Karlsruhe. (pol/run) Aus bislang noch unbekannter Ursache kam am Donnerstagabend ein Lkw-Fahrer auf der A 5 in Höhe von Weingarten mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und kippte um. Der 49-jährige Fahrer war in nördliche Richtung unterwegs, als er nach einem Überholvorgang langsam zu weit nach rechts kam, auf einer Länge von 150 Metern die Leitplanken überrollte und im angrenzenden Feld nach rechts auf die Seite kippte. Der Lkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt.

Aus einer beschädigten Kraftstoffleitung gelangte eine noch bislang unbekannte Menge Diesel ins Erdreich. Der Lkw hatte 23 Tonnen Orangen geladen, welche mit Unterstützung des THW bis in die frühen Morgenstunden geborgen wurden. Der rechte Fahrstreifen blieb laut Polizei-Angaben bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Der Verkehr staute sich phasenweise bis zu fünf Kilometer.