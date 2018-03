Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der Name "Beate Weber" (seit 2012: Beate Weber-Schuerholz) zieht noch immer: Gut 250 RNZ-Leser wollten im Deutsch-Amerikanischen Institut miterleben, wie die ehemalige Oberbürgermeisterin aus ihrem Leben plauderte - charismatisch und eloquent wie eh und je. Dabei entlockte ihr Gesprächspartner, RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel, ein paar "Geheimnisse" aus ihrem Privatleben, über das nicht so viele Bescheid wissen. Zu diesem Abend waren außerdem ihr Mann Goetz Schuerholz, ihre Mutter Uta Asher (95) und ihre Tochter Susanne Weber (52) - das Drei-Generationen-Trio steht sich sehr nahe - gekommen.

Woher sie stammt: Beate Weber-Schuerholz wurde am 12. Dezember 1943 im böhmischen Reichenberg geboren. Ihre Mutter stammt aus der Gegend, die einst zu Österreich gehörte und heute tschechisch ist. Ihr Vater, Fritz Asher, kommt aus Hamburg, ihn hatte es aber nach Böhmen verschlagen. Anfang 1945 flüchteten Mutter und Tochter nach Ziegelhausen, wo Uta Ashers Schwester wohnte - und wo beide freundlich aufgenommen wurden. Diese sechs Jahre sind ihr noch gut im Gedächtnis: Sie staute "die Bach", wie alle Kinder, und war oft in der Schmiede im Mühlenweg - und hielt fortan das Höllenfeuer aus dem Religionsunterricht für etwas ähnlich Faszinierendes wie das aus der Schmiede. 1948 kam der Vater aus der Kriegsgefangenschaft, 1952 zog die Familie ins Ruhrgebiet um, wo im selben Jahr auch Beates Bruder Mathias Asher zur Welt kam; auch dort zog man mehrfach um. Diese vielen Ortswechsel haben sie geprägt: "Ich habe immer wieder neu gelernt, mit Menschen umzugehen." Und was ihre Familie angeht, sagt die 74-Jährige: "Da kommt europäische Geschichte zusammen - und Krieg und Liebe."

Hintergrund Über die Anfänge in Heidelberg: "Mein Onkel wohnte in Ziegelhausen, der holte gegen Kriegsende meine Mutter hierher. Wenn ich geahnt hätte, was das für Folgen haben würde ..." Über ihr Verhältnis zur RNZ: "Was nicht jeder weiß: Mit elf Jahren lieferte ich einen Beitrag für die RNZ-Kinderseite. Dafür bekam ich dann als Belohnung das Buch ,Gisel [+] Lesen Sie mehr Über die Anfänge in Heidelberg: "Mein Onkel wohnte in Ziegelhausen, der holte gegen Kriegsende meine Mutter hierher. Wenn ich geahnt hätte, was das für Folgen haben würde ..." Über ihr Verhältnis zur RNZ: "Was nicht jeder weiß: Mit elf Jahren lieferte ich einen Beitrag für die RNZ-Kinderseite. Dafür bekam ich dann als Belohnung das Buch ,Gisel und Ursel am Rhein‘." Über den Umzug als Kind ins Ruhrgebiet: "Dort wurde mir mein Kurpfälzer Dialekt mit Gewalt ausgetrieben - von den Kindern, nicht von den Eltern." Über die Rückkehr: "Als ich 1963 zum Studium nach Heidelberg kam, war das ganz selbstverständlich. Da kam kein anderer Ort in Frage." Über ihren Heidelberger Lieblingsplatz: "Das ist die Bank am Köpfel, wo man die Berge und die Ebene sieht. Wenn man so will, meine Wurzeln: Böhmen und Hamburg auf einmal." Auf die Frage, ob sie eine "68erin" war: Mit einem dreijährigen Kind ist das nicht so einfach. Mein Mann ging aus guten Gründen zu den Demos, aber ich sah das nicht ein. Das ist auch ein Grund, weswegen unsere Ehe scheiterte." Über andere Karriereoptionen I: "Oberbürgermeisterin woanders zu werden, das ging nicht. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen." Über andere Karriereoptionen II: "Die bundespolitische Ebene passte nicht zu mir. Ich war im Lokalen zuhause - oder in der internationalen Politik. Und außerdem ist man als OB für andere Ämter, in denen man in der zweiten oder dritten Reihe steht, verkorkst. In Baden-Württemberg hat dieses Amt eine unglaubliche Machtfülle." Über die Freude an der Macht: "Zu Zundels Zeiten fand ich so viel Konzentration von Macht unmöglich, aber später bei mir selbst fand ich es toll. Ich musste ihm da Abbitte leisten." Über eine legendäre Wette: "Reinhold Zundel hat mit mir gewettet, dass in meinen ersten drei Jahren als OB die Stadt pleite sein würde. Es kam anders, und seinen Wetteinsatz, eine Kiste guten Rotwein, habe ich mir dann mit der Kämmerei geteilt." Über das Küsschen ihres Konkurrenten Raban von der Malsburg (CDU) beim Wahlsieg 1990: "Das war gar nicht aufregend und völlig normal, wir hatten ja auch einen fairen Wahlkampf geführt. Niemandem war bewusst, was für eine Aufregung das alles auslöste. Für den armen Kerl hat es wirklich ein übles Nachspiel gehabt." Über fehlende Mehrheiten in ihrer Amtszeit: "Absolute Mehrheiten sind nicht erstrebenswert. Knappe Mehrheiten bringen einen dazu, auch unterschiedliche Blickwinkel zu verstehen. Das ist zwar ziemlich stressig, aber gut." Wie sie ihren Mann kennenlernte: "Das war über den Umweltschutz. Mein Mann ist sehr aktiv, gerade auch in unserer Bucht, wo zwei Flüsse münden, in die die Lachse zum Laichen kommen und die immer von Eingriffen bedroht sind. Dort in Kanada führen wir denselben Kampf wie hier bei uns." Über ihr jetziges Leben zwischen Heidelberg und Kanada: "Wer hat schon die Chance, in meinem Alter eine neue Phase zu beginnen?" hö

