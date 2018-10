Köln (dpa/tmn) - Nach dem Generationswechsel beim IS stellt Toyota ein Sportcoupé auf Basis der Mittelklasse-Limousine in Aussicht. Für die Motorshow in Tokio (Publikumstage: 22. November bis 1. Dezember) hat die Toyota-Luxusmarke den zweitürigen Viersitzer RC angekündigt. Laut dem japanischen Hersteller handelt es sich dabei um eine seriennahe Studie. Mit dem fertigen Auto, das in der Baureihe den Platz des Sportmodells IS-F einnehmen soll, ist Ende 2014 zu rechnen, hieß es in Unternehmenskreisen.

Auf der Messe präsentiert Lexus den 4,70 Meter langen RC mit zwei Motorisierungen, die vom IS bekannt sind: ein 3,5 Liter großer Sechszylinder-Benziner und ein Hybridantrieb, bei dem ein 2,5-Liter-Ottomotor mit einer E-Maschine gemeinsame Sache macht. Ob es dabei bleiben wird, ist noch offen. Der IS-F wird von einem 5,0 Liter großen V8-Benziner angetrieben.

Neuartig ist laut Lexus die Beleuchtung im RC: Der Innenraum des Sportcoupés wird von unten illuminiert. Die Fahrzeugfunktionen lassen sich über ein Touchpad in der Mittelkonsole steuern.