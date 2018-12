Von Sören S. Sgries

Horb/Heidelberg. Seit der Bundestagswahl sitzt der FDP-Landeschef und langjährige Europaparlamentarier Michael Theurer (50) im Bundestag. Vor dem Landesparteitag am 5. und der Dreikönigskundgebung am 6. Januar spricht der Fraktions-Vize über die Lage seiner Partei nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen.

Herr Theurer, auf dem FDP-Landesparteitag vor der Dreikönigskundgebung wollen Sie einen Bildungsschwerpunkt setzen. Meinen Sie das eigentlich ernst? Es geht doch vor allem um die Rolle der Liberalen nach dem Ausstieg aus den Jamaika-Sondierungen...

Die FDP ist sich treu geblieben. Das Jamaika-Aus lag an inhaltlichen Differenzen in Berlin. Unter anderem wollten wir eine bessere Bildungsfinanzierung durch die Aufhebung des Kooperationsverbots. Das war leider mit der Union, aber auch mit Winfried Kretschmann nicht zu machen.

Egal, welche Regierung kommt: Es wird jetzt 0 Prozent FDP-Inhalte geben. Wären nicht 5 oder 10 oder 20 Prozent FDP-Inhalte besser gewesen als nichts?

Wir wollen eine echte Erneuerung. Weder Martin Schulz noch Angela Merkel verkörpern diese. Wir haben für uns entschieden, nur in eine Regierung einzutreten, wenn wesentliche Inhalte unseres Programms umgesetzt werden können. Dabei geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die notwendige marktwirtschaftliche Neuausrichtung Deutschlands. Jamaika war nicht der Sehnsuchtsort marktwirtschaftlicher Erneuerung, zu dem ihn jetzt manche stilisieren.

Verschiedene Wirtschaftsvertreter, die auf Ihre Partei gesetzt, ihr die Treue gehalten haben, äußern sich enttäuscht. Verlieren Sie gerade Ihre Kernanhängerschaft?

Die Freie Demokraten sind nicht der Handlanger von Lobbyinteressen. Deshalb haben wir auch klare Worte gefunden für den VW-Chef Müller mit seiner Forderung nach einer Abschaffung der Diesel-Vergünstigungen (Anm. d. Redaktion: FDP-Generalsekretärin Nicola Beer nannte Matthias Müller einen „Diesel-Judas“) . Müller sollte zunächst vor dem eigenen Haus kehren. Wir kämpfen weiter für den Normalbürger, etwa die Handwerker, die sich auf die Diesel-Versprechen der Politik verlassen haben.

Und die Enttäuschung, die geäußert wird, überhören Sie?

Wir bekommen auch Zustimmung. Es gibt zahlreiche Neueintritte. Und auch aus der Wirtschaft wird unsere Konsequenz gelobt. Diejenigen, die die Sondierungsgespräche genau verfolgt haben, haben gesehen, dass es viele inhaltliche Punkte gab, die offen waren. Wir wollten die Entlastung der arbeitenden Mitte, die Abschaffung des Soli. Wir wollten in der Digitalisierung einen Schritt nach vorne kommen und ein modernes Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Das wäre mit Jamaika nicht gegangen. Das sind aber gerade ja Forderungen auch der Wirtschaft. Deshalb setzen wir darauf, das Vertrauen der Wirtschaft auch in Zukunft zu haben.

Sie betonten jetzt die inhaltlichen Aspekte. Zugleich haben unter anderem Sie gesagt: „Jens Spahn statt Angela Merkel – das würde passen“. Geht es also auch um persönliche Animositäten?

Die CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel hat in den Jamaika-Gesprächen die Verhandlungen lange Zeit treiben lassen. Fast hatte ich das Gefühl, dass sie Jamaika nicht will, sondern ein „Weiter so“ der Großen Koalition. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir in Deutschland eine Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler einführen sollten: zwei Wahlperioden, maximal zehn Jahre. Adenauer war zwei Jahre zu lang Kanzler. Kohl auch. Und Ähnliches zeichnet sich bei Angela Merkel ab. Ich rate der CDU zum Mut zu neuen Gesichtern.

Selbst Ihr Parteifreund Lambsdorff mahnt, dass die Einmischung in die Personalangelegenheiten anderer Parteien wenig sinnvoll sei. Führen Sie eine Ablenkungsdebatte?

Die Personaldiskussion in der CDU läuft bereits, sie wurde von mir nicht angestoßen. Ich habe mich nur klar positioniert. Fakt ist: Die Volksparteien CDU und SPD haben den personellen und programmatischen Erneuerungsprozess noch vor sich, den die Freien Demokraten bereits hinter sich haben.

FDP ist einer der Wahlgewinner, regiert trotzdem nicht mit. Welche Idee wird das Dreikönigstreffen in Stuttgart für die kommenden vier Jahre liefern?