Ihre zweite Heidelberger Zeit: Zum Studium (Russisch, Englisch, Volkswirtschaft und Politik) kehrte sie 1963, nach elf Jahren, wieder nach Heidelberg zurück. Sie heiratete ähnlich jung wie ihre Mutter und bekam 1965 mit ihrem damaligen Mann Michael Weber ihre einzige Tochter, Susanne. Sie engagierte sich politisch, aber erst, als Susanne aus dem Gröbsten heraus war. Eine Zeit, über die am Mittwochabend nicht geredet wurde, aber die ähnlich prägend und lang war wie ihre OB-Zeit: Beate Weber-Schuerholz war elf Jahre, bis 1979, Lehrerin. Unter anderem gründete sie die Internationale Gesamtschule in Rohrbach mit.

Der Wechsel in die Politik: 1970 trat die junge Grund- und Hauptschullehrerin in die SPD ein, natürlich auch wegen Willy Brandt. 1975 wurde sie in den Gemeinderat gewählt, dort erlebte sie nicht nur hitzige Debatten, sondern auch durchaus heftige Demonstrationen vor dem Rathaus; vier Jahre später rief Europa, bei der ersten Wahl des Parlaments 1979 zog sie in Straßburg ein und wurde zur Umweltexpertin.

Der Weg zur Oberbürgermeisterin: Die Geschichte ist so gut, dass Beate Weber-Schuerholz sie immer wieder erzählt. Im April 1990 wurde sie gefragt, ob "ich in drei bis vier Jahren, wenn Reinhold Zundel aufhört, nach Heidelberg zurückgehen will". Kurz darauf, bei der Maifeier auf dem Marktplatz, wurde es konkreter: "Kannst Du es Dir vorstellen, OB zu werden?" Sie antwortete vage: "Vorstellen kann ich es mir immer." Zwei Tage später kündigte Zundel überraschend seinen Rücktritt an, "und mir schwante Böses. Am nächsten Tag habe ich zugesagt". Der harte Wahlkampf 1990, der noch härtere 1998, all das hat Spuren hinterlassen. Und die vielen Nach-Wendejahre, als das Geld in Heidelberg so knapp war. Aber wenn es um ihre wichtigsten Projekte (oder "Baustellen", wie sie es nennt) geht, dann sprudelt es aus ihr heraus: Stadtentwicklung, Verkehrspolitik, Seniorenarbeit, Jugendbetreuung, Neuorganisation der Kindergärten - und zum ersten Mal nach den eher autoritären Zundel-Jahren Bürgerbeteiligung. Dabei neigt sie nicht zur Selbstkritik, auch wenn sie manches nicht verwirklichen konnte: das Stadion ("Deswegen kann ich heute auch ganz befreit BVB-Fan sein"), die "Stadt am Fluss", den Burelli-Tunnel am Bahnhof oder die neue Nutzung des Alten Hallenbads. "Das ist ganz großer Mist", ärgert sie sich heute noch über diese unerledigten "Baustellen".

Die Zeit danach: Nach 16 Jahren trat Weber-Schuerholz 2006 nicht mehr an; im damaligen Wahlkampf unterstützte sie nicht den heutigen OB Eckart Würzner (sondern den erfolglosen SPD-Mann Jürgen Dieter). Aber ihren Frieden hat sie wohl doch mit ihm gemacht, denn Würzner ernannte sie vor sechs Jahren zur Ehrenbürgerin. "Zundel hat sich bei mir nie eingemischt. Ich habe versucht, es bei meinem Nachfolger durchzuhalten." Versucht schon, aber zwei Mal stellte sie sich doch öffentlich gegen ihn: beim Verkauf der Emmertsgrund-Wohnungen (2008) und bei der Erweiterung der Stadthalle (2010). Zumindest die beiden Bürgerentscheide gaben ihr recht.

Ihr Leben heute: In den letzten zehn Jahren hat sie - trotz einer Krebserkrankung, die sie aber vollkommen überwunden hat - ihr spätes Glück gefunden: Mit Goetz Schuerholz ist sie seit 2012 verheiratet - ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Umweltschutz -, mit ihm lebt sie abwechselnd im einsamen Westen Kanadas, auf Vancouver Island, und in Heidelberg. Sie wirkt heute verliebt, entspannt und glücklich. Da ist ganz sichtbar jemand mit sich und seinem Leben völlig im Reinen.