Hamburg (dpa) - Weibliche Seeleute sind in Deutschland nach wie vor eine Minderheit. Ende September dieses Jahres betrug ihr Anteil an den gut 7900 rentenversicherungspflichtig an Bord beschäftigten Angestellten der Handelsschifffahrt und Hochseefischerei rund 6,7 Prozent.

Das geht aus Zahlen der Knappschaft-Bahn-See hervor. In den vergangenen vier Jahren schwankte der Frauenanteil in