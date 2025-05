Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump spricht nach der mit China vereinbarten Senkung der gegenseitigen Zölle von einem "vollständigen Neustart" mit dem Land. Die Gespräche in Genf am vergangenen Wochenende bezeichnete Trump am Montagvormittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington als "sehr freundlich", die Beziehung zu China als "sehr, sehr gut". Er werde mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprechen, kündigte Trump an - "vielleicht am Ende der Woche".

In der Schweiz hatten Delegationen beider Seiten am vergangenen Wochenende im Zollstreit verhandelt. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung der beiden größten Volkswirtschaften der Erde hervorgeht, gilt die vereinbarte Senkung der Zölle vorübergehend für 90 Tage. Die US-Zölle auf chinesische Importe gehen demnach von 145 auf 30 Prozent zurück. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten sinken von 125 Prozent auf 10 Prozent. Trump sagte nun, dass in dieser Zeit weiterverhandelt werde.

Der US-Präsident bezeichnete eine Öffnung Chinas als das wichtigste Gesprächsthema. China hätte dem zugestimmt, doch es werde eine Weile dauern bis das zu Papier gebracht werde.

Trump warf China erneut vor, die Droge Fentanyl ins Land zu lassen. Seiner Darstellung nach stimmte China zu, dies zu stoppen. Der US-Präsident hatte bereits früh Zölle in Höhe von 20 Prozent gegen China verhangen wegen der Rolle des Landes bei der Herstellung von Fentanyl.