Von Andreas Herholz

Berlin. Norbert Röttgen (CDU) ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages.

Einmal mehr stand die Große Koalition vor einer Zerreißprobe. Durch den Kompromiss im Fall Maaßen konnte ein Bruch des schwarz-roten Bündnisses gerade noch verhindert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Fehler eingestanden. Ist die GroKo bereits am Ende, oder hat sie noch Kraft für einen Neuanfang?

Die Große Koalition ist mit einer Krise kurz vor dem Abgrund stehend in die Sommerpause gegangen. Nach den Ferien befindet sie sich schon wieder im Krisenmodus. Es geht nicht mehr nur um Herrn Maaßen, sondern um die Koalition. Es reichen keine Durchhalteparolen mehr. Die Koalition muss einen klaren Schnitt machen. Bisher sind Union und SPD die besondere Rechtfertigung, die man immer noch von einer Großen Koalition erwarten muss, schuldig geblieben.

Was muss geschehen?

Wenn man die Koalition noch mal zum Erfolg führen möchte, dann muss man einen Schnitt machen und klar aussprechen, dass dieser Start misslungen ist. Union und SPD müssen jetzt eindeutig definieren, was sie im nächsten Jahr umsetzen wollen. Wenn wir nicht zu dieser Klarheit mit uns selbst kommen, ist die nächste Krise eine Frage von Wochen. Der Vertrauensverlust wird stetig größer werden und sich nur schwer wieder beseitigen lassen.

Ein Jahr nach der Bundestagswahl gibt die Große Koalition ein äußerst schlechtes Bild ab. Wären da nicht Neuwahlen der bessere Weg?

Das erste Jahr ist leider ein verlorenes Jahr. Da muss man ehrlich sein und die Tatsachen offen aussprechen. Nur so kann man Vertrauen auch wieder zurück gewinnen. Wir müssen jetzt den Reset-Knopf drücken. Die Große Koalition muss neu anfangen. Der Kern ist und bleibt, dass Deutschland in einer gefährlichen Lage in Europa und in einer von Krisen erschütterten Welt seinen Beitrag zum Zusammenhalt und zur Fortentwicklung Europas leisten muss. Das ist bisher noch nicht geschehen. Wenn Deutschland zunehmend als Problemfall und nicht als Stabilisierungsfaktor wahrgenommen wird, dann gilt Alarmstufe Rot.

Themenwechsel: Die Brexit-Verhandlungen scheinen in eine Sackgasse geraten zu sein. Wie kommt man da am besten heraus?

Aus einer Sackgasse kommt man nur mit einer 180-Grad-Wende heraus. Diese ist auch nötig, wenn man eine schlimme Entwicklung aufhalten möchte. Die Situation ist auf dem Salzburger EU-Gipfel nochmals eskaliert. Dort haben beide Seiten - Theresa May und die Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Staaten - pragmatische Lösungen erschwert. Das ist weder im Interesse der EU noch Großbritanniens. Diese Konfrontation muss man beenden.

Großbritannien fordert Sonderrechte. Wie kann man London entgegen kommen?

Der Chequers-Plan benennt die Elemente. Dies hätte die EU-27 auch anerkennen sollen und gleichzeitig klarstellen müssen, dass dieser Plan natürlich nicht die Endfassung ist. Wichtige Punkte müssen noch verhandelt werden. Eine Zollunion für Güter zum Beispiel ist auch im Interesse Deutschlands. Schließlich exportieren wir viele Güter nach Großbritannien und erzielen einen Handelsüberschuss. Nur durch eine Zollunion mit Großbritannien lässt sich auch die Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland klären. Bei den Dienstleistungen und der Arbeitnehmer-Freizügigkeit wird man ein geringeres Maß an wechselseitigem Zugang haben. In der Außen- und Sicherheitspolitik hingegen könnten wir viel mehr gemeinsam tun als bislang. Das ist verhandelbar. Man sollte unbedingt und endlich in diese pragmatische Phase eintreten.

Betreibt Großbritannien nicht Rosinenpickerei?

Die Rosinen, die Großbritannien schlucken muss, sind alles andere als süß. Eine Einigung auf der Basis des Chequers-Plans ist weit mehr im Interesse Europas als Großbritanniens, das in der Industrie eher schwach, aber im Dienstleistungssektor stark aufgestellt ist.

Sollte das britische Referendum über den EU-Austritt wiederholt werden?

Der Brexit ist ein Desaster und das zweite Referendum wäre in der Tat eine Rettung. Aber nur dann, wenn die Idee aus Großbritannien kommt. Vielleicht fordert ja die Labour-Partei nun ein zweites Referendum. Auch Theresa May hat Neuwahlen ins Gespräch gebracht. Die Chancen, dass auf der Insel eine Kurskorrektur erfolgt, sind also gestiegen. Das halte ich für sehr positiv.

Am Donnerstagabend kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Staatsbesuch nach Deutschland. Ist das in dieser politischen Lage nicht das falsche Signal?

Ob es das falsche Signal wird, hängt von dem Verlauf ab und von der Gestaltung auf deutscher Seite. Wir dürfen nicht einfach neue Zeiten ausrufen, obwohl sich in der Türkei nichts geändert hat.

Erdogan spricht schon von einem Neuanfang in den deutsch-türkischen Beziehungen. Ist es dafür nicht zu früh?

Ja, dafür gibt es keine Grundlage. Die Probleme, welche die Beziehungen so verschlechtert haben, sind uneingeschränkt weiter vorhanden. Gleichzeitig sehen wir, dass Deutschland, Europa und die Türkei wechselseitige Interessen haben. Etwa die Frage, ob es zu einer neuen Flüchtlingswelle aus der syrischen Provinz Idlib kommt: Das liegt allein in den Händen Erdogans und Putins. Fürs Erste ist es Erdogan gelungen, die drohende humanitäre Katastrophe aufzuhalten.

Also sollte die Kanzlerin kein Blatt vor den Mund nehmen?

Kein Blatt vor den Mund nehmen, das ist nicht das Prinzip, wie man zwischen Staaten redet. Aber wir dürfen keine Illusionen aufkommen lassen, wie kritisch wir die innere Entwicklung in der Türkei sehen. Gleichzeitig müssen wir ausdrücken, dass wir in außenpolitischen Fragen ein Interesse an Kooperation haben, vor allem was Syrien und die Region angeht.

Erdogan nimmt an der Eröffnung der Kölner Ditib-Moschee teil, obwohl der Verfassungsschutz gerade eine mögliche Beobachtung der Ditib prüft. Ist das nicht ein völlig falsches Zeichen?

Ich hätte es gut gefunden, wenn Erdogan auf diesen Besuch verzichtet hätte. Damit hätte er bewusst ein Zeichen setzen können, dass er ein Interesse an einem Neustart der Beziehungen hat. Das wäre ein neuer Stil gewesen. Dazu ist es leider nicht gekommen.