Von Heiko P. Wacker

Zwingenberg. Der Start des Opel Corsa-e am 28. März ging ein wenig unter in diesen turbulenten Virustagen. Schade eigentlich, denn mit dem kleinen Stromer rollt ein durchdachtes Elektroauto an den Start, das ohne Starallüren auskommt. Und was kostet der Spaß? 29.900 Euro. Den 136 PS starken e-Corsa gibt es dank Förderung aber auch schon für 23.300 Euro, ein Benzin-Corsa mit 130 PS liegt 140 Euro drüber.

Energie liefert ein 50 kWh-Batteriepack im Tiefgeschoss, was im Prinzip für 337 Kilometer reicht, und auch in der Realität alltagstaugliche 270 Kilometer mit einer Füllung erlauben sollte. Für den ins urbane Umfeld platzierten Corsa ist das absolut ausreichend, selbst wenn das nächtliche Laden an der Schuko-Dose erfolgt, wir kommen noch drauf zurück. Zunächst nämlich will der Hesse gefahren werden, und dabei sammelt er die ersten Pluspunkte noch vor dem ersten Meter. Denn hier fiepert nix, hier dudelt nix, hier gibt es keine Lichtorgel, die manchem E-Auto einen, nun ja, sagen wir mal "bizarren" Charme verschafft. In den Opel setzt man sich rein. Dann wird gestartet. Und dann fährt man los. Punkt.

Hört sich lapidar an, doch in Zeiten der Sicherheitsüberwachung (Tür zu? Angeschnallt? Fiepfiepfiep!) gibt sich der Corsa herrlich unaufgeregt, als zentrales Steuerelement in Sachen Schub und Rekuperation übernimmt der Schaltknauf die Befehlsweitergabe für Vorwärts, Rückwärts und Dosierung der Bremsverzögerung. Keine Sorge, eine Bremse gibt’s noch, doch kommt die nur selten zum Einsatz, Energierückgewinnung hat Priorität.

Also kann man sich aufs Fahren konzentrieren, wobei der Strom-Corsa ab den ersten 2,8 Sekunden klar macht, was Schub ist. Dann passiert der Tacho nämlich schon die 50er-Marke, Unbedarfte machen eine Probefahrt besser jenseits des Ortsschildes. Bis Tempo 100 bleiben nämlich 8,1 Sekunden, sofern man es drauf anlegt. Keine Frage, auch mit 1470 Kilo ist der Corsa ein munterer Geselle, abgeregelt wird bei 150 Stundenkilometern.

Und auch die Grundstimmung wird per Wippe ausgewählt. Im Eco-Programm reduzieren sich Leistung und Drehmoment auf 82 PS und 180 Newtonmeter, im Sport-Modus sind alle 136 Pferde und 260 Newton am Start, Lenkung und Gasannahme adaptieren sich. In der goldenen Mitte, und in die fällt der Corsa bei jedem Neustart zurück, stehen 109 PS und 220 Newton bereit. Der Corsa hat somit für jede Situation die richtige Garderobe im Schrank, wobei das Fahrwerk für den Stromer maßgeschneidert wurde. Die aus der GS-Line entliehenen Domstreben, eine neue Hinterachse und eine Vorderachse mit zusätzlichen Auslegern sorgen in Kombination mit dem um 5,7 Zentimeter tieferen Schwerpunkt für einen überraschend souveränen, komfortablen Charakter, ohne dass die Dynamik auf der Strecke bliebe. Man spürt, dass die Rohkarosse deutlich steifer gearbeitet ist, der ohnedies sehr erwachsene Corsa ist als Elektriker noch einmal satter unterwegs.

Aber auch irgendwann wieder am Stecker: Das Laden braucht Zeit, wenn aus der Haushaltssteckdose vielleicht zwei Kilowatt je Stunde fließen, dann hat man in zehn Stunden für 100 Kilometer getankt. Über Nacht an der Buxe zu stehen, das reicht dennoch für die meisten Wege des Alltags. Schneller geht’s freilich an roten Starkstromsteckdosen, wie sie jeder Bauernhof hat, das komplette Adapterset bietet Opel für 720 Euro. Noch schneller ist die eigene Wallbox, doch auch das fixe Laden an 100 kW-Säulen klappt, hier ist man in 30 Minuten wieder auf 80 Prozent. Mit dem e-Opel geht also auch Langstrecke, auch wenn der Kofferraum 39 Liter kleiner ausfällt als bei den Brüdern. Am Start sind drei Linien, wobei sich gut die Hälfte der Kunden für die "First Edition" zu 32.900 Euro entscheiden dürfte.