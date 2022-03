Von Harald Raab

Jerusalem. Für Israelis ist es ein magischer Ort. In der übrigen Welt aber ist er so gut wie unbekannt: der Kibbuz Sde Boker in der Wüste Negev. Hier liegt Staatsgründer David Ben-Gurion begraben. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod erfüllt sich nicht von ungefähr dort sein Wunschtraum: Friedensbeziehungen in guter Nachbarschaft zu den arabischen Staaten – oder zumindest energische Schritte in diese Richtung.

Um auch symbolisch ein Zeichen zu setzen, hat Israels Außenminister Yair Lapid seine arabischen Kollegen aus Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko dorthin zu einem "Nahost-Gipfeltreffen" am Sonntag und am Montag eingeladen. Als Stargast dabei: US-Außenminister Antony Blinken.

Mit entsprechend großen Worten charakterisiert Lapid diese Zusammenkunft: "Was wir hier tun, ist, Geschichte zu schreiben." Man wolle eine neue Sicherheitsarchitektur für die Region schaffen, aufgebaut auf "Fortschritt, Technologie, religiöser Toleranz, Sicherheit und Zusammenarbeit der Geheimdienste". Dass die Bereitschaft zum nachbarschaftlichen Miteinander einen alles andere als friedlichen Anlass hat, verheimlichte der israelische Außenminister nicht. Diese Sicherheitsarchitektur solle Fähigkeiten bündeln, um "unsere gemeinsamen Feinde abzuschrecken – vor allem den Iran und seine Verbündeten" wie die Hisbollah. Treffen wie dieses sollen in regelmäßigen Abständen fortgesetzt werden. Einen "historischen Moment nannte Abdullah bin Zayed, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, die Zusammenkunft. Pech für Ministerpräsident Naftali Bennett: Er hat sich mit Covid infiziert und konnte nicht teilnehmen

Sowohl Israelis als auch Araber sind höchst besorgt, der Iran könnte in den Besitz der Atombombe kommen und damit seine Position als bestimmende Macht im Mittleren und Nahen Osten zementieren.

US-Außenminister Blinken kam in dieser Runde die Aufgabe zu, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass die vor dem Abschluss stehende Erneuerung des Atomabkommens mit dem Iran die Sicherheit in der Region nur festigen könne. Der Iran werde damit gehindert, die Entwicklung von Atomwaffen voranzutreiben.

An die Zähmung des Mullah-Regimes in Teheran glauben Israelis und ihre arabischen Nachbarn trotz aller amerikanischen Beteuerungen freilich nicht. Der Atom-Deal könne nur den Zeitpunkt hinauszögern, an dem der Iran über Atomwaffen verfügt. Auf amerikanische Sicherheitsgarantien allein wolle man sich nicht verlassen. Deshalb die angestrebte Verteidigungskooperation. Sie gilt als substanzielle Fortsetzung des sogenannten Abraham-Abkommens, das noch von der Trump-Administration in die Wege geleitet worden ist.

Mit Skepsis beobachten die Palästinenser den erneuten Schulterschluss ihrer arabischen Brüder mit Israels Regierung. Sie befürchten, dabei unter die Räder zu kommen. Ihre Forderung nach Eigenstaatlichkeit komme in diesen Plänen überhaupt nicht vor. Bei einer Stippvisite in Ramallah musste sich Außenminister Blinken diese Klage vom Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas anhören. Es geschehe nichts zum Stopp der Ausweitung israelischer Siedlungen und der Aggression der Siedler gegenüber der palästinensischen Bevölkerung, sowie gegen die Verdrängung arabischer Einwohner in Jerusalem. Angesichts der internationalen Bemühungen, den durch die russische Invasion bedrohten Ukrainern beizustehen, stellte Abbas "Doppelmoral" fest. Der israelischen Besatzung im Westjordanland mit ihren zahlreichen Rechtsverletzungen werde nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteil. Blinkens Antwort war die fast schon zum Ritual gewordene Mahnung an die israelische Regierung, den Siedlungsbau zu stoppen und die rechtliche und humanitäre Lage der Palästinenser zu verbessern.

Das Gipfeltreffen wurde überschattet von einem neuen tödlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Chadera. Alle arabischen Außenminister verurteilten die Tat zweier israelischer Araber entschieden. Sie nährt weiter die Sorge vor einer neuen Eskalation der Gewalt im kommenden Monat – wenn die Muslime den Ramadan begehen, die Christen Ostern und die Juden Pessach. Dies betrifft Israel und die Palästinensergebiete gleichermaßen.