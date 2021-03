Von Michael Abschlag

Heidelberg. Es ist schwer zu sagen, wann die Karriere dieses Mannes beginnt. Vielleicht im Mai 1933, als er auf dem Heidelberger Universitätsplatz ein Feuer entzünden und Bücher jüdischer und anderer missliebiger Schriftsteller verbrennen lässt. Vielleicht schon in den Monaten zuvor, in der zerfallenden Weimarer Republik, als der Studentenführer sich durch Demagogie und Hetze hervortut. Fest steht: Auf seinem Weg nach oben kennt Gustav Adolf Scheel keine Skrupel.

Dieser Weg wird ihn an die Spitze des Studentenwerks führen, einer Organisation, die eigentlich zur studentischen Selbsthilfe gegründet worden war. 1921 ins Leben gerufen, feiert sie dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen – und hat aus diesem Anlass auch das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte erforscht.

Ihre Ursprünge hat die studentische Selbsthilfe in der Spätphase des Ersten Weltkriegs. Eigentlich soll sie in Not geratenen Studenten helfen, sich Zimmer, Nahrung und Kohlen leisten zu können. Doch sie hat von Anfang an auch eine politische Dimension: "Sie stand damals unter dem ,Trauma von Versailles’, also der Niederlage und des Untergangs des Kaiserreichs", sagt Christian Schölzel, der die Rolle des Studentenwerks in der NS-Zeit untersucht hat. "Die Hilfe für Studenten wurde also, bei aller Pluralität, als ein nationales Projekt betrachtet. Diese Basis radikalisiert sich zum Ende der Weimarer Republik hin massiv." Die Nationalsozialisten gewinnen an den Universitäten an Bedeutung, erlangen Mehrheiten in den Allgemeinen Studierendenausschüssen. Auch im Studentenwerk beginnt die "Gleichschaltung" schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten: "Der NSDStB (Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, Anm.) startet schon vor 1933 an den Universitäten Umfragen, wer etwa Jude, Sozialdemokrat oder generell ein Gegner sei. Diese Umfragen sind die Basis für die spätere Verfolgung", so Schölzel.

Nach der "Machtergreifung" bringen die Nationalsozialisten das Studentenwerk binnen Wochen unter ihre Kontrolle – ohne dabei auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Juden erhalten keine Förderung mehr, später verlangt man auch einen "Ariernachweis" und eine Bescheinigung der "Erbgesundheit". Das Studentenwerk führt schließlich auch selbst erbbiologische und rassehygienische Untersuchungen durch – und verlangt von den angehenden Akademikern ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus.

Ins Zentrum rücken nun auch Sport und Körperertüchtigung: Verkopfte Intellektuelle sind den Nazis ein Gräuel; ihr Ideal sind kraftstrotzende, kampffähige junge Männer. Das Studentenwerk organisiert Trainingseinheiten und Märsche, viele Studenten leben in kasernenähnlichen "Kameradschaftshäusern". Das Ziel dabei ist klar: "eine Auslese der Tüchtigsten im Sinne nationalsozialistischer Forderungen zu treffen", heißt es in einem Gesetzesentwurf.

An die Spitze des nun zentralisierten Reichsstudentenwerks – wie es ab 1934 heißt – rückt Scheel auf, ein fanatischer Nationalsozialist und begnadeter Netzwerker. "Gustav Adolf Scheel verfolgt zwei Karriereziele", so Schölzel. "Er will sämtliche akademischen Einrichtungen unter seine Kontrolle bringen, was ihm auch gelingt; und er hat dank der Netzwerke, die er in Heidelberg aufgebaut hat, ein Reservoir an Leuten, vor allem SD- und SS-Mitglieder, die er in bestimmte Positionen zu bringen versucht." Einer von Scheels Zöglingen, der Jurastudent und SS-Mann Hanns Martin Schleyer, steigt etwa zum Leiter der Studentenwerke in Heidelberg und Innsbruck auf.

Zuweilen hat das Reichsstudentenwerk aber auch mit den Widersprüchen von Ideologie und Realität zu kämpfen. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, werden immer mehr Studenten eingezogen, während zugleich an den Hochschulen weiter dringend benötigte Fachkräfte ausgebildet werden sollen. Um die Lücken zu füllen, werden verstärkt Frauen an die Universität gelassen – ein Schritt, der eigentlich dem nationalsozialistischen Frauenbild widerspricht. Eine "Mädelberatung" richtet sich speziell an Studentinnen, immer häufiger sitzen nun sie in den Hörsälen. Zeitweise steigt ihr Anteil an den Universitäten auf 40 Prozent.

Das Reichsstudentenwerk überlebt den Zweiten Weltkrieg nicht; 1945 wird es aufgelöst. Erst ein Jahrzehnt später gründet sich in der Bundesrepublik wieder ein landesweites Studentenwerk.

Manche Führungskader des nationalsozialistischen Studentenwerks aber setzen ihre Karrieren nach 1945 nahtlos fort. Hanns Martin Schleyer etwa steigt in der Bundesrepublik bis zum Arbeitgeberpräsidenten und BDI-Chef auf. 1977 wird er von der RAF ermordet.

Gustav Adolf Scheel, während des Krieges auch SS-Brigadeführer und verantwortlich für die Deportation der Karlsruher Juden, verdingt sich nach dem Krieg zunächst in mehreren Berufen. Als Mitglied des rechtsextremen Naumann-Kreises wird er zeitweise verhaftet. Bis zu seinem Tod 1979 lebt er als niedergelassener Arzt in Hamburg.