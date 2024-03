Börse in Frankfurt

Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche hat sich der Dax vor einem weiteren Rekordhoch zunächst geziert. Im frühen Handel bewegte er sich am Donnerstag mit 18.477,22 Punkten um den Vortages-Schlusskurs. Die vergangenen sieben Handelstage hatte er jeweils im Plus geschlossen. Seine Bestmarke steht aktuell bei 18.511 Punkten.