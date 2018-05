Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin/Heidelberg. Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) schlägt im RNZ-Interview für den Bundestagswahlkampf der Liberalen ein Doppel aus Parteichef und Spitzenkandidat vor und äußert sich zur Lage im Nahen Osten und in Ägypten.

Deutschland hat sich bei der UNO-Abstimmung über einen verbesserten Status Palästinas als Nicht-Mitglied mit Beobachterstatus enthalten. Wäre ein Nein nicht ein klares Signal an der Seite Israels gewesen?

Wir stehen an der Seite Israels. Aber die Bundesregierung vertritt die Zwei-Staaten-Lösung. Der Antrag, den die palästinensische Autonomiebehörde jetzt einbringt, kommt zur falschen Zeit. So werden direkte Friedensgespräche nicht leichter. Natürlich kennen wir die berechtigten Interessen des palästinensischen Volkes. Wir sind mit beiden Seiten im Gespräch. Indem wir dem palästinensischen Antrag auf eine beobachtende Nicht-Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen nicht entsprechen, zeigen wir, dass wir zu Israel stehen. Wegen unserer besonderen historischen Verantwortung gegenüber Israel sind wir nicht neutral. Dennoch haben die Palästinenser ein Anrecht darauf, ihre Staatlichkeit zu verwirklichen.

Sie haben nicht die Sorge, dass Israel eine Enthaltung Deutschlands als falsches Signal deuten könnte?

Deutschland hat sich enthalten und nicht zugestimmt wie es andere europäische Staaten getan haben. Das wird in Israel auch richtig verstanden.

In Ägypten spitzt sich die Lage weiter zu. Die Proteste gegen Präsident Mohammed Mursi halten an. Frisst die Revolution jetzt ihre Kinder?

Der Weg in Richtung Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit muss weiter gehen. Es darf hier kein Zurück, keine Einschränkungen geben.

Wir werden das sehr genau beobachten. Mitte Dezember werden wir mit Ägypten über die weitere entwicklungspolitische Zusammenarbeit verhandeln. Wir machen eine werteorientierte Entwicklungspolitik, die natürlich auch unseren Interessen genügen muss. Wir wollen Ägypten als Schlüsselland für die Demokratiebewegung im gesamten arabischen Raum unterstützen. Die Abkehr von demokratischen Grundprinzipien und die Einschränkung der Arbeit unserer politischen Stiftungen dort können nicht die Grundlage für eine faire Zusammenarbeit sein. Wenn sich das fortsetzt, wird das nicht ohne Auswirkungen auf die Entwicklungszusammenarbeit und auf die Höhe der finanziellen Mittel bleiben.

Die Scharia soll Grundlage der Rechtsordnung bleiben. Mit Freiheit und Rechtsstaatlichkeit hat das nicht viel zu tun, oder?



Ägypten ist am Scheideweg. Präsident Mursi wird sich daran messen lassen müssen, inwieweit es ihm gelingt, den demokratischen Anspruch des Umbruchs in Ägypten auch zu verwirklichen.

Gerät Ägypten jetzt vom Regen in die Traufe, von der einen Diktatur in die andere?



Das ägyptische Volk weiß sehr genau, wen es mit seinem Vertrauen ausstattet. Die Bürgerinnen und Bürger werden genau darauf achten, ob die Regierung die neue Verfassung achten wird.

Ihr Entwicklungsetat wird 2013 gekürzt. Gerät das Ziel da nicht zur Illusion, den Anteil der Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen?

Ursprünglich hatte die Bundesregierung im Etat eine moderate Erhöhung der Mittel für Entwicklungshilfe vorgesehen. Wir haben von 2009 bis 2012 viel erreicht und die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit von 8,7 Milliarden auf mehr als 10 Milliarden Euro erhöht. Diesen Weg wollten wir weitergehen. Das Parlament hat leider eine andere Priorität gesetzt. Dennoch: Keine Bundesregierung ist an das Ziel von 0,7 Prozent so nah herangekommen wie diese. Wenn wir diese Marke in den nächsten zwei Jahren noch schaffen wollen, müssten die Mittel um eineinhalb bis zwei Milliarden Euro jährlich erhöht werden. Die Möglichkeit, dies noch zu erreichen, ist äußerst gering. Wenn wir den Etat nicht deutlich erhöhen, sollten wir uns von der Lebenslüge verabschieden, das 0,7-Prozent Ziel noch zu erreichen. Wenn die Haushaltsmittel weniger werden, brauchen wir mehr private Finanzmittel für die Entwicklungsarbeit.

Zur FDP: Sie empfehlen mit einem Team, in den Bundestagswahlkampf zu gehen. Heißt das, dass Parteichef Philipp Rösler nicht als Spitzenkandidat gesetzt ist?

In der FDP ist es bisher immer so gewesen, dass der Bundesvorsitzende automatisch auch der Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl war und die Partei im Team mit dem Präsidium in den Wahlkampf geführt hat. Das halte ich auch für die Zukunft für richtig. Es kann aber auch wie bei der SPD gute Gründe geben, es anders zu machen, zum Beispiel nicht mit Sigmar Gabriel in die Wahl ziehen zu wollen. Der Parteichef muss nicht automatisch auch Spitzenkandidat sein. Wenn der Bundesparteitag im Mai den FDP-Vorsitzenden wählt, ziehen wir mit ihm in die Wahl.