Das stimmt ja nicht: In Rheinland-Pfalz regieren wir in einer Ampel mit. In Nordrhein-Westfalen in einer schwarz-gelben Koalition, in Schleswig-Holstein in einer Jamaika-Regierung. In Baden-Württemberg haben wir uns wie im Bund entschieden, nicht in eine Regierung einzutreten. Wir sehen uns als Glaubwürdigkeitsanker und treiben durch parlamentarische Initiativen die Regierung voran. Das ist ein Modell für Berlin.

Also heißt es „Weiter so“ – und das stabilisieren, was bisher erreicht wurde.

Für uns bedeutet der Wahlsieg im Jahr 2017 nicht, dass wir uns zurücklehnen. Die Herausforderungen insbesondere im Bereich der Digitalisierung sind groß. Wir müssen die marktwirtschaftliche Erneuerung Deutschlands im Bundestag vorantreiben. Das kann man auch aus der Opposition.

Sie sind in den Bundestag mit 10,7 Prozent eingezogen. Umfragen sehen Sie bei 8 Prozent. Eine Niederlage?

Die Umfragen zeigen uns zwischen 8 und 10 Prozent. Wenn ich das mit der Ausgangslage 2013 vergleiche, ist das eine Erfolgsstory, ein Bilderbuch-Comeback. Mit 12,7 Prozent haben wir in Baden-Württemberg einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Wie sieht es mit der personellen Aufstellung aus? Bei den Sondierungen, so wird erzählt, sollen Europapolitiker wie Sie am Rande gehalten worden sein. Alles war auf Christian Lindner zugeschnitten. Muss die Partei an Breite gewinnen?

Christian Lindner und Wolfgang Kubicki haben im engsten Kreis die Sondierungsgespräche geführt. Wir haben uns aber im Team abgestimmt. Richtig ist, dass diejenigen, die im engsten Kreis saßen, Dinge mitbekommen haben, die andere so nicht mitverfolgen konnten. Umgekehrt lief es aber auch so. Fakt ist: Die Freien Demokraten sind geschlossen wie nie.

Und die Kritik an der „One-Man-Partei“ ist Unsinn?

Wir haben in den Gesprächen gezeigt, dass wir fachlich voll auf Augenhöhe mit CDU, CSU und Grünen verhandeln können. In meinen Bereichen Wirtschaft und Verkehr konnten viele fachliche Punkte gesetzt werden. Das Ziel ist jetzt, neben Christian Lindner mit Persönlichkeiten wie Nicola Beer, Katja Suding, Alexander Graf Lambsdorff und mir weitere Fachexperten zu profilieren.

Zum Abschluss der Blick ins Land: Grün-Rot an der Regierung zu halten, war für Sie keine Option. Könnten Sie inzwischen mit allen?

Als Verhandlungsführer habe ich die Gespräche nach der Landtagswahl mit SPD und Grünen geführt. Nach dem Gespräch mit der SPD haben unser Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke und ich entschieden, dass wir nicht in eine grüngeführte Ampel eintreten, weil wir wesentliche Punkte nicht durchsetzen konnten. In Zukunft werden wir auch nur in eine Regierung eintreten, wenn wir unser Regierungsprogramm umsetzen können.

Jetzt also der Bildungsschwerpunkt. Ist in dem Thema wirklich noch Feuer?

Erschreckend ist, dass Baden-Württemberg in den Vergleichsstudien abgesackt ist. In einem rohstoffarmen Land ist Bildung der entscheidende Zukunftsmotor.

Macht Susanne Eisenmann eine gute Bildungspolitik?

Die Situation im Land ist absolut kritikwürdig. Strukturreform folgt auf Strukturreform. Wir wollen verlässliche Rahmenbedingungen für unsere Schulen. Und wir wollen, dass die wirklichen Probleme angepackt werden – etwa Probleme bei der Inklusion, weil Sonderpädagogen fehlen, und der Unterrichtsausfall.

Auffällig im Leitantrag: Die ganz scharfe Kritik an den grün-roten Reformen formulieren Sie nicht mehr.

Den Freien Demokraten geht es darum, sich ganz auf die Verbesserungsvorschläge zu konzentrieren. Entscheidend ist, dass die Parteipolitik aus der Bildungspolitik verschwindet.

Sind die Schulen für Digitales Lernen aufgestellt?

Die technische Entwicklung ist so schnell, dass sie eine riesige Herausforderung darstellt. Wir wollen ganz neue Modelle etablieren, so dass auch die Lehrerinnen und Lehrer von den Schülern lernen können. Dann kommt das technische Verständnis der Jugend mit der Erfahrung der älteren Generation zusammen.

Sie sprechen sich auch für Schulversuche aus - im Gegensatz zur Kultusministerin, die diese zurückfahren will.

Wir brauchen Innovationen und darum auch Schulversuche. Vor allem brauchen wir mehr Eigenständigkeit und Freiheiten an den Schulen, damit Lehrer, Eltern, Schüler und Schulträger gemeinsam über die weitere Entwicklung entscheiden können.