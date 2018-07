Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Die SPD-Politikerin Svenja Schulze (49; Foto: dpa) ist Bundesumweltministerin.

Frau Schulze, die Agrarbeihilfen aus Brüssel bleiben der größte Brocken im EU-Haushalt. Werden die Milliarden genutzt, um für mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft zu sorgen?

Die Vorschläge aus Brüssel sind eine herbe Enttäuschung. Die EU-Kommission behauptet zwar, mehr für Umwelt- und Naturschutz tun zu wollen, versäumt es aber, endlich umzusteuern. Das kann nicht hingenommen werden. Landwirte müssen für Leistungen, die sie für die Gesellschaft erbringen, indem sie etwa die Landschaft erhalten oder Blühstreifen für Insekten anlegen, aus EU-Mitteln honoriert werden. Statt das alte, weitgehend wirkungslose System endlich umzustellen und Naturschutz zu fördern, will die EU-Kommission weiter die reinen Flächen fördern - ohne Nutzen für die Natur. Das Geld landet übrigens kaum bei den Landwirten, sondern überwiegend bei den Eigentümern der Flächen. Ein kaputtes System würde über viele Jahre weitergeführt - das ist Irrsinn.

Was schlagen Sie vor?

Am besten wäre ein EU-Fonds, aus dem Bauern für Naturschutzleistungen finanziert werden. Dafür fehlen derzeit leider die Mehrheiten in der EU. Ich dringe daher darauf, dass die bestehenden EU-Agrarbeihilfen stärker an Naturschutz und anderen gesellschaftlichen Leistungen ausgerichtet werden. Bei der Verteilung der Gelder müssen dann auch die Naturschutzbehörden mitreden, damit die Schutzmaßnahmen auch wirken. Diese Reform muss jetzt in Brüssel eingeleitet werden. Die Landwirte wollen doch kein bedingungsloses Grundeinkommen vom Staat, sondern eine faire Entlohnung für das, was sie für Natur und Gesellschaft leisten. Viele wollen umweltfreundlicher produzieren, können es sich aber bisher nicht leisten.

An welche Summe denken Sie?

Wir haben einmal ausrechnen lassen, dass allein in Deutschland mehr als 1,4 Milliarden Euro pro Jahr nötig wären, nur um die EU-rechtlichen Naturschutzverpflichtungen erfüllen zu können. Dabei geht das, was getan werden muss, ja deutlich darüber hinaus. EU-weit gehen Schätzungen von einem Bedarf von 15 Milliarden Euro pro Jahr aus. Das hört sich nach einer gewaltigen Summe an, ist aber nur ein Bruchteil von dem, was nach den Vorschlägen der Kommission mehr oder weniger bedingungslos in die Landwirtschaft fließen soll. Insofern ist es geradezu absurd, dass die Kommission auch noch ausgerechnet die Mittel überproportional kürzen will, mit der Natur- und Umweltschutzmaßnahmen auf freiwilliger Basis gezielt gefördert werden.

Kann Deutschland nicht im Alleingang höhere Naturschutzauflagen vorschreiben?

Das ist leider nicht realistisch. Denn im EU-weiten Wettbewerb hätten dann die Länder Vorteile, die die niedrigsten Umweltstandards haben. Die Folge wäre ein Umweltdumping, das wir uns angesichts des Artensterbens und der großen Umweltprobleme in der Agrarlandschaft nicht leisten können. Das sehen übrigens auch die Umweltminister aller 16 Bundesländer so. 50 Prozent der Fläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Wenn wir den Bauern die Chance geben, dort etwa mehr Lebensraum für Insekten zu schaffen, durch Blühstreifen, Brachflächen und eine weniger intensive Produktion, wäre viel gewonnen.