Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Andreas Scheuer (42, CSU) ist Bundesverkehrsminister.

Im Streit um die Diesel-Nachrüstungen haben Sie angekündigt, die Autohersteller stärker in die Pflicht zu nehmen und erwarten attraktive Angebote für Besitzer alter Diesel-Pkw. Welche Angebote könnten das sein?

Wir müssen gemeinsam mit den Herstellern Lösungen finden, wie wir die Flotte in Deutschland erneuern. Es bringt nichts, in völlig alte Autos zu investieren. Das ist unwirtschaftlich. Deswegen setze ich hier auf die Erneuerung der Fuhrparks. Um den Umstieg für Käufer attraktiver zu machen, müssen die Hersteller bessere Angebote vorlegen. Bei den Prämienmodellen der Hersteller muss dringend optimiert werden.

Umfasst das auch Hardware-Nachrüstungen?

Diese ganze Debatte wird derzeit sehr emotional geführt. Fakt ist: 3,1 Millionen Euro-4-Diesel sind technisch nicht nachrüstbar. Von 5,5 Millionen Euro-5-Fahrzeugen sind nur zwei Millionen technisch vernünftig nachrüstbar. In ganz vielen Fällen rechnet sich das einfach nicht. Ein wichtiger Punkt ist hier auch, dass der Verbrauch von umgerüsteten Dieseln höher und die Motorleistung schwächer wird. Meine Priorität liegt daher auf anderen Lösungen. Dazu erarbeiten wir noch in dieser Woche ein neues Konzept.

Können Sie ausschließen, dass damit auf Dieselbesitzer neue Kosten zukommen?

Wir werden das Konzept jetzt erstellen. Dabei ist klar, der Staat wird nicht zum Autohändler. Letztlich liegt die Entscheidung immer noch beim Verbraucher, welches Auto er oder sie fahren will.

Die Umrüstungen kosten mehrere Tausend Euro pro Fahrzeug, Finanzminister Olaf Scholz will dafür keine Steuergelder einsetzen. Wer soll dann für die Kosten aufkommen?

Es sollen keine Steuergelder aufgewendet werden, da hat der Finanzminister recht. Meine Ziele sind, Fahrverbote zu vermeiden, die Zukunft des Diesels zu sichern und saubere Mobilität in den Innenstädten zu gewährleisten. Aber ohne die Automobilhersteller werden wir keine Lösung finden. Klar ist: Ich möchte nicht der Buddy der Autobosse, sondern der Partner der Dieselfahrer sein.

Der Breitband-Ausbau geht schleppend voran. Warum dauert es so lange, bis das schnelle Internet kommt?

Wir setzen das größte Breitbandprogramm Europas um. Inzwischen gibt es insgesamt 698 Projekte in Deutschland, die wir zusammen mit den Kommunen umsetzen. Das sind insgesamt 92.000 Kilometer Grabungsarbeiten - zweimal um die Welt. Unser großes Ziel ist: Wir wollen gleiche Chancen für alle Bürger - ob auf dem Land oder in der Stadt. Die Schere darf nicht auseinanderdriften: So engagieren wir uns insbesondere in strukturschwachen Regionen.

Bis wann soll das Ziel erreicht sein, dass 100 Prozent der Kommunen eine Geschwindigkeit von 50 Megabit haben?

So schnell wie es geht. Wir haben schon jetzt eine Abdeckung von 83 Prozent mit 50 Megabit. Wir orientieren uns aber heute schon am Ziel der Gigabit-Gesellschaft: Wir fördern nur noch Glasfaser bis zum Gebäude. Ich mache bei den Telekommunikationsanbietern und bei jedem Kommunalpolitikergespräch Dampf, damit die Bagger schnell anrollen. Der Bund ist mit seinen Experten und dem Projektträger so nahe an der Beratung für die Bürger dran wie bei keinem anderen Programm. Aber die Menschen müssen diese Angebote auch nutzen. Freies Internet gibt es ja nicht frei Haus. Man muss sich entscheiden, in welcher Geschwindigkeit man das schnelle Internet Zuhause oder im Unternehmen buchen will.