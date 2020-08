Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Frank Ulrich Montgomery ist Vorsitzender des Weltärztebundes.

Herr Montgomery, erstmals seit Mai sind die Infektionszahlen auf über 1000 pro Tag gestiegen. Ein Alarmsignal?

Ja. Wir erleben seit einer Woche den Anstieg der Infektionszahlen, und es werden jeden Tag mehr. Jetzt ist die Tausender-Marke erreicht. Das war mit der Rückkehr der Urlauber zu erwarten. Wir müssen jetzt sehr viel konsequenter bei Rückkehrern auf die Einhaltung von Quarantäne und Testung achten.

Kommt die Testpflicht für Reisende aus Risikoländern zu spät?

Über die Tests ist wochenlang diskutiert worden. Jetzt kommen sie endlich. Gut, dass man nicht noch länger gewartet hat. Der Test wird aber auch überbewertet. Er lässt sich nicht immer fehlerfrei abnehmen und sagt nichts aus, wenn jemand noch in der Inkubationszeit ist. Es ist nur eine Momentaufnahme. Wenn man wirklich sicher sein will, ob jemand nicht infiziert ist, muss man mindestens 72 Stunden später einen zweiten Test machen. Selbst dann werden noch Einzelne durchrutschen. Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten in Quarantäne gehen. Eine Woche bis zehn Tage.

Sind wir bereits in der Zweiten Welle?

Wir sind in einer Dauerwelle. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht höher wird. Es gilt zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überfordert wird und wir chaotische Zustände in den Krankenhäusern und Arztpraxen bekommen. Bei der ersten Welle haben wir das verhindern können. Das muss uns auch jetzt gelingen.

Die Rückkehr der Urlauber, der Schulstart, Massendemos und Corona-Partys – droht ein neuer großer Ausbruch?

Das Risiko besteht. Wenn sich die "Covidioten" weiter nicht an die Regeln halten, gibt es die Gefahr, dass wir durch ein paar Superspreader ein dramatisches Ansteigen der Infektionszahlen erleben werden. Deshalb müssen wir jetzt alles daran setzen, das zu verhindern. Wir müssen aufklären und die Menschen mitnehmen. Laut Umfragen haben mehr als 90 Prozent der Bevölkerung kein Verständnis für die Massendemos gegen die Corona-Regeln. Das macht Hoffnung. Wir brauchen weiterhin Abstand, Hygiene und das Tragen von Masken. Wer keine Maske trägt, wo es Pflicht ist, muss mit einem Bußgeld belangt werden.

Wäre ein zweiter Lockdown überhaupt noch durchsetzbar?

Daran wird sich der Mut der politisch Verantwortlichen beweisen. Es müssen die gesundheitlichen, die wirtschaftlichen, die psychosozialen Folgen und die Grundrechtseinschränkungen bedacht werden. Das ist eine schwere Entscheidung. Einen zweiten Lockdown kann man nicht ausschließen. Man kann nur hoffen, dass Politiker den Mut haben, das zu machen, sollte es notwendig sein.

Die Schulen starten wieder im Vollbetrieb. Ist das nicht ein hohes Risiko?

Das ist ein Experiment. Aber ein zulässiges. Die Kinder leiden sehr unter dem Entzug sozialer Kontakte. Man muss aber den Angehörigen klar machen, dass die Kinder Überträger sein können. Weder wissen wir bisher, wann es einen Impfstoff geben wird, noch ob und wie er wirken wird.

Die Fußball-Bundesliga will wieder mit Zuschauern in die nächste Saison starten. Ist das verantwortbar?

Nein. Massenveranstaltungen wie Bundesliga-Spiele wären ein hohes Risiko und völlig sinnlos. Da geht es nur um schnöden Mammon für Funktionäre. Es ist schon bemerkenswert, wie man den Fußball bevorzugt, während man die Kulturschaffenden verhungern lässt.