Heilbronn. (pol/mün) Ein 30 Jahre alter Mann hielt am Dienstag die Polizei in Heilbronn in Atem. Morgens hatte er in einer Bäckerei mit einer Luftdruckpistole auf eine Verkäuferin geschossen. Er wurde zwar relativ rasch identifiziert, aber erst gegen 23 Uhr am Abend festgenommen, berichtet die Polizei.

Gegen 10.50 Uhr hatte der Mann in der Bäckerei im Stadtteil Böckingen auf die Frau geschossen. Danach war er unerkannt geflüchtet. Durch erste Ermittlungsmaßnahmen der Polizei konnte ein 30-Jähriger aus dem gleichen Stadtteil als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Die sofort eingeleitete Großfahndung verlief zunächst ohne Erfolg; erst gegen 23 Uhr wurde der mutmaßliche Schütze in einem Gartengrundstück in Heilbronn-Böckingen in Gewahrsam genommen.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde ungeladen aufgefunden und sichergestellt. Die Luftdruckwaffe war nach bisherigem Stand der Ermittlungen bei der Tatausführung nicht geladen, obwohl der Täter über Stahlkugeln als Munition verfüge, so die Ermittler. Die Knallgeräusche in der Bäckerei sollen von der Luftdruckpistole stammen.

Der Mann wurde noch in der Nacht zu Mittwoch einem Arzt vorgestellt und anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Heilbronn können derzeit keine belastbaren Angaben zur Motivlage des Täters machen. Der Tatverdächtige wird derzeit auch hierzu vernommen. Der 30-Jährige war bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.