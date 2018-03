Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Parteiübergreifend hat der baden-württembergische Landtag die Berufung eines Antisemitismus-Beauftragten beschlossen. Enthaltungen und eine Nein-Stimme kamen von der AfD. Unter den Augen jüdischer Religionsvertreter und einer Repräsentantin des Staates Israel lieferte sich das Parlament eine mehrstündige Grundsatzdebatte.

98 antisemitische Straftaten gab es 2017 in Baden-Württemberg, davon zählt das Innenministerium 91 in den rechtsmotivierten Bereich. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte, das neue Amt direkt im Staatsministerium ansiedeln zu wollen. Der Beauftragte soll von einem Beraterkreis unterstützt werden und "mit allen notwendigen Ressourcen ausgestattet sein, um seine wichtige Aufgabe erfüllen zu können". Er soll regelmäßig Berichte erstatten und die Stimme der Juden hörbar machen.

Nach Informationen der RNZ hat sich das Kabinett bereits auf den Religionswissenschaftler Michael Blume geeinigt, der im Staatsministerium als Referatsleiter arbeitet. 2015 brachte er 1100 jesidische Frauen und Kinder, die in IS-Gefangenschaft geraten waren, nach Baden-Württemberg. 2017 veröffentlichte er das Buch "Islam in der Krise".

Die meisten Redner sind sich einig: Die Zunahme antisemitischer Tendenzen ist besorgniserregend. Der Antrag nennt neben dem Rechtsextremismus als Ursache die Zuwanderung aus Nordafrika, dem Nahen und Mittleren Osten. Antisemitische Einstellungen reichten aber bis in die Mitte der Gesellschaft.

Als der Abgeordnete Wolfgang Gedeon ans Rednerpult tritt, sehen sich viele bestätigt. "Dieser Antrag, der hier vorliegt, ist durch und durch zionistisch geprägt", ruft der AfD’ler, der zwar die Fraktion, nicht aber die Partei verlassen hat, "und wenn wir den verabschieden, ist das ein Kotau vor dem Zionismus."

Der Antrag heißt "Antisemitismus geschlossen bekämpfen" und wurde von Grünen, CDU, SPD und FDP eingebracht. Wenn man den Ausführungen seiner Kollegen glauben darf, hätte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel als Initiator gern mitgemacht, Gögel widerspricht nicht.

Doch die Kollegen haben zu viele Fragen an seine Fraktion: "Reine Lippenbekenntnisse von Ihrer Seite reichen nicht aus", sagt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. "Ihre Fraktion hat beantragt, die Haushaltsmittel für die Gedenkstätten zu streichen. Ihre Fraktion hat beantragt, die Mittel für die politische Bildungsarbeit zu streichen."

CDU-Chef Wolfgang Reinhart kritisiert den AfD-Rechtsausleger Björn Höcke, der das Holocaust-Denkmal in Berlin als "Denkmal der Schande" verhetzt habe, und geißelt das Grundsatzprogramm der Partei, demzufolge die Erinnerungskultur in Deutschland "aufzubrechen" ist. "Rassismus und Antisemitismus sind nicht Ausdruck von Meinungsfreiheit, sondern Verbrechen", fügt der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch hinzu. Der Abgeordnete Gedeon sei weiterhin in der Partei und dürfe mit der Fraktion zusammenarbeiten, obwohl er in seinen Schriften gegen Juden hetze.

"Würde die AfD tatsächlich die Sorge um die Juden umtreiben, dann würde sie den Blick auch auf ihren eigenen Laden richten", erklärt Winfried Kretschmann. Am Ende stimmen von 133 anwesenden Abgeordneten 115 für den Antrag. Die AfD-Fraktion enthält sich, ihr Parteigenosse Gedeon stimmt mit "Nein".