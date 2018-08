Von Daniel Hund

Heidelberg. Verheiratet, zwei Kinder und vielleicht auch noch einen Hund? Da braucht man Platz - auch im Straßenverkehr. Ein Kombi bietet den. Mittlerweile ist er seit Jahrzehnten die Familienkutsche schlechthin. Praktischer geht’s nämlich kaum. Auf dem Automarkt hat man in Sachen Kombis längst die Qual der Wahl. Die Angebotspalette ist riesig. Einer, der sich bereits einen Namen gemacht hat, ist der Peugeot 308 SW. Der Franzose wird seit 2014 gebaut und ist 33 Zentimeter länger als sein kleiner fünftüriger Bruder aus der Kompaktklasse.

Hintergrund Peugeot 308 SW 2.0 l HDI Blue Hubraum (ccm): 1997 Maximale Leistung (PS): 177 Maximales Drehmoment (Nm): 400 Getriebe: 8-Stufen Beschleunigung 0 bis 100 km/h (s): 8,4 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 223 RNZ-Testverbrauch [+] Lesen Sie mehr Peugeot 308 SW 2.0 l HDI Blue Hubraum (ccm): 1997 Maximale Leistung (PS): 177 Maximales Drehmoment (Nm): 400 Getriebe: 8-Stufen Beschleunigung 0 bis 100 km/h (s): 8,4 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 223 RNZ-Testverbrauch (l): 5,8 CO2-Emission (g/km): 120 Leergewicht (kg): 1500 Wendekreis (m): 10,4 Zul. Gesamtgewicht (kg): 2020 Zul. Gesamtgewicht des Zuges (kg): 3620 Preis (Euro): 34.700

Ende 2017 bekam er nun sein erstes Facelift verpasst. Nun kommt er noch einen Tick schicker daher. Vor allem der Kühlergrill sticht jetzt besser ins Auge, ist größer, markanter. Dazu passt auch die aufgepeppte Motorhaube, die deutlich gestreckt wurde. Von der Front bis zum Heck misst der 308er Kombi so 4,59 Meter. Das Kofferraum-Volumen liegt zwischen 610 und 1660 Litern bei umgeklappter Rücksitzlehne. Und hält er innen auch, was er von außen verspricht? Das kann man so sagen, wobei das eben immer auch im Auge des Betrachters liegt. Das Cockpit ist übersichtlich gestaltet. Anders als bei so manchem Mitbewerber liegen der Tachometer und der Drehzahlmesser oberhalb des Lenkrads. Kurzum: Das Sichtfeld könnte besser kaum sein. Was eigentlich fahrzeugübergreifend Standard sein sollte, es aber leider nicht ist. In der Mittelkonsole befindet sich ein 9,7 Zoll großer Touchscreen. Über ihn lässt sich so gut wie alles steuern. Auch das Navi. Hier bietet Peugeot für den 308er übrigens ein kleines Schmuckstück an. Nämlich ein vernetztes 3D-Navigationsgerät, das ab der zweiten Ausstattungsstufe "Active" verfügbar ist. Beim 308 GT und GTi ist es serienmäßig verbaut. Das 3D-Navi zahlt sich gerade in größeren Städten aus. Dort werden Gebäude und Sehenswürdigkeiten in 3D-Grafiken angezeigt. Der eine oder andere außerplanmäßige Zwischenstopp ist da nicht ausgeschlossen.

Das Cockpit des Peugeot 308. F: mid

Motoren hat Peugeot mehrere im Programm. Die RNZ war mit dem starken Diesel unterwegs, dem 308 GT mit 177 PS. Dank eines Achtstufen-Automatikgetriebes sind die Gangwechsel geschmeidig. Auch die Reaktionszeiten des Getriebes sind äußerst kurz. Ein kurzer Tritt aufs Gaspedal reicht, um den 308er GT zu einem kleinen Zwischenspurt zu animieren. Befindet man sich dann noch im Sportmodus geht es knackig zur Sache. So knackig, dass es schwer fällt zu glauben, dass da "nur" 177 Pferdestärken unter der Haube schlummern. Ein kleiner Nachteil im Sportmodus ist die Geräuschentwicklung: Es wird so laut, dass man selbst auf der Autobahn mitunter ein wenig zusammen zuckt. Auch bei den Assistenzsystemen befindet sich der 308 auf der Höhe der Zeit. Besonders rigoros greift der Spurhalte-Assistent ein: Sobald der Fahrer gefühlt auch nur einen Millimeter von der Fahrbahnmarkierung abweicht, wird er auch schon wieder mit Nachdruck auf Spur gebracht. Gerade auf längeren Strecken erweist sich auch der Müdigkeitswarner als sehr hilfreich.

> Fazit: Der Peugeot 308 SW lässt bei der Ausstattung, dem Komfort, der Verarbeitung und beim Platzangebot eigentlich keine Wünsche offen. Nachteilig hat sich während der RNZ-Testfahrten lediglich die mitunter hohe Geräuschentwicklung im Sportmodus und auf regennasser Fahrbahn ausgewirkt.