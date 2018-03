Von Daniel Hund

Heidelberg. Er wirkt wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Wie ein Dino im Blechkleid. Und mit den Dinos ist es eben so eine Sache: Sie sind ausgestorben. Das gleiche Schicksal blüht nun auch dem Subaru WRX STI. Denn es kommt bald nichts mehr nach. Ab dem Sommer stellen die Japaner die Produktion der Rallye-Ikone ein. Die Speerspitze der Impreza-Reihe geht in Rente. Was bleibt, ist die Frage: Warum wird der Kult-Sportler aus dem Programm genommen? Ganz einfach: Er ist nicht mehr zeitgemäß, die zunehmend strengeren Emissions-Vorschriften in Europa lassen ihn aufs Abstellgleis rollen. Wobei ein Nachfolger möglicherweise bereits in den Startlöchern steht. Mit dem VIZIV Performance Concept, das Subaru auf der prestigeträchtigen Tokyo Motor Show bereits präsentiert hat, scheint man schon eifrig am Erben zu basteln.

Hintergrund Subaru WRX STI Hubraum (ccm): 2457 Leistung (PS): 300 Maximales Drehmoment (Nm): 407 Leergewicht (kg): 1566 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 255 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 5,2 RNZ-Testverbrauch (l): 12,2 CO2-Emission (g/km): 259 Preis (Euro): 44.500

Doch das ist Zukunftsmusik. Noch ist er ja da, dieser Naturbursche, der wie kaum ein zweiter an die guten alte Zeiten erinnert, als kompromisslose Sport-Limousinen noch schwer in Mode waren: Leicht gebogene Motorhaube, massiver Kühlergrill und fette Lufteinlässe. Doch da ist noch etwas, das selbst mitten in der Nacht nicht zu übersehen ist: Ein Heckspoiler, der größer nicht sein könnte. Er ist sogar so groß, dass er kein Sicht-Problem mehr darstellt. Denn anders als beispielsweise beim Mitsubishi Evo, der ebenfalls nicht mehr produziert wird, kann man unter der WRX-Theke problemlos durchschauen, wenn man in den Rückspiegel blickt.

Unter der Haube hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan. 300 PS befeuern den Kult-Flitzer. Möglich macht das ein Vierzylinder 2,5 Liter Turbo-Boxermotor. Von 0 auf 100 Km/h beschleunigt der STI so in 5,2 Sekunden. Stimmt, in der heutigen Zeit ist das nicht unbedingt rekordverdächtig. Doch gerade der Sprint von 0 auf 50 km/h ist brachial. Ein wenig Geschick beim Kuppeln vorausgesetzt und dieser Subaru befindet sich beim fragwürdigen Ampelsprint sofort in der Pole-Position.

An Bord ist auch ein serienmäßiger Allradantrieb, der über das so genannte Driver’s Control Centre Differenzial (DCCD) reguliert werden kann. So wird mit dem zu schaltbaren "Modus +" mehr Kraft auf die Vorderräder gegeben, während im "Modus -" bewusst mehr Power auf die Hinterräder geschoben wird. Eine Spielerei, die aber tatsächlich spürbar ist.

Weiter mit dem Cockpit. Übersichtlichkeit ist hier Trumpf. Auffällig zudem: Während die Karosserie des WRX schon immer durch ihre vielen Ecken und Kanten besticht, sind im guten Stück Rundungen angesagt. Sämtliche Knöpfe, Tachoanzeige - alles kreisförmig. Das schafft Kontraste. Edel ist das Alcantara, das an vielen Stellen eingearbeitet wurde. Unverkennbar machen den Flitzer rote Ziernähte, die den Sportsitzen von Recaro einen ganz eigenen Look verleihen. In Sachen Infotainment fährt der WRX STI nicht in der ersten Liga mit. Das Navigationsgerät mit Bluetooth-Anschluss ist aber völlig ausreichend und leicht bedienbar. Das Platzangebot vorne ist sehr gut. Auch Menschen mit einem Gardemaß von 1,90 m können es sich bequem machen. Auf der Rückbank geht es dagegen schon ein wenig beengter zu. Hier finden bis zu drei Personen Platz, wer jedoch über 1,85 m groß ist, bekommt Probleme mit den Knien.

Fazit: Der Subaru WRX STI ist sich über all die Jahre treu geblieben. Gerade der Heckspoiler ist nicht jedermanns Sache. Doch er dient weniger der Show, sondern vielmehr der perfekten Straßenlage. Und die ist top. Wie auf Schienen lässt sich der WRX über kurvige Strecken jagen. Einziges Manko sind die schlechten Emissionswerte und genau die werden dem Dino nun auch zum Verhängnis.