Karlsruhe. (pol/van) Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Montagabend im Stadtteil Durlach eine 34-Jährige und ihre 14-jährige Tochter belästigt haben soll.

Wie die Beamten berichten, sollen die beiden Frauen kurz vor 21 Uhr an der Bushaltestelle "Schlossplatz" gewartet haben, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Als sie sich zu ihm umdrehten, zeigte der Mann sein erigiertes Geschlechtsteil und manipulierte daran, so die Polizei.

Die Frauen flüchteten daraufhin auf die andere Straßenseite, wohin ihnen der Unbekannte jedoch folgte. Sogar als die Mutter mit ihrem Kind in den einfahrenden Bus eingestiegen waren, soll der Gesuchte vor dem Busfenster weiter an seinem Geschlechtsteil gespielt haben. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Alte Weingartner Straße.

Der Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt sein und eine dickliche, stabile Figur haben. Er trug nach Angaben der Opfer eine dunkle Strickwollmütze, eine braune oder grüne Jacke mit auffallenden, silbernen Knöpfen am Reißverschluss und eine blaue Jeans.

Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0721/939-5555.