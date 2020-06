Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Alfred Grosser ist deutsch-französischer Publizist.

Herr Grosser, Kanzlerin Angela Merkel spricht wenige Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft davon, dass die Corona-Pandemie die größte Herausforderung in der Geschichte der EU darstelle.

Die Corona-Pandemie und ihre Eindämmung sind sicher eine große Herausforderung für Europa. Die Lage ist äußerst schwierig. Aber Europa hat in seiner Geschichte schon viele Krisen überwunden. Das wird auch diesmal wieder gelingen. Da bin ich sicher.

Wie steht es um das Verhältnis zwischen Berlin und Paris?

Das deutsch-französische Verhältnis ist jetzt von ganz besonderer Bedeutung. Es läuft gut zwischen Paris und Berlin. Beide Seiten arbeiten zusammen, versuchen aktuell nicht, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Die Chemie zwischen Präsident Macron und Kanzlerin Merkel stimmt. Frau Merkel weiß genau, was sie will. Das ist auf französischer Seite nicht so. Die Kanzlerin tritt bescheiden und nicht überheblich auf. Sie führt in dieser Krise vorbildlich. Ich werde nicht der einzige Franzose sein, der ihr nachweint. Sie ist das tragende Element eines Europa in der Krise. Es ist bedauerlich, dass sie abtreten wird. Die deutsch-französische Partnerschaft ist besser als alle anderen Beziehungen der EU-Partner. Europa ruht auf diesen deutsch-französischen Beziehungen.

Was erwarten Sie von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft?

Deutschland könnte in seiner Präsidentschaft einiges leisten, um durch diese Krise zu kommen. Die Kanzlerin ist wirklich eine tragende Figur in Europa. Sie ist ziemlich vorbildlich. Die EU wird in Zukunft auch ohne Großbritannien auskommen. Sonst ist es um dieses Europa schlecht bestellt. Es gibt keine Annäherung der Briten mehr in Richtung Europa.

Sollte Europa mehr globale Verantwortung übernehmen?

Ja, auf jeden Fall. Europa muss den Willen haben, auch ein Player und Partner auf Weltebene zu sein. Die EU-Partner dürfen nicht die gesamte Macht den USA, China und Russland überlassen. Nur wenn sich Europa einig zeigt, ist es eine Macht. Sie müssen gemeinsam auftreten und nicht gegeneinander. Ein geeintes Europa ist eine Weltmacht. Das haben die Europäer aber noch nicht erkannt. Nur wenn die EU-Partner das einsehen, könne sie einen Platz im Kreis der großen Mächte in der Weltpolitik einnehmen. In London hat man das nicht eingesehen.

Merkel hat daran erinnert, dass Europa das größte und erfolgreichste Friedensprojekt in der Geschichte sei. Gerät das jetzt in der Krise in Gefahr?

Europa hat sich bewährt. Ich sehe nicht, dass Frieden und Freiheit in Gefahr geraten. Auch Mitglieder wie Polen und Ungarn wollen nicht grundsätzlich auf die Grundwerte verzichten, die dieses Europa ausmacht. Aber sie sind dort nicht akzeptiert. Das ist sehr schade.

Populisten und Radikale sind in Europa auf dem Vormarsch. Wie ernst ist die Entwicklung?

Diese Entwicklung ist sehr bedrohlich. Das gilt in Frankreich und in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Das dürfen wir nicht zulassen und müssen dagegenhalten.