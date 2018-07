Von Andreas Herholz und Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Der Durchbruch gelingt nach viereinhalb Stunden. Es ist kurz vor 22 Uhr, als feststeht: CDU und CSU einigen sich im Asylstreit. "Weißer Rauch" über der CDU-Parteizentrale. "Ein wirklich guter Kompromiss" sei das, "im Geiste der EU", lobt Kanzlerin Angela Merkel. "Genau das, was mir wichtig war und ist", deutet die CDU-Chefin das Ergebnis als ihren Erfolg. Die Union plant Flüchtlingszentren an deutschen Grenzen. Horst Seehofer will weiter Bundesinnenminister bleiben. Rücktritt vom Rücktritt und eine Kompromisslösung in der zuletzt erbittert geführten Auseinandersetzung.

"Ich bin froh, dass diese Einigung gelungen ist", sagt CSU-Chef Seehofer am Ende und sieht sich als Gewinner. "Ein guter Tag für Deutschland, ein guter Tag für die Union", erklärt CSU-Generalsekretär Markus Blume. Aufatmen bei den Spitzen von CDU und CSU. Der Konflikt zwischen den Schwesterparteien scheint entschärft zu sein.

Der Kompromissvorschlag: In so genannten exterritorialen Transitzonen an der bayerischen Grenze sollen Migranten bereits vor der offiziellen Einreise nach Deutschland festgehalten und ihr Asylantrag im Schnelldurchlauf geprüft werden. Bei Ablehnung folgt unmittelbar die Rückführung. So könnten auch bereits in anderen EU-Mitgliedstaaten registrierte Asylbewerber nach kurzer Zeit wieder abgewiesen werden. Ein Modell, das bereits 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Gespräch war, damals aber Widerstand der SPD in der Großen Koalition scheiterte. Eine Lösung, die es sowohl Seehofer als auch Merkel ermöglichen würde, das Gesicht zu wahren.

Unmittelbar vor dem Krisengipfel hatte Seehofer noch einmal nachgelegt und die Kanzlerin attackiert: "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist", hatte Seehofer erklärt und indirekt auf die im Vergleich zur CDU besseren Wahlergebnisse der CSU in Bayern erinnert.

Am Nachmittag hatte Wolfgang Schäuble eingegriffen und die Rolle des Vermittlers übernommen. Der Bundestagspräsident und frühere CDU-Chef soll es richten. Krisengespräch mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Hort Seehofer in seinem Büro im Reichstag unter sechs Augen hinter verschlossenen Türen. Schäuble, der Feuerwehrmann, der die Sprengung der Fraktionsgemeinschaft noch abwenden könnte. Am Morgen noch hatte Wolfgang Schäuble in der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes eindringlich gewarnt, die Union stehe "am Abgrund". Beide Parteien, CDU und CSU, würden in den Abgrund blicken, so seine Mahnung und der Appell, die Schwesterparteien mögen sich im Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze einigen.

Oder ist es nach dem Chaos in der Nacht zuvor, Seehofers zwischenzeitlichem Rücktrittsangebot und den stundenlangen, ergebnislosen, parallelen Krisensitzungen in München und Berlin längst zu spät? Seehofer jedenfalls lässt zunächst kein Einlenken erkennen. Doch dann mehren sich auch die Anzeichen, dass der Rückhalt in der CSU für den Bundesinnenminister bröckelt. Sollte er zurücktreten, "werden wir nachbesetzen", deutet Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) jedenfalls gestern an, dass es auch ohne Seehofer weitergehen könnte.

"Wir wollen ja alle das gleiche", sagt CDU-Vizechefin Julia Klöckner vor der entscheidenden Runde der Schwesterparteien im Konrad-Adenauer-Haus. "Ich denke, wir sind näher beieinander als auseinander", setzt sie auf eine Lösung. "Wir tun jetzt alles, dass CDU und CSU zusammenbleiben", versichert CDU-Vize Armin Laschet. "Wir bleiben beieinander!", ruft Unionsfraktionschef Volker Kauder den Unionsabgeordneten in der Fraktionssitzung zu und erhält minutenlangen Beifall.

Nichts dringt zunächst nach außen, Schäuble, Merkel und Seehofer halten sich an die vereinbarte Vertraulichkeit. Wenig später beginnt im Konrad-Adenauer-Haus dann das entscheidende Gipfeltreffen der Spitzen von CDU und CSU, das letzte Kapitel im Drama der Unionsparteien wird aufgeschlagen. Der Streit zwischen den Parteichefs hat viele Abgeordnete entsetzt und fassungslos reagieren lassen. Umso größer die Erleichterung am Abend über die mögliche Einigung.