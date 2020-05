Von Daniel Hund

Heidelberg. In die Mittelkonsole ist eine silberne Plakette eingearbeitet. 1949 steht auf ihr. Es ist das Geburtsjahr von Abarth, dem Haustuner von Fiat. Und pünktlich zum Geburtstag ließ man sich nicht lumpen: Ende letzten Jahres stellte man den Abarth 695 70 Anniversario auf vier Räder – und der Kleine kann sich nicht nur sehen, nein, er kann sich auch hören lassen: Knurrend und brabbelnd kommt der Knirps um die Ecke, klingt kernig, aber nicht übertrieben.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Motor: 1.4 Liter Benziner; Zylinder: 4; Leistung (PS): 180; Drehmoment (Nm): 250; [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Motor: 1.4 Liter Benziner; Zylinder: 4; Leistung (PS): 180; Drehmoment (Nm): 250; Fahrleistungen (s): 6,7; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 225; Leergewicht (l): 1134; Testverbrauch (l): 7,3; Maße L/B/H (mm): 3660 x 1627 x 1485; CO2-Emission (g/km): 153; Schadstoffklasse: Euro 6d-Temp; Preis (Euro): 33.690.

[-] Weniger anzeigen

Unter der Haube schlummert ein 1,4-Liter-Turbo-Benziner. Und der macht vor allem eins: Spaß. 180 PS und ein Drehmoment von 250 Newtonmetern sorgen für einen ordentlichen Punch. Von 0 auf 100 km/h geht’s in 6,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 225 km/h erreicht. Und wie fährt sich das Geburtstagskind, von dem es nur 1949 Exemplare gibt? Sportlich düst man von A nach B, spezielle Sportsitze sorgen für einen guten Halt. Die Lenkung ist direkt, vor allem, wenn man in den Sportmodus rüber switcht. Dann scheint das ganze Auto ohnehin erst so richtig zum Leben zu erwachen. Auf der Autobahn sind Geschwindigkeiten um die 200 km/h problemlos möglich, man fühlt sich sicher in der nur rund eine Tonne schweren Kraftkugel.

Weiter mit der Optik, an der scheiden sich die Geister. Dem Kollegen vom Tennisklub, dessen Frau seit Jahren mit einem Fiat 500 Cabrio unterwegs ist, ist der Abarth-Zögling zu protzig. Ein anderer Bekannter schwört dagegen auf den doch recht außergewöhnlichen Look: Der grüne Lack orientiert sich an den ersten Abarths aus den 1950gern, das Dach wurde im Stile einer Zielflagge lackiert, während auf der Motorhaube der markentypische Skorpion verewigt ist. Dazu gibt es schwarze Alufelgen in 17 Zoll und knallrote Brembo-Bremssättel. Wir finden: Das kann sich mehr als nur sehen lassen.

Genau wie der zwölffach verstellbare Heckspoiler. Um das gute Stück in die gewünschte Position zu bringen, benötigt man einen Schraubendreher. Wer ihn bis zu 60 Prozent nach oben pimpt, kann seine Hinterherfahrer mit einem Mega-Abarth-Schriftzug "blenden", der ist dann nämlich in ganz dicken Lettern zu sehen. Aber neben der Optik hat er natürlich auch seinen Nutzen: Laut der Tuningsschmiede sorgt die Frittentheke für mehr Stabilität in den Grenzbereichen. Maximal ausgefahren soll er den Anpressdruck bei 200 km/h um 42 Kilogramm erhöhen.

Serienmäßig an Bord hat der Jubiläums-Flitzer ein Digitalradio, ein selbsterklärendes Navigationsgerät mit einem Anschluss für das Smartphone, einen Sieben-Zoll-Touchscreen, eine Klimaanlage und das Abarth-Telemetrie-System, mit dem bei Bedarf die eigene Performance auf der Rennstrecke gemessen werden kann.

> Fazit: Der Abarth 695 in der Geburtstagsedition ist ein stylisher Bursche. Fahrspaß wird groß geschrieben. Der hat aber auch seinen Preis: 33.690 Euro werden fällig. Einen normalen Fiat 500 gibt es bereits ab rund 13.000 Euro. Spaß machen beide.