Von Ruppert Mayr und Marco Hadem

Seeon. So viel Umarmung in der Union ist neu. Als Annegret Kramp-Karrenbauer nach langer Anreise durch das oberbayerische Schneegestöber endlich im Kloster Seeon ankommt, wird die neue CDU-Chefin von der CSU-Landesgruppe im Bundestag geradezu gefeiert. Küsschen hier, Küsschen da und dazu Glühwein. Und AKK, wie sie in der Union mit ihren Initialen kurz genannt wird, bleibt über Nacht bis zum Abschluss der Klausur am Samstagnachmittag. Extra für die CSU-Bundestagsabgeordneten hat die 56-Jährige ihren Urlaub unterbrochen.

Es ist ungewöhnlich, dass eine CDU-Vorsitzende so lange Gast einer CSU-Klausur ist. Ein klares Signal für eine neue Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU. AKK spricht von einem "ganz besonderen Termin" und auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, im Unionszwist noch einer der Hardliner, kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. Am Ende beschwört er den "Geist von Seeon" herbei. Damit hebt er das Treffen auf eine historische Dimension, in Anspielung auf den für die CSU noch immer legendären "Geist von Kreuth".

Geschlossenheit ist die Devise vor der Europawahl im Mai und den Landtagswahlen im Osten - Brandenburg, Thüringen und Sachsen - im Herbst. Und nach den letzten Wahlpleiten von CDU und CSU hat die Union das auch nötig. Für Dobrindt ist die Union eine "Schicksalsgemeinschaft". Doch wie lang kann die inszenierte Harmonie halten? Oder anders gefragt: Was hält sie aus?

Als AKK im Klosterkeller gefeiert wird, ist der andere neue starke Mann in der Union, der designierte CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder, schon lange wieder weg. Am Samstag feiert er lieber ganz privat seinen 52. Geburtstag. Dass sie sich verpassen, hat nichts zu bedeuten, heißt es. Immerhin sei Söder ja auch noch nicht zum Parteichef gewählt worden. Dies steht erst am 19. Januar bei einem CSU-Sonderparteitag an. Da will dann auch Kramp-Karrenbauer zum Gratulieren kommen.

Dennoch pflegen die neuen Unionschefs offensichtlich schon jetzt einen engen Draht. Zum Beginn der Klausur am Donnerstag beeilt sich Söder klar zu machen, dass er bereits mehrmals mit der neuen CDU-Vorsitzenden und auch mit SPD-Chefin Andrea Nahles telefoniert habe. Ein Hinweis auf die immer wieder beschworene neue Personal-Konstellation in der Koalition mit seinen drei "Kraftzentren": Kabinett, Fraktionschefs und Parteivorsitzende. Nur Nahles hat noch eine Doppelfunktion als Partei- und Fraktionsvorsitzende. Dem Kabinett gehört auch sie nicht an.

Die Absprachen dürften damit einen Tick schwieriger werden, machte Dobrindt deutlich. Der Koalitionsausschuss wird eine neue Rolle bekommen. Er soll nicht mehr nur bei Krisen einberufen werden, sondern auch längerfristig anstehende Themen erörtern. In dem Ausschuss sitzen die Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Auch Angela Merkel (CDU) soll ihm weiter angehören, aber eben "nur noch" als Kanzlerin.

Die Vorsitzenden der Schwesterparteien dürften in den nächsten Monaten auch einiges damit zu tun haben, wieder Ruhe in die eigenen Reihen zu bringen. Die CDU muss sich nach 18 Jahren Merkel an der Parteispitze neu sortieren. AKK will sich dabei offenbar von ihrer Amtsvorgängerin absetzen und auch auf Wünsche des Wirtschafts- und des konservativen Flügels in der Partei eingehen. Die wollen sich immer noch nicht mit der knappen Niederlage von Friedrich Merz bei der Vorsitzendenwahl abfinden.

Bei der CSU muss nach der Ära von Horst Seehofer vor allem das Zusammenspiel zwischen der Landes-CSU und den Bundestagsabgeordneten neu justiert werden. Nicht zu unterschätzen ist dabei die "Herzkammer der CSU" im Bayerischen Landtag. Die Fraktion dort verspricht sich in der neuen Konstellation mit einem Parteichef Söder, der im Land fest verankert scheint und gern seine Distanz zu Berlin unterstreicht, noch mehr Einfluss auf die Ausrichtung der Partei und damit auch auf die Politik der CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Als wolle er solche Hoffnungen dämpfen, sagte Seehofer vor den CSU-Bundestagsabgeordneten laut Teilnehmern: "Ihr seid als Landesgruppe die Speerspitze der CSU. Ihr steht in der höchsten Verantwortung in unserer Partei, in einer doppelten Verantwortung, für Bayern und unseren bundespolitischen Anspruch."

Am Schluss droht dann doch zu viel der Harmonie. AKK und Dobrindt machten daher deutlich, dass CDU und CSU auch künftig um den richtigen Weg streiten werden. Dobrindt spricht beschönigend von "kooperativer Konkurrenz". Und AKK betont, dass CDU und CSU 70 Jahre lang fast immer gestritten hätten.