.: 1667-1866 kg, E-Maschine: Permanentmagnet-Synchronmotor mit 100 kW/136 PS oder 150 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Kompakt-SUV, 4-Türer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4375/1805 (ohne Außenspiegel)/1560 (1570 mit Dachreeling)/2700 mm; Kofferr.: 451-1405 Liter; Leergew.: 1667-1866 kg, E-Maschine: Permanentmagnet-Synchronmotor mit 100 kW/136 PS oder 150 kW/204 PS, Reichweite: 289/455 km, Vmax: 155/167 km/h, Normverbrauch: 15,3/15,9 kwh/100 km, Preise: 35.290 /39.090 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Damit konnte Kia in den zurückliegenden Monaten, der e-Niro ist seit 10. Dezember letzten Jahres bestellbar, satte drei oder vier von hundert Kunden überzeugen, und das dürften zumeist Flottenbetreiber oder Kommunen gewesen sein. Folglich dürfte so ziemlich die komplette Privatkundschaft zum großen Paket gegriffen haben, welches ab 39.090 Euro erhältlich ist. Es besteht aus der 204-PS-Maschine und dem im Unterboden verbauten, mit Wasser gekühlten Stromspeicher, der 64 Kilowattstunden fasst, was theoretisch für 455 Kilometer reicht. Wie bei jedem Auto, auch im Falle eines Verbrennermotors, kann man diesen Wert natürlich drastisch senken: Wer allzu gerne das beachtliche Spurtvermögen ausreizt, oder die Autobahnhatz liebt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 167 Stundenkilometern, der muss früher ans Ladekabel. Wer hingegen intelligent die Möglichkeiten der via Wippschalter einstellbaren Rekuperation nutzt, kann die Reichweite sogar noch steigern.

Das ginge natürlich auch, würde man schlicht einen größeren Akku verbauen. Der aber brächte zusätzliches Gewicht ins Auto, im Niro wiegen die Batterien 315 beziehungsweise 453 Kilo, und zusätzliche Kosten in die Kalkulation, aktuell muss ein Hersteller mit knapp 200 Euro je Kilowattstunde Batteriekapazität rechnen. So er denn überhaupt Akkus bekommt, denn an diesem Flaschenhals verzweifeln aktuell alle Hersteller: Auch Kia könnte deutlich mehr Autos verkaufen. Die ersten e-Niro wurden noch im vergangenen Dezember ausgeliefert, ursprünglich hatte Kia mit 1500 Fahrzeugen für das Jahr 2019 gerechnet, und die selbe Menge noch einmal für den technisch eng verwandten e-Soul kalkuliert. Doch schon Anfang April lagen alleine für den Niro mehr als zweitausend Bestellungen vor, aktuell liegt die Lieferzeit bei mindestens einem Jahr. Ein beachtlicher Wert.

Ebenfalls beachtlich: Der durchschnittliche Verbrauch des e-Niro, der je nach Maschine bei 15,3 und 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegt. Das ist vergleichsweise wenig, und hält die Unterhaltskosten in entspannten Bereichen. Zusätzlich kann man den Verbrauch mittels Rekuperation senken, sorgt doch die E-Maschine nicht nur für fulminanten Schub - mit seinen 204 PS spurtet der Kia in 7,8 Sekunden auf Tempo 100 - sondern auch für Entschleunigung, im Verzögerungsmodus wird sie zum Generator.

Die in vier Stufen verstellbare Rekuperation wandelt Bremsenergie in Strom um, wer das System einsetzt, der spart so rund 80 Prozent Bremsenverschleiß. Zudem lässt sich durch längeres Drücken der Fahrmodi-Taste neben dem Drehregler für "vorwärts", "rückwärts" und "neutral" das Eco-Plus-Programm aktivieren. Dann wird das Tempo auf 90 Stundenkilometer limitiert, und auch die von einer Wärmepumpe besorgte Klimatisierung wird gedrosselt.