Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Vor knapp zehn Jahren schickte Škoda den sympathischen Yeti ins Rennen, das Hochbein war das erste SUV aus Mladá Boleslav überhaupt. Inzwischen ist der Schneemann Geschichte, der Karoq hat die Nachfolge angetreten, ab der ersten Sekunde punktend mit einem grandiosen Platzangebot und bis zu 190 PS starken Motoren. Doch auch am anderen Ende der Skala herrscht keine Langeweile, und deshalb spielt heute mal die Einstiegsmotorisierung die erste Geige. Los geht’s ab 24.290 Euro.

Ein attraktiver Preis, keine Frage, zumal der markante Tscheche eine ausgesprochen gute Figur macht - ganz egal, welches Triebwerk unter der Haube werkelt. Seine 438 Längenzentimeter wussten die Designer sehr geschickt in Szene zu setzen, das Styling wirkt erwachsen, gerade die Flanken wissen mit ihren klaren Absetzkanten zu gefallen.

TECHNISCHE DATEN Škoda Karoq Kompakt-SUV, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4382/1841/1 603/2 638; 2624 (unbeladen; beladen) mm; Kofferr.: 521-1630/1810 l; Leergew.: 1340-1591 kg; Motoren: 3/4-Zyl.-Benziner mit 1 und 1,5 l, 85.115 PS und 150 PS, 4-Zyl.-Diesel: 1,6-2 l, 115 PS bis 190 PS; Normverbrauch: 4,2-5,6 l, CO2: 112-138 g/km, Testverbrauch (1,0 TSI, Dreizylinder-Turbo mit Start-Stopp-System, 85 kW/115 PS, 1340 kg Leergewicht, Sechsgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb): 6,4 Liter/100 km; Preise: ab 24.290 Euro.

Gefallen kann man auch an den diversen Antriebsvarianten finden, aktuell stehen zwei Benziner und drei Diesel mit 115 bis 190 PS in den Listen, wobei der Einliter-Einstiegsmotor mit drei Zylindern auskommt. Bleibt die Frage: Kommt man auch als Kunde mit drei Zylindern aus?

Ehrliche Antwort: Ja, das geht. Und zwar überraschend gut, so lange man nicht der Meinung ist, Renntempi auf die Landstraße bringen zu müssen. Natürlich muss man den Drilling zuweilen ein wenig knuddeln, muss man fleißiger im sauber schaltenden Sechsgang-Getriebe, dem einzigen Getriebe dieser Motorisierung übrigens, rühren - ein deftiger Zweiliter agiert da naturgemäß souveräner. Dafür kann der 115 PS leistende Motor, sein maximales Drehmoment von 200 Newtonmetern steht zwischen 2000 und 3500 Touren an, schon mit seinem Einstiegspreis punkten - und mit seiner ausgesprochen gelungenen Geräuschdämmung. Man muss das Aggregat schon ordentlich zwiebeln, will man sein Knurren vernehmen.

Erfreuliche Momente stehen einem zudem an der Zapfsäule bevor, dirigiert man die 115 PS doch erstaunlich günstig durch den Alltag, Verbrauchswerte mit einer "5" vor dem Komma sind bei zurückhaltender Fahrweise absolut keine Ausnahme. Im Schnitt kommt man mit 6,4 Litern aus, der 250 Newtonmeter leistende und 150 PS starke 1,5 TSI gönnt sich knapp einen Liter mehr. Ein ganz klein wenig mag das auch am minimal besseren cW-Wert liegen: Hier ist der schwächste Karoq mit 0,337 gelistet, alle anderen mit 0,340. Pillepalle? Vielleicht - doch rücken aktuelle Spritpreise auch solche Details mehr und mehr in den Fokus.

Trotzdem macht der kleinste Karoq auch als reiner Fronttriebler eine ganze Menge Spaß, der auf dem "Modularen Querbaukasten" aufgezimmerte Škoda weiß die Vorteile des "MQB" gut zu nutzen. Das macht sich auch dann bemerkbar, will man etwas sperrigere Dinge transportieren: Immerhin lassen sich die Fondsitzlehnen des Karoq serienmäßig im Verhältnis 60:40 teilen und umklappen, damit wächst das Gepäckraumvolumen von 521 auf maximal 1 630 Liter. Noch besser geht es, gönnt man sich das optionale VarioFlex-Sitzsystem, bei dem die drei Elemente der Fondsitzbank im Verhältnis 40:20:40 unterteilt sind. Die Neigung der Lehnen kann unabhängig voneinander um bis zu 13 Grad justiert werden. Zudem können alle drei Elemente nach dem Umlegen der Lehne vollständig nach vorn geklappt werden, anschließend genügt ein Handgriff, um das Sitzelement vollständig zu demontieren, womit der Stauraum auf 1810 Liter anwächst.

Am Ende des Tages muss man somit feststellen, dass der Karoq als überraschend harmonischer Vertreter der Gattung "Kompakt-SUV" daherkommt - unabhängig von Motor oder Getriebe. Klar: Der Yeti mit seiner charakteristischen Kastenform stach mehr ins Auge, der Karoq nimmt sich da regelrecht zurück. Doch dafür weiß der auch größeren Käufergruppen zu gefallen - eben auch mit seinen unterschiedlichen Motoren. Und alleine das berechtigt die Existenz der Einstiegsmotorisierung, die mehr als nur einen zweiten Blick verdient.