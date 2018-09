Von Daniel Hund

Heidelberg. Sie sind so günstig, dass man irgendwie ins Grübeln kommt. Dass man meint, die Preise könnten nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Autobauer Dacia revolutioniert mittlerweile seit einigen Jahren den Automarkt, hat Mega-Schnäppchen im Angebot. Ein momentan voll im Trend liegendes SUV für 11.490 Euro? Der Duster macht’s möglich.

Hintergrund Dacia Lodgy dci 110 Lauréate Hubraum (ccm): 1461 Maximale Leistung (PS): 109 Maximales Drehmoment (Nm): 260 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 11,2 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 177 Leergewicht (kg): 1280 Länge/Breite/Höhe (mm): 4.498/1.751/1.714 Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1920 Gepäckraumvolumen (l): 207 - 2617 RNZ-Testverbrauch (l) 5,1 Tankinhalt (l): 50 CO2-Ausstoß (g/km): 105 Preis (Euro): 14.950 Einstiegspreis Lodgy (Euro): 9990

Oder soll es vielleicht eher ein Familien-Van für unter 10.000 Euro sein? Auch kein Problem: Die Lösung heißt Dacia Lodgy. Der steht ab exakt 9990 Euro beim Händler. Aber kann der auch was? Er kann! Die RNZ hat ihn kürzlich getestet, lotste ihn über die Autobahn, durch die Heidelberger Innenstadt und über diverse Landstraßen rings um Heidelberg. Befeuert wurde die Familienkutsche von einem Dieselmotor mit vier Zylindern, der 109 PS freisetzt.

Stimmt, das hört sich im ersten Moment ein wenig untermotorisiert an - doch das täuscht. Selbst auf der Autobahn sind schnelle Überholmanöver kein Problem. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 177 km/h, was auf den verstopften deutschen Autobahnen völlig ausreichend ist. Hinzu kommt ein Fahrwerk, das durchaus als komfortabel durchgeht. Selbst größere Bodenwellen bügelt es problemlos aus. Der Verbrauch fällt bei der Selbstzünder-Variante ebenfalls moderat aus. Er pendelte sich während der Testfahrten bei 5,1 Litern ein.

Kommen wir zur Optik. Die ist nicht jedermanns Sache. Beim ersten Rundgang um den Lodgy fühlt man sich ein wenig an vergangene Zeiten erinnert, an Vans, die in den Neunzigern das Straßenbild bestimmt haben. Aber ein Hingucker war auch nie die Intention, die hinter dem Lodgy stand. 2012 - als die erste Generation auf den Markt kam - ging es darum, ein schlichtes und vor allem funktionales Gefährt auf vier Räder zu stellen. Und ganz wichtig: Zuverlässig sollte es ein. Das ist auch gelungen, wie mehrere Langzeittests über 100.000 Kilometer anderer großer Autozeitungen gezeigt haben. Gravierende Mängel gab es so gut wie keine, beanstandet wurden lediglich defekte Lichtschalter oder leichter Rostbefall an der Heckklappe.

Hat man dann erstmals im Lodgy Platz genommen, findet man sich schnell zurecht. Aber es fehlt auch etwas. Nämlich diese Aufregung, die man normalerweise verspürt, wenn man etwas Neues erstanden hat. Man will es kennlernen, aufsaugen. Im Lodgy fehlt dieses Erlebnis. Dunkler Kunststoff, bei dem - im Gegensatz zu so manchem teureren Konkurrenten - erst gar nicht versucht wurde, ihn irgendwie aufzuhübschen, bestimmt das Gesamtbild. Hier und da noch ein paar Zierelemente - das war’s. Nicht ganz so leicht geht anfangs auch der Umgang mit dem Navi von der Hand. Doch auch daran gewöhnt man sich.

Genau wie an das gigantische Fassungsvermögen des Dacia-Vans, das man nach dem ersten Besuch im Baumarkt eigentlich nie mehr missen möchte: Bis zu 2617 Liter sind möglich. Vorteilhaft wirkt sich da auch die niedrige Ladekante aus.

Fazit: Günstiger Preis hin oder her, der Dacia Lodgy ist weit davon entfernt, eine Mogelpackung zu sein. Trotz eines Einstiegspreises von unter 10.000 Euro bekommt der Kunde ein vollwertiges Auto, bei dem man in Sachen Optik vielleicht ein paar Abstriche machen muss. Wobei das eben immer auch im Auge des Betrachters liegt.