Heilbronn. (pol/mare) Einen seltsamen Fall hatten die Beamten am Mittwochmorgen zu klären. Das berichtet die Polizei.

Einen unfallbeschädigten Opel Corsa mit offener Tür und Warnblinklicht fanden Beamte des Polizeireviers Heilbronn gegen 2.45 Uhr in der Heilbronner Einsteinstraße vor. Vom Fahrer zunächst keine Spur.

Vor Ort stellten sie fest, dass mit dem Opel zuvor über ein Gebüsch und ein Verkehrszeichen gefahren worden war. 50 Meter weiter wurde zudem ein beschädigter BMW Kombi aufgefunden.

Bereits im Vorfeld, gegen 2.20 Uhr, meldete sich eine Person beim Polizeirevier Weinsberg, die angab, sich am Bahnhof in Weinsberg zu befinden und er ins Zentrum für Psychiatrie eingewiesen werden möchte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um den Fahrzeughalter des Opel Corsas.

Der Mann konnte sich nur erinnern, dass er sich in Heilbronn verfahren hatte. Wie er nach Weinsberg kam, wusste er nicht mehr.

Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen: Wer vor 2.20 Uhr einen Unfall in der Einsteinstraße beobachten konnte oder den Mann nach Weinsberg mitgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Polizei in Heilbronn, Telefon 07131/1042500, in Verbindung zu setzen.